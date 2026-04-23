Maje llega a la Argentina: la marca de moda abrió su primer local en Alcorta Shopping

Maje desembarcó en la Argentina. La marca francesa de moda se sumó a la nómina de marcas internacionales de lujo que comienzan a operar en la plaza local.

La etiqueta cortó las cintas de su primera tienda en Alcorta Shopping , propiedad de Grupo IRSA. Se trata de un espacio de unos 100 metros cuadrados, ubicado en el primer nivel del centro comercial, con una estética parisina que combina elegancia, feminidad y estilo contemporáneo.

Fundada en 1998 por Judith Milgrom -criada en Marruecos y luego en París-, Maje nació con una clara ambición: vestir a las mujeres con su propio estilo. La marca forma parte del grupo SMCP, que también controla Sandro, Claudie Pierlot y Fursac.⁠

Su nombre representa la simbiosis de los hermanos: M por Moyal, el apellido de soltera de Judith; A por Alain, su hermano, cofundador de la marca; J por Judith y E por Evelyne, su hermana, fundadora de Sandro. En 2011, Judith Milgrom recibió el trofeo “Femmes en Or” (Mujeres de Oro) en la categoría de mujer con estilo y en 2017 fue nombrada “Caballero de la Legión de Honor”.

La operación local de Maje está a cargo de Leuru Group, una firma con más de cinco décadas de experiencia en la región. Con operaciones en la Argentina, Uruguay y Paraguay, representa marcas de moda, como Levis, Lacoste, y Bimba y Lola -y comercializa también su marca propia: Furzai.

Desde Levi’s hasta Sandro

La llegada de la marca francesa responde a una estrategia creciente de diversificación de Leuru Group. La empresa inauguró su primera tienda Levi’s Original en Montevideo en 1974, y desde entonces, avanzó en un proceso de expansión.

En ese marco, a fines del año pasado, Leuru Group asumió la representación de Sandro y abrió su primera tienda en la Argentina: ubicada en Alcorta Shopping, se posicionó como la primera boutique de la marca de lujo francesa en Sudamérica. Fundada en 1984 en París por Évelyne Chetrite, Sandro se posiciona como un referente del estilo parisino contemporáneo.

Y en línea también con esa estrategia, el grupo se puso detrás del desembarco de Intimissimi en el país. La firma, fundada en 1996 y presente en 54 países con alrededor de 1700 stores, proyectó la apertura de su primera boutique, también en Alcorta Shopping, para junio.

Mapa del sector

Con este movimiento, Maje se suma a la lista de marcas extranjeras que vuelven a mirar a la Argentina como un mercado atractivo, impulsadas por la apertura comercial, incluso en un contexto económico desafiante para el retail.

Días atrás, el grupo danés Bestseller anunció su desembarco en la Argentina con un plan para abrir 40 tiendas y una inversión de US$50 millones en cinco años, en alianza con Grupo One -la misma firma que trajo Decathlon y prepara la llegada de Kiabi-. Según precisaron, la operación comenzará este año con tres de las principales marcas del grupo: Jack & Jones, Only y Balmohk.

Maje se suma a la lista de marcas extranjeras que vuelven a mirar a la Argentina

En paralelo, la etiqueta española de moda Mango anticipó su regreso a la Argentina tras más de 20 años fuera del mercado mediante un acuerdo de franquicia con el grupo argentino Grimoldi. La firma prevé la apertura de cinco locales en los próximos cinco años -la primera está prevista para septiembre en el shopping Alto Palermo-, junto con el lanzamiento de un canal de e-commerce.

Por su parte, la marca británica Superdry eligió a la Argentina como base para su reconversión global. Tras un proceso de reestructuración, la empresa confirmó una inversión estimada entre US$40 y US$50 millones durante los primeros cuatro años, en alianza con la argentina Tango Fabric. La apuesta incluye un flagship store en Buenos Aires en agosto, que funcionará como sede regional y como centro de decisiones para toda Sudamérica.

También la cadena de fast fashion H&M se acerca al mercado argentino. La firma sueca está en negociaciones para instalar su primera tienda en el país en el Alto Palermo.

A su vez, a fines del año pasado, la marca brasileña Farm Rio desembarcó en la Argentina con su primer local en Buenos Aires. La compañía, conocida por sus estampados vibrantes y enfoque en moda sostenible, llegó de la mano del Grupo Markova -liderado por Mariano Lobera- quien asumió también como director regional de la marca. El plan prevé la apertura de entre ocho y diez tiendas adicionales en la Argentina y Uruguay.