Paro general: los comercios abrieron, pero hay menos movimiento y ventas

Pequeños y grandes comerciantes eligieron no frenar su actividad hoy, y generaron una postal muy distinta a la que suele dejar un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). En un recorrido por diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires, LA NACION constató que restaurantes y cafeterías, farmacias, supermercados y tiendas de indumentaria y de artículos deportivos, entre otras, abrieron hoy sus puertas para sostener las ventas. La concurrencia de clientes y las ventas, sin embargo, se vieron afectadas de manera dispar, según la zona.

Tercer paro general de la CGT por 24 horas. Comercios en la zona del Alto Palermo, Santa Fe y Coronel Díaz. Basura en las calle por la falta de recolección Fabián Marelli

En el barrio de Villa Urquiza, la mayoría de los locales abre sus puertas a las 10. En las primeras horas del día, la menor circulación de gente era evidente, fundamentalmente, en las cercanías de la estación del tren y del subte. “Hay muchísima menos gente. Nosotros trabajamos con el tren, y al no haber servicio el movimiento es cero. Yo me tomé un auto para llegar y los empleados tardaron un poco más, pero todos viven en Capital Federal y pudieron trasladarse”, señaló la dueña de una panadería, ubicada frente a la terminal.

Tercer paro general de la CGT por 24 horas. Comercios en la zona del Alto Palermo, Santa Fe y Coronel Díaz. Basura en las calle por la falta de recolección Fabián Marelli

En la zona comercial de Belgrano, donde confluyen diferentes líneas de colectivos y el subte D, la visión de los comerciantes tiene un punto en común: cerca de las 10.30 no perciben grandes diferencias en la circulación de gente, aunque temen que el efecto del paro pueda sí sentirse hacia la tarde. “No tuve problemas en llegar; no tuve problemas con el tráfico. Quizás más corrido el día notemos una diferencia”, aseguró el encargado de una juguetería, localizada sobre Av. Cabildo, casi esquina Juramento. A unos metros de distancia, desde una cadena de comida rápida argumentaron: “No vemos que haya menos gente en el local. Nosotros tenemos justo enfrente la parada de Metrobus”.

Tercer paro general de la CGT por 24 horas. Comercios en Villa Urquiza. Monroe y Triunvirato. Testimonio de la dueña de la panadería Estancia de Sabores en Villa Urquiza Fabián Marelli

En paralelo, desde una cadena de farmacias, la encargada señaló: “Hay quizás poca gente en la calle”.

Tercer paro general de la CGT por 24 horas. Comercios abiertos en el barrio de Belgrano. Cabildo y Juramento. Pizzería Accademia De La Pizza en Av. Cabildo y Juramento con menos gente de lo habitual Fabián Marelli

En tanto, desde una cadena de restaurantes con diferentes puntos distribuidos en la ciudad señalaron a LA NACION que, si bien vienen operando “de forma normal”, en la jornada de ayer ya reportaron una caída en las ventas que promedió el 25%, y que escaló al 40% en los locales del microcentro y en aquellos que operan principalmente al mediodía. “Sí, a la gente le cuesta llegar a trabajar. Algunos mozos cooridnaron para viajar juntos en un auto”, consideraron.

Tercer paro general de la CGT por 24 horas. Comercios en Villa Urquiza. Monroe y Triunvirato Fabián Marelli

En la recorrida por las principales arterias de la ciudad, el impacto del paro en el transporte no cobró la misma visiiidad que en otras oportunidades. Los colectivos circulan de forma habitual: si bien la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que representa a los choferes, adhirió formalmente al paro, argumentó que no puede realizar medidas de fuerza que dejen sin servicio a los usuarios, por estar bajo conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. En tanto, desde las centrales gremiales habían anticipado la suspensión de servicio de trenes y subtes, aunque por las pantallas de la estación de Retiro ayer corría el siguiente mensaje: “Ataque a la República. La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Si te extorsionan u obligan a parar denunciá al 134”. Se trata de una comunicación alineada al discurso de Milei y utilizada también durante las movilizaciones previas.

Tercer paro general de la CGT por 24 horas. Comercios abiertos en el barrio de Belgrano. Cabildo y Juramento Fabián Marelli

En el barrio de Once, por su parte, el paro se hizo sentir. “Hoy viene muy tranquilo. A esta hora yo estoy sacando panchos y hamburguesas, y hoy todavía nada. Hoy saqué dos panchos”, señaló el encargado de un local, perteneciente a una cadena de quioscos. Y añadió: “Hoy salí a las 4 de la mañana de mi casa para llegar a las 7, cuando normalmente salgo a las 5.50. Vivo en Alejando Korn. Normalmente viajo en tren, que tarda 40 minutos; hoy hice casi tres horas en colectivo. Venían rebalsados, pero andaban con buena frecuencia".

Tercer paro general de la CGT por 24 horas. Locales sobre Av. Pueyrredón y Av. Corrientes, de once abiertos pero con muy poco movimiento. Cristian Juárez, vende panchos en el kiosco Open 25 de Av. Pueyrredón y Av. Corrientes. Hoy tuvo que salir 3 horas antes de su casa de Alejandro Korn para llegar a su trabajo porque no funcionaban los trenes cuando habitualmente tarda 1 hora Fabián Marelli

Tercer paro general de la CGT por 24 horas. Locales sobre Av. Pueyrredón y Av. Corrientes, de once abiertos pero con muy poco movimiento. Stefania Sotomayor de Florencio Varela. Empleada de un local de ropa en Once. Tuvo que salir 3 horas y media antes y tomarse 3 colectivos para llegar a su trabajo. Porque los trenes están de paro Fabián Marelli

Noticia en desarrollo

Laura Ponasso Por

Temas Comunidad de Negocios