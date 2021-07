Noche de la Pizza y la Empanada: claves para aprovechar descuentos en un evento único

En la búsqueda de darle un impulso al sector tras una crisis histórica, más de 700 pizzerías de toda la Argentina se adhirieron a la “Noche de la Pizza y la Empanada”. Con entusiasmo y el lema interno de “pizza, birra y fútbol’', este martes 6 de julio lanzan descuentos y promociones para incentivar el consumo.

Tradicionalmente el evento se realiza el segundo martes de septiembre, día y mes en que los locales gastronómicos facturan menos. Sin embargo, por la caída de facturación que se registra desde el inicio de la pandemia, este año cuadruplicaron la apuesta: se realizará una edición por cada estación.

“El año pasado, a pesar de que estábamos en pandemia, tuvimos una repercusión excelente. Los locales pudieron duplicar y triplicar las ventas de un día normal de trabajo y los mismos clientes mostraron una aceptación increíble, todos enganchados con el evento. A raíz de esta crisis, pensando en que nuestro sector fue muy perjudicado, decidimos lanzar cuatro ediciones para apoyar las ventas: edición invierno, primavera, verano y otoño”, explicó Lorena Fernández, presidenta de la Asociación Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas de la Argentina (Appyce), organización que lleva a cabo el evento junto a la Escuela Profesional y BA Capital Gastronómica del Gobierno porteño.

Los descuentos se canalizan exclusivamente para las compras realizadas en la modalidad take away y delivery tradicional en las pizzerías y panaderías adheridas. Si bien los comensales podrán sentarse en el salón siempre que haya capacidad del 30% de aforo, las promociones no se aplicarán para así evitar los aglomeramientos y “no incentivar a la gente a salir”.

el evento generará una venta adicional de 100.000 pizzas y unas 20.000 empanadas Estrella Herrera

“Es un día divertido para nosotros. Es bueno ver el local de nuevo con gente, sobre todo en este contexto. Me confunde el partido, pero creo que va a ayudar. Nosotros no aplicamos las ofertas por las aplicaciones de delivery porque si sumas la comisión, más el 50% de descuento que hacemos, no es rentable. Pero sí se puede hacer por Whatsapp, llamadas, redes sociales, hoy hay un montón de canales de comunicación”, indicó Danilo Ferraz, dueño de la cadena Hell’s Pizza.

De acuerdo con las proyecciones de Appyce, el evento generará una venta adicional de 100.000 pizzas y unas 20.000 empanadas, únicamente durante este martes. Si resulta como la edición anterior, algunas promociones podrían extenderse algunos días más.

“Para darle resurgimiento al sector en estos momentos tan difíciles, decidimos hacer la edición invierno. Teníamos el temor de que, al hacerlo tan seguido, haya una pérdida en esta edición. Pero nos terminó sorprendiendo la cantidad de pizzerías que se adhirieron, desde Jujuy a Tierra del Fuego”, señaló Gustavo Levinson, dueño de Los Maestros.

Las ofertas son ideadas por cada comercio gastronómico, en base a sus capacidades económicas. Entre las promociones se encuentran descuentos de entre el 10% y hasta un 50%, 2x1 en ciertos productos, gaseosas de regalo, entre otros. “Cada uno lo adapta a su bolsillo”, sostuvo Fernández, quien agregó que el listado completo se puede ver en la página oficial del evento.

Mapa de las pizzerías adheridas en todo el país

“La gastronomía se vio muy castigada, lamentablemente muchos desaparecieron y eso es una pena. No vemos la hora de salir de esto. Los que tenemos más estructura pudimos subsistir. Hoy me encantaría que la gente vaya a la pizzería del barrio, a la que está en la esquina de su casa, que todos coman pizza. Que no vengan a mis locales, vayan a los que más los necesitan y estén más cerca. Y que pasemos un día a pura pizza”, expresó Ferraz.

Después de la crisis, el resurgimiento

El sector gastronómico se vio fuertemente golpeado por las restricciones horarias y de circulaciones, a las que se le sumaron la imposibilidad de atender dentro de sus aforos. Según datos de abril, Appyce calcula que cerraron definitivamente un 20% de las pizzerías y casas de empanadas de la ciudad de Buenos Aires. Pero, lentamente, el sector muestra signos de estar saliendo de la crisis.

“Este año las nuevas restricciones nos volvieron a jugar una mala pasada. Por suerte ahora podemos tener gente dentro de los salones, con un 30% de aforo, lo que se convierte en un alivio. Pero claramente todavía no cubrimos todas las deudas que tenemos de 2020, todos los gastos que arrastramos en un año de pandemia. Pero ayuda, empezamos a ver la luz al final del túnel”, resaltó Fernández.

Por su parte, Levinson admitió que todavía la facturación se encuentra por debajo de la época pre-Covid, aunque rescató que el aforo está generando más movimiento dentro del sector a pesar de que se implementó hace poco tiempo.

“A todas las restricciones que tuvimos sumale la compra de materias primas que son imposibles de pagar por la inflación, el sector se encuentra sin rentabilidad. Teníamos miedo de que los locales no se sumaran a esta noche, es más, las pizzerías que no se adhirieron fue porque no tenían márgenes de ganancia para otorgar beneficios. Pero igual la adhesión fue alta y demostramos que somos un sector resiliente y que las cosas van a mejorar. Somos un sector de mano de obra intensiva, manejado por familias, con contrato directo con el personal. Hay muchas apuestas por la supervivencia del negocio”, cerró el dueño de Los Maestros.