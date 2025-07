Premio a la Innovación VISA-LA NACION: las claves para reinventarse en un mundo de cambio acelerado y constante

“Recibir este galardón representó un reconocimiento a nuestra trayectoria, a todo el equipo que trabaja en la empresaArgensun Foods y a nuestra visión del negocio. Estos premios nos hacen confirmar que estamos en el camino correcto. Siempre estamos en un proceso de evolución continua, convencidos de que tenés que evolucionar para poder mantener la competitividad”, cuenta Pablo Tamburo, CEO de esta pyme ganadora en 2024 del Premio a la Innovación que organizan VISA y LA NACION, en la categoría Reinvención del negocio. “Las generaciones y los hábitos de consumo van cambiando, con lo cual es necesario incorporar la mejora continua. Y así fue como, con 30 años de historia, fuimos transformando nuestro modelo, tras haber nacido como un monoproducto”, agrega el empresario.

Gervasio Marques Peña, director comercial de LA NACION, le entregó el premio a Pablo Tamburo, en la edición 2024 Fabián Malavolta

Argensun Foods nació en 1990 como una empresa agroindustrial, especializándose en girasol confitero. Hoy, ofrecen una combinación de productos y servicios en las categorías de granos y semillas, frutos secos, legumbres y snacks, entre otros; con operaciones en más de 70 países.

Durante 2024 iniciaron un proceso de transformación estratégica, ampliando su porfolio de productos, para convertirse en una firma global de alimentos de calidad; una reinvención total del negocio que los acercó a este merecido reconocimiento.

Tamburo al aire con José del Rio de LA NACION Fabián Malavolta

El sentimiento fue compartido con el otro ganador de la categoría, Natura, una empresa que se viene reinventando desde el año 1969, siempre con el foco puesto en promover el bienestar y las relaciones armónicas del individuo, consigo mismo, con los otros y con la naturaleza.

“Sentimos que este premio es el reflejo del camino que venimos construyendo desde hace 56 años en el mundo y 31 años en la Argentina, donde trabajamos día a día poniendo la innovación al servicio del bienestar de las personas y el planeta. Nacimos de la combinación de dos pasiones, la cosmética y las relaciones, y de ahí surge nuestro impulso a la hora de pensar la forma en la que queremos hacer nuestros negocios: con impacto positivo en la sociedad, en las comunidades, la naturaleza y el mundo; una visión que necesariamente demanda renovarnos continuamente y estar conectados con el contexto. Reinventar la venta directa fue la respuesta a esta necesidad”, asegura María Florencia Racana, Gerenta de Reputación y Comunicación corporativa de Natura.

“Evolucionar el modelo y ampliar su alcance”, “conectar con las demandas de los consumidores y las tendencias del mercado” y “adaptarse” son algunas de las características que resaltan estos ganadores que buscan superarse día a día. “Que hayan reconocido nuestro recorrido y nos hayan destacado entre tantas empresas es un impulso enorme para seguir evolucionando y superándonos. Es un desafío y un objetivo constante en cada decisión que tomamos: ofrecer mejores productos, mejores espacios de encuentro y experiencias que pongan siempre a las personas en el centro”, suma Racana.

Para una empresa como Argensun Foods, “Reinventarse en la Argentina es tener la templanza de mirar un escenario complejo, analizar la realidad y aun así decidir avanzar. Es aprender a ser cada vez más eficientes, a no quedarse esperando que cambie lo que no depende de nosotros y a enfocarse en ser más competitivos y más creativos. Aun con dificultades, siempre hay espacio para transformarse y seguir creando fuentes de empleo”.

Verónica Marcelo, CEO de Natura tras recibir el premio el año pasado Fabián Malavolta

Sobre qué significa reinventarse hoy en nuestro país, Racana resalta dos componentes esenciales, adaptación y agilidad ante un escenario de transformación constante:

“Es una práctica que nos resulta familiar como país, dado el dinamismo de nuestro mercado y los hábitos de consumo”, subraya y agrega: “Es crucial mantenernos resilientes y cercanos al contexto y a las personas, ofreciendo opciones ajustadas a sus necesidades cambiantes. En Natura, esta visión es parte fundamental de la estrategia desde nuestros orígenes, y la cultivamos día a día escuchando activamente a quienes nos eligen, tanto dentro como fuera de la compañía”.

¿Cómo impactó el reconocimiento en el presente y los planes futuros de la empresa? ¿Los impulsó a pensar nuevas estrategias, seguir innovando y transformándose?

Pablo Tamburo: Estos reconocimientos siempre te impulsan a seguir creciendo, te desafían a seguir innovando. En Argensun Foods logramos instalar una marca que es sinónimo de girasol confitero en la mente de los consumidores, y apostamos a la diversificación a través de alianzas con otras marcas que generan nostalgia en la gente. Creamos un dream team con los creadores de marcas emblemáticas para acompañar los cambios en las tendencias del consumidor y seguir creando propuestas disruptivas en el mercado.

María Florencia Racana: El reconocimiento que recibimos reafirmó nuestro compromiso de superarnos en cada propuesta y seguir repensando cómo operamos. De cara al futuro, seguimos trabajando en la evolución de la venta directa y en cómo seguir trayendo propuestas innovadoras para nuestros consumidores. Fieles a nuestro propósito, buscamos impulsar agendas de impacto positivo que promuevan el trabajo en red, el poder de las relaciones y hábitos de consumo más conscientes y responsables.

- ¿Cuál sienten que es ese ‘diferencial’ que los hace únicos y relevantes a lo largo del tiempo?

