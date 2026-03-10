Nike acelera su expansión en el país con locales propios y vuelve al fútbol argentino

Nike acelera su apuesta por el mercado argentino. La marca deportiva no solo volverá a vestir a uno de los grandes del fútbol local —Racing Club, a partir de abril— sino que también relanzó su tienda insignia en el shopping Alto Palermo bajo el nuevo concepto global Rise 2.0, con una inversión de US$1,5 millones. El movimiento forma parte de un plan más amplio de expansión en el país que contempla entre cuatro y seis aperturas de tiendas propias y busca reforzar la presencia directa de la marca -que en el país es operada por un grupo panameño- en las principales ciudades argentinas.

El local de Alto Palermo, de casi 1500 metros cuadrados, es el primero de la marca en el país bajo un nuevo concepto, bautizado Rise 2.0, y uno de los diez que Nike implementó a nivel global. Además, fue el primer punto de venta propio de la compañía en la Argentina y hoy sigue siendo el más importante de su red.

“Es nuestro local más relevante y la tienda insignia de la marca en el país. La renovación forma parte de un plan estratégico para consolidar la propuesta de Nike a nivel nacional”, indicó Eduardo Pasman, director comercial de Nike para la Argentina y Uruguay.

El nuevo formato Rise 2.0 apunta a reforzar la experiencia en tienda y ordenar la oferta por categorías clave del negocio, como running, fútbol, training, sportswear y kids. Una de las principales novedades es la incorporación de un espacio exclusivo dedicado a la marca Jordan, conocido como Jordan Destination, que reúne productos vinculados al universo del básquet.

Plan de expansión

La reapertura del local de Alto Palermo forma parte de la estrategia de crecimiento de Southbay, la sociedad controlada por el grupo panameño Regency+ que opera la marca en la Argentina y Uruguay desde hace tres años, tras la salida directa de Nike de la región. Regency además tiene la licencia local de la marca española Zara.

Actualmente, Nike cuenta con 18 tiendas propias en ambos países y más de 1000 puntos de venta a través de comercios multimarca. A esto se suma el canal digital, que representa cerca del 20% de la facturación. “La estrategia es ir con locales propios en todo el país. Hoy nos quedan muy pocos franquiciados, apenas un par de tiendas”, explicó Pasman.

El año pasado la compañía inauguró nuevos locales en Córdoba y Rosario y el foco de expansión está puesto especialmente en el interior del país. Entre las plazas que analizan aparecen Mendoza, Neuquén, Salta y Tucumán. “Son grandes ciudades en las que amerita tener una tienda exclusiva. Ahora tenemos que encontrar la ubicación correcta y que encaje con la propuesta de cada plaza”, agrega. En total, la empresa prevé entre cuatro y seis nuevos locales en 2026. Cada tienda implica una inversión superior a los US$2 millones.

Pasman: "Estamos en ventas por encima de 2025. Tuvimos un mejor comienzo de año del que imaginábamos, esperábamos algo más parecido a lo que fue el último trimestre del año pasado”, JDC

Mejor arranque

El plan de expansión se apoya en un arranque de año que, según la compañía, superó las expectativas. “Estamos en ventas por encima de 2025. Tuvimos un mejor comienzo de año del que imaginábamos, esperábamos algo más parecido a lo que fue el último trimestre del año pasado”, sostuvo Pasman.

En la marca también destacan que la apertura comercial del país ayudó a mejorar la previsibilidad del negocio. “La apertura nos dio previsibilidad para planificar. En nuestro caso convivimos con producción nacional e importada, porque la dinámica del negocio implica planificar importaciones con un año de anticipación”, dijo.

Esquema mixto

El plan de expansión convive, sin embargo, con tensiones en la cadena industrial del sector. A comienzos de año, la planta de calzado que el grupo Dass opera en Eldorado, Misiones —uno de los principales fabricantes locales de zapatillas deportivas— redujo su plantilla con el despido de 43 trabajadores en medio de una menor actividad. En Nike señalan que su negocio se apoya en un esquema mixto. Parte del calzado se fabrica localmente —principalmente con Dass— mientras que la indumentaria se produce con socios como RA y los accesorios —principalmente medias— con Derwill.

“La producción nacional sigue siendo muy relevante porque nos permite acortar plazos y manejar mejor los volúmenes en el corto plazo”, explica. “Un ejemplo son las medias deportivas, cuya producción local se incrementa mes a mes y tener la producción en el país nos permite responder más rápido a la demanda”, explicó Pasman.

Efecto renovación

La compañía también detectó que las remodelaciones tienen impacto directo en el negocio. Según datos internos, el restyling de un local genera un salto de entre 20% y 30% en la facturación de esa tienda.

Pasman también destacó que el objetivo es que la experiencia en las tiendas locales sea comparable con la de cualquier mercado internacional. “Cualquier argentino que viaje va a encontrar que nuestras tiendas acá son iguales a las que ve afuera”, afirma.