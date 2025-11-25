Por la caída del consumo, Essen desvinculó a 29 trabajadores

En medio de un escenario de retracción del consumo, la empresa de productos de cocina Essen confirmó una reducción de personal en su planta industrial de Venado Tuerto. Según informaron voceros de la compañía a LA NACION, se trató de 29 desvinculaciones —12 empleados efectivos y 17 eventuales— realizadas a fines del mes pasado y motivadas por una caída del 10% en la demanda local respecto de 2024.

La firma explicó que la baja en las ventas obligó a adecuar el nivel de producción en su fábrica santafesina, donde trabajan 212 de los 336 empleados que Essen tiene en el país. “En los últimos meses, la demanda en Argentina disminuyó, lo que obligó a la compañía a realizar algunas desvinculaciones para adecuar la producción”, señaló la empresa en un comunicado.

La firma explicó que la baja en las ventas obligó a adecuar el nivel de producción en su fábrica santafesina, donde trabajan 212 de los 336 empleados que Essen tiene en el país.

Por otro lado, la empresa remarcó que estas medidas “no están relacionadas en lo más mínimo” con la fabricación importada de algunos productos. La empresa subrayó que el ajuste responde exclusivamente a la caída del consumo interno y rechazó que exista un reemplazo de su producción nacional.

La apertura reciente del mercado, explicaron, permitió desarrollar nuevos productos diseñados en la Argentina pero fabricados en el exterior, debido a que la tecnología necesaria no está disponible localmente. “Esos artículos complementan la oferta principal sin desplazar la producción local”, dijeron. En este contexto, dentro de los productos importados, el rubro cacerolas —“para el cual no existe tecnología de fabricación en el país”— representó en 2025 apenas el 1,9% de las ventas.

La apertura reciente del mercado, explicaron, permitió desarrollar nuevos productos diseñados en la Argentina pero fabricados en el exterior, debido a que la tecnología necesaria no está disponible localmente

La compañía afirmó además que no ha importado ningún producto terminado que reemplace a los que fabrica con la tecnología instalada en Venado Tuerto. Actualmente, exporta el 30% de la producción de esa planta a sus filiales de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y México, y asegura que su plan de expansión regional continúa en marcha.

Con más de 45 años de historia, Essen insistió en que la enorme mayoría de sus productos sigue fabricándose en su planta industrial de Venado Tuerto y que la marca “mantiene un vínculo profundo” con la industria nacional.

La empresa sostuvo que continúa “comprometida con el empleo de calidad” y confía en recuperar sus niveles de producción y demanda en los próximos meses. “Essen ha sabido adaptarse, innovar y evolucionar sin perder su esencia. Mantenemos intacta nuestra filosofía: apostar al futuro con orgullo, compromiso y excelencia”, afirmaron desde la compañía.

Consumo masivo, a “dos velocidades”

Según Scentia, en octubre, el consumo masivo, uno de los principales indicadores del pulso económico, registró una pequeña suba interanual del 2,2% y en lo que va de 2025 acumula un alza del 2,4%. Sus datos están en línea con la medición que realiza Nielsen, que informó para el bimestre septiembre-octubre una mejora del 3,2% en las ventas de la canasta básica, mientras que en el año la suba llega al 2,4 por ciento.

Pero cuando se analiza por canal, los resultados son muy dispares. Para Scentia, los supermercados y mayoristas tuvieron en octubre uno de los peores meses del año, con una caída interanual de 4 y 4,9%, respectivamente, dejando en claro que la reactivación del consumo no está llegando a las grandes superficies, a pesar de la batería de promociones y acciones que se lanzaron en las últimas semanas. El panorama es el opuesto entre los pequeños minoristas. Los autoservicios independientes, con los supermercados chinos a la cabeza, cerraron octubre con una suba del 6,9% frente al mismo mes de 2024, mientras que los kioscos y almacenes tuvieron un resultado positivo del 4 por ciento.