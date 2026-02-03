Otra compañía del sector energético sale al mercado de obligaciones negociables

La compañía MSU Energy S.A. concretará este miércoles 4 de febrero una nueva emisión de Obligaciones Negociables (ON) en el mercado local. De esta manera, se suma a la ola de empresas del sector energético que aprovechan el apetito por el riesgo argentino que quedó después de las elecciones legislativas de octubre pasado.

La operación tiene como objetivo específico la obtención de fondos para la precancelación de deuda bancaria, una estrategia que busca optimizar la estructura financiera de la compañía. “La operación no implica un aumento del nivel de endeudamiento, ni una extensión de los plazos vigentes“, explicaron.

El foco de esta emisión estará puesto en mejorar la estructura de capital. Para eso, el capital de esta colocación será amortizado en dos cuotas iguales, con vencimiento en los meses de julio y octubre de 2027.

La salida al mercado se produce en un contexto de respaldo por parte de las agencias de riesgo. Recientemente, la calificadora FIX SCR decidió elevar la nota crediticia de MSU Energy a AA-(arg) con perspectiva estable. “Es en reconocimiento a la solidez de su negocio consolidado, la estabilidad y previsibilidad de sus flujos de fondos y una estructura financiera robusta”, sostuvieron.

MSU Energy se posiciona hoy como uno de los actores relevantes del mapa energético local. Su parque de generación está compuesto por tres centrales térmicas de ciclo combinado ubicadas en General Rojo, Barker y Villa María, las cuales tienen una capacidad instalada total de 750 MW.

Boom de obligaciones negociables

El sector de petróleo y gas se destacó por sobre el resto durante el año pasado, ya que concentró cerca de US$9200 millones en emisiones de obligaciones negociables de nuevo efectivo, con YPF liderando el ranking con aproximadamente US$2760 millones colocadas a través de 11 obligaciones negociables. Si a este universo se le suman las empresas de energía eléctrica, el monto emitido en el sector energético alcanzó los US$10.500 millones.

El sector energético es el que más colocó obligaciones negociables en 2025 Freepik

“El 2025 marcó un nuevo récord para el mercado de emisiones primarias argentino, en lo que parece ser una tendencia al alza que debería continuar este año. La combinación de estabilidad macro, baja del riesgo país, acceso a los mercados internacionales, además del impulso de las inversiones del RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones), entre otros, permitió que las compañías, especialmente las del sector energético, accedieran a financiamiento a mayor escala y a tasas que han venido a la baja”, señaló Juan Tripier, director de PwC Argentina de la práctica de Deals.

En el primer mes de 2026, las obligaciones negociables en dólares sumaron US$2350 millones a través de 13 colocaciones, más que el doble que el monto nominal emitido en diciembre.