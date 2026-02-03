Lluvia de dólares: las empresas aprovecharon el contexto financiero y emitieron más de US$20.000 millones en 2025

El mercado de capitales argentino marcó un hito histórico. A pesar de la turbulencia política que hubo por las elecciones de medio término, lo que paralizó durante algunos meses la búsqueda de financiamiento por parte de las compañías, eso no impidió que a lo largo de 2025 se emitieran US$20.250 millones en fideicomisos financieros y obligaciones negociables.

El resultado implicó un crecimiento de más del 50% en montos nominales con respecto al 2024, el segundo año con mayor actividad. Incluso, si se mira con una mayor perspectiva, esta cifra representó el 96% de todo lo que se emitió entre 2020 y 2023, de acuerdo con el 53° informe del mercado de capitales que elabora el equipo de Deals de PwC Argentina.

El instrumento que fue protagonista durante el año pasado fue el segmento de obligaciones negociables en dólares. Bajo el régimen general, estas emisiones alcanzaron los US$16.000 millones a través de 158 colocaciones, el volumen y el monto nominal más altos registrados desde 2015.

Emisiones de obligaciones negociables y fideicomisos financieros durante los últimos diez años. Fuente: PwC

El sector de petróleo y gas se destacó por sobre el resto, ya que concentró cerca de US$9200 millones en emisiones de nuevo efectivo, con YPF liderando el ranking con aproximadamente US$2760 millones colocados a través de 11 obligaciones negociables. Si a este universo se le suman las empresas de energía eléctrica, el monto emitido en el sector energético alcanzó los US$10.500 millones.

La mejora de las condiciones macroeconómicas fue fundamental para reabrir las puertas al crédito internacional. Durante el último trimestre del año pasado, el riesgo país comprimió a valores cercanos a los 570 puntos básicos —tras haber tocado un pico de 1200 en septiembre—, lo que habilitó un rally de colocaciones externas. En este arranque de año, el índice elaborado por el JP Morgan siguió en descenso y actualmente se ubica en 495 puntos, su valor más bajo desde 2018.

Esto permitió que solamente el año pasado las firmas locales concretaran 24 emisiones en el mercado internacional, por un total estimado de US$9600 millones. Esto duplicó los montos de 2024 y la tasa de corte promedio se ubicó en torno al 8,3% anual en dólares, con plazos de repago extendidos a siete años.

“El 2025 marcó un nuevo récord para el mercado de emisiones primarias argentino, en lo que parece ser una tendencia al alza que debería continuar este año. La combinación de estabilidad macro, baja del riesgo país, acceso a los mercados internacionales, además del impulso de las inversiones del RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones), entre otros, permitió que las compañías, especialmente las del sector energético, accedieran a financiamiento a mayor escala y a tasas que han venido a la baja”, señaló Juan Tripier, director de PwC Argentina de la práctica de Deals.

Con foco en el mercado de pesos, también se notó una recuperación hacia el cierre de año, luego de varios meses de estancamiento por la fuerte volatilidad de las tasas de interés en la previa a las elecciones legislativas. En diciembre, la tasa promedio de colocaciones de obligaciones negociables en pesos fue del 33,4% nominal anual, una baja de 427 puntos (4,27%) respecto del mes anterior. En el caso de los fideicomisos financieros, la tasa promedio descendió a niveles del 33%, el valor más bajo de los últimos 12 meses.

El sector de energía fue el que lideró las colocaciones de 2025 YPF

“La baja sostenida de las tasas en pesos está reactivando el interés por este tipo de instrumentos. Con emisores recuperando previsibilidad financiera, vemos que el mercado de pesos vuelve de a poco a encontrar profundidad”, explicó por su parte Juan Pablo Herrero Vidaña, senior associate de PwC Argentina de la práctica de Deals.

Con el arranque de un nuevo año, y en pleno período estacional de vacaciones, en enero hubo una disminución en términos de volúmenes de emisiones frente a diciembre, pero con grandes incrementos en montos. En el primer mes de 2026, las obligaciones negociables en dólares sumaron US$2350 millones a través de 13 colocaciones, más que el doble que el monto nominal emitido en diciembre. Dentro de este universo, hubo cuatro licitaciones internacionales por US$1925 millones, protagonizadas por YPF, Pan American Energy, Telecom y Banco Macro.

“El mercado mantendrá en 2026 niveles elevados de actividad, con especial protagonismo del segmento en dólares, impulsado por la baja del riesgo país, la estabilidad macro y el proceso de apertura que está atravesando la economía. Asimismo, se espera que las tasas en pesos continúen su sendero descendente, favoreciendo nuevas colocaciones en moneda local. Es un año para que las empresas aprovechen las oportunidades de financiamiento que ofrece el mercado de capitales”, cerró PwC.