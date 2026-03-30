El auge de los “solopreneurs”: la nueva frontera de los negocios impulsada por la IA

PORTO ALEGRE.- El mundo emprendedor atraviesa una transformación sin precedentes. El año 2026 marcará el inicio de una ventana para que las empresas y emprendimientos adopten la inteligencia artificial (IA) como eje central de su transformación. Y en este contexto, aparece una nueva figura: el solopreneur, un emprendedor individual que utiliza la tecnología para alcanzar niveles de viabilidad y escala antes reservados solo para grandes organizaciones.

Así lo explicaron referentes del ecosistema presentes en el South Summit Brazil, evento coorganizado por IE University y el Gobierno de Río Grande do Sul. El congreso, desarrollado del 25 al 27 de marzo en Porto Alegre bajo el lema Human by Design, reunió a más de 24.000 asistentes de 70 países, más de 800 líderes globales del ecosistema emprendedor, 7000 corporaciones, 3000 startups y más de 1000 inversores con una cartera de inversión de 250.000 millones de euros.

“En los últimos años hemos convertido en realidad lo que el primer año era una promesa. Porto Alegre se ha convertido en un hub maduro. Ahora tenemos que seguir avanzando y, si queremos realmente hacer internacional este ecosistema, es esencial levantar la vista y pensar a lo grande. Ese es el próximo reto, conectar a Porto Alegre con el ecosistema global y hacerlo internacional”, destacó María Benjumea, presidenta y fundadora de South Summit.

María Benjumea: "Porto Alegre se ha convertido en un hub maduro" guileporace

Para los líderes de diferentes proyectos creados con base en América Latina, la región se encuentra frente a una avalancha de actividad emprendedora. “La tecnología no crea comportamientos, sino que permite que aquellos ya existentes se manifiesten. Por ejemplo, Slack no hizo que la gente quisiera hablar más en la oficina; sino que eso era algo que ya estaba en sus cabezas. Por lo tanto, en la medida en que se baje la vara de lo que se necesita para crear una empresa, vamos a ver una enorme avalancha de actividad emprendedora”, señaló Jack Mardack, cofundador de Oyster, una plataforma de recursos humanos.

Claves para el éxito en el nuevo modelo

Para quienes buscan sumarse a esta ola, los referentes coincidieron en que no basta con una idea brillante. Las recetas del éxito para sus proyectos:

Entender el problema antes que la solución

Iwo Szapar, cocreador de AI Maturity Index, un índice que evalúa la madurez de IA de una organización, advirtió que muchos fundadores cometen el error de saltar demasiado rápido a construir un producto o una “funcionalidad llamativa” que nadie necesita. Para el emprendedor, la clave es pasar semanas o meses comprendiendo profundamente el problema de un nicho específico de personas.

Combinar necesidad y propósito

Para Oyster, el éxito en los negocios nace de la “combinación mágica” entre una necesidad real y un profundo sentido de propósito personal. Para el emprendedor, el punto de partida es “reconocer que al mundo le falta algo” y tener el valor de creer que se puede contribuir a solucionarlo, transformando una imperfección en una oportunidad de negocio. De acuerdo a Oyster, este propósito es lo que brinda la “fuerza para afrontar los retos” más complejos, desde la recaudación de fondos hasta el liderazgo de equipos. En este enfoque -aseguró-, el beneficio económico es solo un resultado secundario; el objetivo primordial es que la empresa funcione como una herramienta que genere un impacto social positivo en el mundo.

Hacer foco en habilidades blandas

En este marco, Luciana Frazão, fundadora y CEO de Fluence -una API enfocada en la creación de la capa de contexto para la próxima generación de productos con IA- advirtió que, en un mundo donde los motores de IA pueden programar y construir sistemas, las habilidades técnicas pierden peso frente a las habilidades humanas o soft skills: “La resiliencia, la capacidad de aprender de los errores y el sentido de propósito son ahora los rasgos que definen a un buen fundador”, enfatizó.

Tener confianza en la creatividad propia

Otro de los puntos que apareció como clave en el camino emprendedor es la confianza en la creatividad propia. Jesús Hijas, fundador del movimiento Actitud Emprendedora, explicó cómo pasó de verse a sí mismo como un simple “autónomo” a ser un emprendedor con una red de 50.000 seguidores en LinkedIn y cuatro libros publicados, basando su crecimiento en la confianza y el acompañamiento constante al cliente.

Atender una demanda específica

Para el equipo de Dairy Tech, una startup brasileña especializada en el desarrollo de soluciones para el sector lácteo, una de las claves del éxito fue la capacidad de suplir una demanda específica en el sector agropecuario y veterinario mediante la creación de un producto innovador. Tras años de elaboración, el equipo logró desarrollar un test rápido para identificar vacas que producen exclusivamente leche A2, una variante menos alérgena. “Dentro de los campos veterinario y biotecnológico, siempre fue difícil llevar los productos de Brasil al mundo, pero esto es realmente revolucionario y aportará mucha rentabilidad al sector”, aseguraron desde la firma, que resultó ganadora de la competencia organizada en el marco del South Summit Brazil.

Tener versatilidad

En tanto, desde Núcleo Vitro, una startup brasileña reconocida en la competencia como la más disruptiva, la adaptación y el aprendizaje fueron clave. “Durante años, la transición del mundo académico al profesional siempre fue un reto: cambiar la comunicación, aprender sobre contabilidad, ventas, marketing y otras cosas. El comienzo fue realmente desafiante, y creo que consistió en mejorar nuestra comunicación con la tecnología, pero también en mantener nuestro espíritu emprendedor e innovador, lo que nos permitió desarrollar tantos modelos diferentes y, por lo tanto, ser reconocidos por todas las tecnologías que hemos estado desarrollando”, aseguraron desde la firma, que desarrolla modelos de piel sintética.