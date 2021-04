Por un conflicto gremial, la firma dueña de Dánica cierra su fábrica en San Luis

La empresa AVEX, titular de las marcas Dánica, D’Fiesta y Mayodan, informó el cierre de su planta de producción de aderezos en Villa Mercedes (provincia de San Luis) a causa de la imposibilidad de reconducir el dilatado conflicto sostenido por el gremio local de aceiteros (Soead).

Según expresó la empresa en un comunicado, ha agotado todas las instancias de negociación posibles, tanto a nivel provincial como nacional, para dar continuidad a la operación de la planta. “Sin embargo, el vencimiento del plazo del proceso de conciliación obligatoria y una nueva huelga del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmontadores (Soead) dejan como única alternativa la completa paralización de la producción”, expresó la compañía.

“En este caso se dio una tormenta perfecta, porque el gremio local de aceiteros nos impuso la homologación de una paritaria que fija un incremento de 70%, pero, además, para una empresa como la nuestra, que vuelca toda su producción al mercado local, el programa de Precios Máximos es letal. A eso hay que agregarle que 30% de lo que elaboramos tiene como destino bares, restaurantes y hoteles, todos afectados por las restricciones derivadas de la pandemia, lo que hizo que el año pasado solo vendiéramos en ese segmento un 5% de lo que habitualmente vendíamos”, afirmaron a LA NACION fuentes de Avex.

Estas fuentes explicaron que históricamente quedaron encuadrados a un gremio que engloba a trabajadores de grandes empresas refinadoras de aceite para la exportación, que tienen otra facturación y ganancia, y que pueden, por lo tanto, hacer frente a acuerdos paritarios de otra envergadura. “La nuestra es una empresa que fabrica productos alimenticios para el mercado local, como mayonesa y aderezos, por eso lo que siempre pedimos es que se nos encuadrara en otra categoría”, explican en Avex.

Según confiaron estas fuentes, lo que se buscó ante la escalada del conflicto gremial, fue hacer acuerdos con el personal para fijar incrementos más bajos y acordes con el sector, pero eso no fue posible. “De hecho, en la planta que tenemos en Buenos Aires sí se llegó a un acuerdo y se convino una paritaria más adecuada, pero, en San Luis, desde el inicio de la escalada del conflicto en 2019 todo fue para peor. Hace dos años que se viene con negociaciones, pero en los últimos meses se radicalizó el conflicto, con varios paros”, afirmaron.

En el comunicado mencionado, Avex expresa que el gremio local ha demostrado no tener intención alguna de superar el conflicto, a pesar de haber logrado un acuerdo a largo plazo en la planta de margarinas que opera nuestra misma empresa en Llavallol, provincia de Buenos Aires.

Asimismo, el comunicado remarca que Avex es una empresa de capitales nacionales que se hizo cargo de la planta de Villa Mercedes con el compromiso de “transformarla en una unidad eficiente y sustentable en el tiempo”.

Si embargo, “un erróneo encuadre sindical de la actividad y una representación sindical violenta e irascible que ha radicalizado desmedidamente las relaciones laborales (incluso perpetrando sabotajes en las líneas de producción) han tornado inviable el sostenimiento de las operaciones en dicha en la planta, con el consecuente desabastecimiento de productos en las góndolas de todo el país”, se lee en el comunicado.

La situación se agrava con otros factores del contexto, como el impacto de la fijación de precios máximos para los productos alimenticios que produce la empresa, el abrupto incremento del precio internacional de las commodities de los insumos, así como la reciente homologación de un acuerdo paritario que impone un incremento salarial en torno al 70% para la actividad.

Por su parte, Juan Domínguez, secretario general de Soead, argumentó que Avex no trabajó incansablemente para proponer soluciones, tal como afirma en el comunicado. “Aceiteros firmó en abril de 2020 por 25%; en noviembre, otro por 10%, y ahora, a principios de este año, firmamos por otro incremento de 25%. Eso no es un 70% de una sola vez. Además, ellos dicen que imponemos ese incremento y nosotros no imponemos nada, sino que fue algo homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación”, explicó el directivo sindical.

En cuanto a la mención de que pagan igual que las aceiteras exportadoras, Domínguez dice que no es así, porque pagan menos. “Por otra parte, afirman que en la planta de Llavallol sí llegaron a un acuerdo, pero ahí flexibilizaron las condiciones y firmaron un acuerdo a la baja presionando a la gente”, cuenta el sindicalista.

Lo cierto es que, más allá de las versiones de una y otra parte, Avex comunicó que ha informado debidamente al Ministerio de Trabajo de la Nación y solicitado su intervención para proceder a la desvinculación de los trabajadores del establecimiento mediante la estricta aplicación del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, correspondiendo el pago de una indemnización reducida del 50%. “El 247 puede activarse o no. En este caso están todas las causales que se requieren para que se pueda aplicar este artículo, pero habrá que esperar la decisión del Ministerio de Trabajo de la Nación”, comentaron fuentes de la empresa.

“Primero hay que corroborar que la empresa no puede pagar, pero nosotros sostenemos que sí pueden pagar. Ahora, si el ministerio acepta eso, habrán entregado nuestros derechos, pero no seremos nosotros los que nos entreguemos”, agregó Domínguez. Y concluyó: “La idea de la empresa es llevar la planta a Córdoba y allá sí encuadrarse como industria nueva y con menores salarios. Pero nosotros vamos a judicializar todo esto, porque no es tan fácil enojarse, levantar la empresa e irse. Nosotros tenemos asesores jurídicos que nos ayudarán para reclamar todo lo que nos deben que es toda la deuda del año pasado hasta hoy y la doble indemnización”.