“Peor calidad y más caro”: Lumilagro defendió su reconversión y reavivó el debate sobre fabricar en la Argentina

La histórica empresa de termos Lumilagro quedó este lunes en el centro de la polémica, luego de que cuestionara los costos de fabricar en la Argentina. Tras un largo proceso de reconversión productiva, que incluyó la reducción de personal de planta, desde la compañía plantearon que estos cambios permitieron que los consumidores puedan acceder a productos de mejor calidad a menor precio.

“A partir de nuestra reconversión, los 47 millones de argentinos ahora pueden acceder al mejor termo para mate, al mejor precio. Ya no tenés que gastar un precio irrisorio en un termo de calidad”, publicó la empresa en su cuenta oficial, en una serie de mensajes que rápidamente se viralizaron.

Las respuestas no tardaron en llegar y un usuario cuestionó que la reconversión implicó que dejaron “a 100 familias sin trabajo”. Para competir contra Stanley, marca de termos extranjera que venía ganando lugar en el mercado, Lumilagro cerró más del 50% de su fábrica ubicada en Tortuguitas y dejó de fabricar la ampolla de vidrio en el país para importarla de India, Vietnam y China. Eso implicó la reducción de su personal de 350 a 100 empleados, entre directos e indirectos.

“¿Ustedes qué opinan? ¿Preferirías que los volvamos a contratar y vuelvas a tener que gastar $100.000 de más para conseguir un termo de calidad? Nos reconvertimos para volver a crecer igual que en los 70’s cuando dejamos de soplar las botellas a pulmón y nos automatizamos. Ahora podés tener el mejor termo para el mate, al mejor costo", agregó en la red social X.

A partir de nuestra reconversión, los 47 millones de argentinos ahora pueden acceder al MEJOR TERMO PARA MATE, al MEJOR PRECIO.



Ya no tenes que gastar un precio irrisorio en un termo de calidad.



No te pierdas el tuyo!!https://t.co/Vir6mgesTK https://t.co/e3xq6fTBHt — Lumilagro Oficial (@LumilagroArg) March 23, 2026

Actualmente, en la Argentina Lumilagro sigue produciendo una de sus líneas de termos de acero y terceriza en otras plantas la fabricación del cuerpo plástico que recubre los termos de vidrio. También en Tortuguitas realiza el ensamblado de ese cuerpo plástico con la ampolla de vidrio interna, y el proceso de personalización de los productos -incluyendo grabados y serigrafías- y el control de calidad del 100% de los productos.

En la apuesta por reconquistar el mercado, el foco quedó puesto en el termo de acero Luminox Pampa. Se trata del primer producto de la firma con diseño e ingeniería 100% argentina, pero que está fabricado íntegramente en China. A la vez, comunicaron que el plan de reconversión incluye la apertura de locales propios, la exportación a Uruguay y Brasil, y la comercialización de nuevos productos asociados que se fabricarán en el país.

“Quizás podemos hacer una edición limitada. De peor calidad y más caro, pero 100% fabricado en Argentina”, ironizó la compañía a través de las redes sociales, al poner en el centro del debate la estructura de costos en el país y los efectos de las importaciones sobre la actividad económica.