Plan de expansión. Prosegur Alarms adquiere la cartera residencial y de comercios minoristas de USS

En el marco de su estrategia de crecimiento en América Latina, Prosegur Alarms anunció la adquisición de la cartera de alarmas monitoreadas residenciales y de comercios minoristas de USS, una de las compañías argentinas con mayor trayectoria en el segmento. La operación consolida el fortalecimiento de su presencia en el país y permitirá a la empresa proyectar un crecimiento acumulado del 30% entre 2023 y 2025.

La incorporación comprende la totalidad de la unidad de negocio de monitoreo residencial —uno de los segmentos de mayor dinamismo del mercado— y de pequeños comercios. Al mismo tiempo, la operación permitirá que USS mantenga y potencie sus actividades corporativas (B2B), conservando su estructura actual y la continuidad total de sus operaciones.

“Esta operación representa un paso clave para seguir fortaleciendo nuestra presencia en Argentina. La experiencia y el valor de la cartera residencial de USS nos permiten consolidar estándares globales de protección y un servicio cada vez más cercano y personalizado”, afirmó Alejandro Sánchez León, director general de Prosegur Alarms.

Una red operativa que se expande en todo el país

El crecimiento del sector acompaña una transformación profunda del mercado de seguridad electrónica, impulsada por la adopción de tecnologías inteligentes y la demanda creciente de soluciones conectadas para hogares y negocios. Hoy, Prosegur Alarms opera en 15 provincias y cuenta con más de 1.500 colaboradores que brindan monitoreo 24/7 y soluciones de protección con respuesta inmediata.

Prosegur es un referente global del sector de la seguridad privada. A través de sus líneas de negocio, Prosegur Security, Prosegur Cash, Prosegur Alarmas, AVOS Tech y Cipher, proporciona a empresas y hogares una seguridad de confianza basada en las soluciones más avanzadas del mercado.

La seguridad, una preocupación cotidiana para los argentinos

La necesidad de protección continúa en aumento. Según un estudio de Mega Smart Research Solutions para Prosegur Alarms, siete de cada diez usuarios están preocupados por la seguridad de su hogar, y más de la mitad de quienes no tienen un sistema instalado buscan activamente alternativas. La confianza, la rapidez de respuesta y el acompañamiento ante emergencias son los atributos más valorados.

Incluso más de la mitad de los hogares que no cuentan con un sistema instalado, explora soluciones disponibles. La confianza, la rapidez de respuesta y el acompañamiento en situaciones de emergencia se posicionan como los atributos más valorados por los usuarios.

Un mercado con potencial

Para Prosegur Alarms, la integración de la cartera residencial y de comercios minoristas de USS constituye un hito orientado a profesionalizar aún más la industria, elevar los estándares de calidad y generar empleo en el sector. La consolidación total de la operación está prevista para el próximo mes, una vez cumplida la operativa establecida.

El mercado argentino presenta un enorme margen para crecer: hoy existen menos de un millón de alarmas instaladas frente a un universo de más de 12 millones de hogares y comercios. Esto representa una penetración de apenas 4,2%, muy por debajo de los niveles de España o Alemania (15–25%) y de Estados Unidos (35%). En este escenario, la incorporación de la cartera residencial y comercial de USS aparece como un motor clave para capturar nuevas oportunidades y acelerar la adopción de soluciones de seguridad inteligente.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.