No, el césped del vecino no es más verde

Hace unos días le escribí a un colega para invitarlo a compartir un evento juntos. Cruzamos algunos mensajes y pronto me contó que había tenido un semestre muy difícil. Se sentía amenazado desde todos los frentes, con temas que lo preocupaban (y ocupaban) desde lo laboral, lo personal, lo vincular. Me sorprendió mucho ya que venía siguiendo sus pasos a través de las redes sociales y, en muchas ocasiones, me encontré pensando: qué bien que está, mirá la cantidad de carreras que metió, qué buen laburo logró, qué grupazo de amigos tiene, qué fines de semana tan ideales. Y no, no significa que todo eso que vi fuera una pose o no sea cierto, pero es la porción que está a la vista. Lo que ninguno de nosotros sabemos es el tamaño que tiene esa porción en la vida de los demás a la que tenemos acceso por lo que se muestra en las redes sociales. No, por lo general, el césped del vecino no es más verde que el nuestro, pero las personas juramos que sí.

“Los seres humanos tenemos una tendencia innata a compararnos con nuestro alrededor, tanto con gente que pertenece a nuestro grupo identitario como de otros grupos sociales. León Festinger, lo nombró como Teoría de la Comparación Social que le sirve al ser humano para entender en qué situación personal está en términos de dominancia, poder, habilidades, como un mecanismo de evaluación para tratar de mejorar”, me explicó sobre este fenómeno Ailín Tomio, especialista y directora de la maestría en ciencias del comportamiento de la Universidad de San Andrés.

Además, se hacen presentes nuestros sesgos cognitivos como el sesgo de confirmación, cuando notás que te falta algo y te fijás en la situación de los demás, prestás especial atención a quienes lo exhiben y lo magnifican. Miramos más lo que nos falta en detrimento de lo que ya tenemos. Tomio también subraya el sesgo de disponibilidad. “La gente muestra lo que tiene, lo que le sobra, lo que ya ganó, pero deja de mostrar la falta, lo que está buscando, lo que aún no consiguió. Y por eso el otro parece tener mejores vacaciones, mejores momentos”. También hacemos “comparaciones hacia arriba”: percibimos a otros como mejores porque omitimos la visión global de nuestra propia situación. Cuando dirigimos nuestra atención hacia un aspecto específico de la vida (como el dinero o una característica personal), tendemos a exagerar su impacto en nuestro bienestar general. El psicólogo Daniel Kahneman habla del sesgo de focalización y describe la tendencia humana a sobrevalorar la importancia de cualquier factor en el que nos concentramos al evaluar una situación, lo que nos lleva a creer que este tiene más influencia en nuestra felicidad de la que realmente tiene. Kahneman lo resumió con la frase: “Nada en la vida es tan importante como crees que es mientras estás pensando en ello”. ¿Qué cómo siguen las cosas de mi colega? No sé, ahora me concentré en regar el metro cuadrado propio.