Demian Reidel se despega de los gastos con tarjetas de Nucleoeléctrica: “Cero discotecas ni servicio de playa”

Demian Reidel, expresidente de Nucleoeléctrica Argentina, negó haber usado tarjetas corporativas de la empresa estatal para gastos personales y reclamó que se investigue “hasta el último peso” gastado por los funcionarios con esos plásticos.

Reaccionó así a la publicación de un documento, incluido en el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso, que expuso los consumos con tarjetas de la empresa energética. Allí conviven compras vinculadas a instituciones nucleares con otras en las que aparecen discotecas en Madrid, compañías de servicios de playa en Valencia, peluquerías, free shops, casas de ropa en el extranjero, hoteles y restaurantes en distintas partes del mundo. Además, hay más de 400 adelantos de efectivo por unos $56 millones. Todos los movimientos se registraron entre marzo de 2025 y febrero de 2026, período que coincide casi en su totalidad con la gestión de Reidel, exasesor de Javier Milei.

“Ante las versiones periodísticas, aclaro: mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal.Cero Discotecas ni Servicio de playa ni free shop ni nada”, escribió Reidel en redes sociales este viernes. El día previo, consultado por LA NACION, había declinado hacer declaraciones.

Ante las versiones periodísticas, aclaro: mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal.

Cero Discotecas ni Servicio de playa ni free shop ni nada.



Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa. intentar asignarmelo a mi es mala fe… — Demian Reidel (@dreidel1) May 1, 2026

Reidel añadió que las notas publicadas por el tema “mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa”. Y advierte: “Intentar asignarmelo a mi es mala fe absoluta. Ante la denuncia, que se investigue hasta el último peso.Mi actividad fue exclusivamente laboral y está disponible. Yo no tengo nada que ocultar”.

La documentación a la que hace referencia, que el Gobierno entregó al Congreso ante una pregunta de la diputada kirchnerista Florencia Carignano, contiene el “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A.”, de la cuenta 338402. El documento, de 58 páginas, posee fechas, detalle de las operaciones, e importes en dólares y en pesos. Es decir, muestra todos los gastos solventados a lo largo de un año con fondos de la empresa pública. Como explicó LA NACION al revelar el tema, no precisa quién hizo cada erogación. Tampoco aclara si se utilizó uno o varios plásticos.

En el listado se mezclan consumos vinculados al rubro energético como “Nuclear Energy Institu”, “Zachry Nuclear Enginee”, “Org. of Canada Nuclear”, con decenas de consumos en hoteles, restaurants, casas de ropa, y gastos personales como peluquerías, perfumerías y cosméticas.

Uno de los conceptos que más se repite es el de “Duty free”, con aparentes compras en tiendas de aeropuertos. Son 45 menciones por un total de US$5957 y $1,1 millones de pesos. La mayoría se concentran en tres fechas: 18 de enero de 2026 (US$1620), 7 de febrero de 2026 (US$1292) y 11 de febrero de 2026 (US$1665).

La mayoría de los gastos con la tarjeta corporativa de NASA se registran en distintas ciudades de España. Las operaciones con la rúbrica de Tecnatom se reiteran. Se trata de una empresa energética con sede en San Sebastián de los Reyes, en las afueras de Madrid. Según una publicación de 2017, esa firma actualizó el software y hardware del simulador de alcance total de la central nuclear Atucha II de Nucleoeléctrica.

El detalle del reporte de la tarjeta corporativa muestra un “lado B”. Por ejemplo, el 6 de noviembre de 2025 se observa un gasto en “Delinas Tecnatom” (sería el buffete de esa empresa), y al día siguiente se pagaron US$22 en “S Bossi Peluqueros SL”, una peluquería madrileña, y US$70 a “Discotecas Amadis S L”, una firma también registrada en España.

El 26 octubre del año pasado, la tarjeta corporativa de la empresa pública argentina refleja dos pagos a “Pub El Pirata” que suman US$765. Ese mismo día, también se registraron gastos en “Aldi Mendez Alvaro”, sucursal madrileña de una cadena de supermercados de bajo costo alemana.

Reporte tarjeta corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Un mes atrás, el 13 y 14 de septiembre, se realizaron 13 pagos a “Mar y Sombra SL”, por un total de 212 dólares. Ese nombre coincide con una empresa que ofrece servicios de playa en la Comunidad Valenciana, donde hay centrales nucleares, como la de Cofrentes, pero también decenas de paradores que ofrecen desde sombrillas hasta sesiones de masajes, cócteles y snacks.

LA NACION también consultó a representantes actuales de Nucleoeléctrica para saber a qué se deben los gastos efectuados con la tarjeta corporativa de la compañía, quién o quiénes los realizaron y si se adaptan al código normativo de la empresa. Fuentes de la compañía señalaron que allí están “los gastos mezclados” de “casi un centenar” de personas con puestos jerárquicos.

El informe de la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica contiene pagos con varias aerolíneas como Air Europa, American Airlines o United, consumos arribas de los aviones, pero los montos más importantes se registran en hoteles, y en una cadena de alquileres temporarios. Entre los hoteles, se observan pagos al “Hotel Mayorazgo”, en Madrid, “Facade Hotel Amsterdam”, “Hotel Du Parc Baden AG”, en Suiza, y “St Regis Hotel Singapor”, en octubre de 2025. En noviembre, se registraron operaciones con “Hotel Melia Castilla”, “Gale Miami Hotel and R” y “Windsor Leme Hotel”, cuyo nombre coincide con uno ubicado en Río de Janeiro.

Reidel estuvo en Viena en mayo y diciembre del año pasado.

En diciembre, el rastro de la tarjeta corporativa lleva la mirada al “Vienna Marriot Hotel” y el “Meliá Vienna”, en Austria. La fechas coincide con una foto publicada por Reidel en la capital austríaca junto a Rafael Grossi, Director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. La misma escena se dio el 28 mayo de 2025 en esa ciudad. Dos días después, la tarjeta registró un gasto de US$1772,17 en el Hotel Meliá de Viena.