PT: Creo que nosotros promovemos una filosofía de negocios innovadora, basada en alianzas con emprendedores que supieron armar marcas emblemáticas. Esta mirada te permite unirte a otras empresas para potenciar lo mejor de cada uno y volcarlo al negocio. Es un modelo novedoso, porque propone dejar de mirar a la competencia como un adversario con el cual no se puede trabajar en conjunto. Así, descubrimos que aliándose con participación accionaria, las empresas se pueden unir para desarrollarse y seguir evolucionando.

MFR: Nuestro diferencial radica en nuestra esencia, que pone a las personas y a la regeneración en el centro, buscando construir el bienestar de las personas y del planeta. Con la pandemia, la forma de relacionarnos cambió, pero nuestra esencia no. Evolucionamos, nos digitalizamos y transformamos la venta directa para siempre, dándoles a nuestras consultoras/es más oportunidades para conectar con más personas en cualquier rincón del país. Esto implicó un cambio cultural profundo para toda la red –colaboradores, líderes, consultores–, e incluso transformó la forma en la que la marca se vincula con los consumidores y sus puntos de contacto, conociendo más al cliente, para ofrecer mejores soluciones a los consultores y mejorar sus vínculos.

- ¿Qué rol juega la innovación a la hora de generar nuevos modelos de negocios, productos o servicios que requieren adaptarse a la realidad tan cambiante del mercado?

PT: Muchas veces las transformaciones nos sacan de nuestra zona de confort, pero sabemos que ese es el camino adecuado para evolucionar e innovar.

MFR: Juega un rol fundamental que nos impulsa a repensar nuestras estrategias, decisiones y formas de hacer poniendo en valor nuestros activos, recursos y capacidades para responder y estar a la altura de las tendencias del mercado y hábitos de consumo que se desprendan en las rutinas de los consumidores. A su vez, despierta la creatividad en las empresas y sus equipos de trabajo, no solo para mantenernos relevantes y generar ventajas competitivas, sino para reafirmar nuestros compromisos y poner en valor nuestro diferencial.

- ¿Cuáles son las claves y los desafíos para reinventarse en un mundo de negocios tan competitivo, donde tecnologías como la inteligencia artificial van ganando terreno?

PT: Hoy, la clave principal es ser eficientes, competitivos. Tenemos que enfocarnos en optimizar todo lo que podemos controlar: desde lo financiero y administrativo hasta lo industrial y logístico. Si bien estamos pasando por un momento complejo, eso no puede paralizarnos: tenemos que mirar el vaso lleno, que tiene un montón de cosas para valorar, y eso significa que tenemos la capacidad de encontrar soluciones. Además, creo que es fundamental adoptar un modelo colaborativo. Esto significa ver a todos los actores del entorno, como los proveedores, clientes e incluso los competidores, como un equipo. Lo que antes veíamos como competencia, hoy puede ser un aliado estratégico para compartir soluciones. La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías son parte de este proceso. La diferencia está en cómo las integramos: no se trata solo de incorporar herramientas digitales, sino de hacerlo con un criterio claro de eficiencia y colaboración. Para nosotros es un complemento que potencia el trabajo de nuestro equipo. Las variables soft, como la capacidad de adaptarse y la creatividad, siguen siendo esenciales.

MFR: La clave fundamental para reinventarse en el mundo actual, con el auge de tecnologías como la IA, reside en un cambio de mindset. Como sociedad y como actores de transformación que somos empresas y líderes debemos ver a las tecnologías no como un enemigo competitivo, sino como aliadas estratégicas. Nos acompañan en nuestros objetivos y decisiones, y nos permiten construir relaciones más cercanas y auténticas con las personas. La inteligencia artificial llegó para quedarse; incorporarla a nuestra rutina diaria abre grandes oportunidades para profundizar el conocimiento del consumidor, entender sus necesidades y, en consecuencia, ser mucho más asertivos en las propuestas que les ofrecemos. El gran desafío es la capacitación constante en estas nuevas herramientas, y que el ritmo acelerado del mercado no sea una excusa para detener la evolución, sino una invitación a transformarnos continuamente.

- ¿Cuál es el mejor consejo que pueden darles a aquellas empresas que necesitan reinventarse?

PT: En los últimos años, la industria ha experimentado cambios significativos impulsados por los avances tecnológicos, los nuevos hábitos de consumo y un interés cada vez mayor por la sostenibilidad. Para transitar estos tiempos donde las transformaciones se dan cada vez más rápido, es fundamental tener en claro los objetivos y un conocimiento pleno del entorno y las reglas del juego para tomar decisiones estratégicas acertadas.

MFR: El mejor consejo que podemos dar es que coloquen a las personas en el centro de todas sus decisiones y sean plenamente conscientes del entorno en el que están insertas. Vivimos en tiempos de cambio constante, donde tanto el mercado como las industrias proponen continuamente nuevas reglas de juego. Además, el planeta nos presenta desafíos cada vez más urgentes. Esto significa que la transformación será una constante inevitable. Sin embargo, si estamos verdaderamente conectados con nuestro contexto y ejercitamos la escucha activa de lo que necesitan las personas, seremos capaces de crear soluciones y propuestas mucho más adecuadas. Así podremos responder y acompañar esas demandas de manera más efectiva y, al mismo tiempo, seremos más ágiles en nuestro propio proceso de reinvención. Tenemos que entender que solos no podemos. El trabajo en conjunto es fundamental. La colaboración entre equipos, con socios estratégicos y con la propia comunidad, potencia nuestra capacidad de adaptación y creación. No hay que olvidar que sin planeta no hay negocios. Y somos las personas, tanto dentro como fuera de las compañías, el verdadero motor de transformación para construir negocios y sociedades más prósperas y sostenibles

