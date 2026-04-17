Publicidad digital: IAB Argentina renovó autoridades y puso el foco en la inteligencia artificial

El Interactive Advertising Bureau de Argentina (IAB), entidad que agrupa a las principales empresas de Internet y de publicidad interactiva, realizó su asamblea de socios en la que se eligieron las autoridades del consejo directivo de la institución para el período 2026-2028.

Mariano Filarent (Meta) y Gustavo Buchbinder fueron electos como presidente y vicepresidente de IAB Argentina respectivamente; mientras que Gervasio Marques Peña (LA NACION) fue elegido como secretario e Ignacio Prez (Artear) como tesorero.

La comisión directiva del IAB también quedó integrada por Marcelo Montefiore (iProspect), Lucas Bonardi (MercadoLibre), María José Ezquerra (Havas Argentina), Maximiliano Sastre (Clarín), Fernando Capalbo (PHD), Nicolás Ferreiro (IMS/Aleph), Romina Stekar (Infobae), Christian Baynaud (ESPN), y Georgina Geirola (Telefé) como vocales titulares, y por Marcos Scocco (Cadena3) y Martín Hernandez (Warner Media) como vocales suplentes.

Como órgano fiscalizador están Guido Michanie (PML/Ole) y Sebastián Terzi (IGNIS), mientras que Luciano Pintos (Molinos Río de la Plata) y Pablo Chamas (Google) están como órgano fiscalizador suplente.

“Asumir la presidencia del IAB Argentina es un orgullo y una enorme responsabilidad. La inteligencia artificial está reconfigurando toda la cadena de valor de nuestra industria, y en ese contexto el IAB tiene que funcionar como un verdadero faro para marcas, agencias y medios. Nuestra gestión 2026 tiene un objetivo claro: producir conocimiento de valor. Vamos a potenciar nuestras comisiones como Task Forces en Data, Retail Media y Creadores de Contenido, crear un Brand Council para que los anunciantes guíen nuestra agenda, profundizar el vínculo con universidades para conectar la industria con el talento académico, y seguir llevando el IAB Now al interior del país”, expresó Mariano Filarent, presidente de IAB Argentina.

Por su parte, Gustavo Buchbinder, vicepresidente de IAB Argentina, señaló que “2025 fue para el IAB un gran año, en el que se vivieron grandes acontecimientos en el IAB Now. Este 2026 no será la excepción y el IAB Now que se realizará el 25 de agosto en el DOT, volverá a ser un faro y un lugar de encuentro para la industria. Por otro lado, también estamos diseñando eventos en otras ciudades del país”.

El capítulo argentino del Interactive Advertising Bureau (IAB) nació en 2001 con el objetivo de reunir a los principales portales y medios online del país, así como también a agencias de publicidad, centrales de medios, adnetworks (redes de sitios), agencias interactivas, empresas de tecnología, plataformas y compañías comprometidas con el desarrollo de la publicidad.