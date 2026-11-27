Puma reorganiza su producción en la Argentina. La marca alemana cierra su planta de producción de zapatillas ubicada en la ciudad riojana de Chamical, para concentrar sus operaciones industriales en su establecimiento del Parque Industrial de La Rioja.

La decisión forma parte de “un proceso de consolidación productiva” que, según explicaron desde la compañía, apunta a fortalecer la competitividad y la sustentabilidad de largo plazo de sus operaciones en el país.

“Reconocemos el impacto significativo que esta decisión tiene en nuestros colaboradores y sus familias, y estamos gestionando este proceso con la mayor responsabilidad, respeto y cuidado”, señalaron en un comunicado.

Gustavo Marques (2022): "La casa matriz en Alemania siempre entendió que era una ventaja competitiva" Julian Sarracino

También indicaron que el proceso se lleva adelante de acuerdo con la legislación laboral vigente y en diálogo con los 50 trabajadores vinculados a la planta, la representación gremial y las autoridades correspondientes.

La empresa mantendrá activa su fábrica del Parque Industrial de La Rioja, a la que definió como un pilar fundamental para el desarrollo de sus operaciones en la Argentina. Se trata de la única planta propia de Puma en el mundo.

“Puma continúa adaptándose a las nuevas dinámicas y condiciones del mercado, con el objetivo de fortalecer la competitividad y la sustentabilidad de largo plazo de sus operaciones. La planta de Puma en La Rioja continúa siendo un pilar fundamental del desarrollo de la compañía en Argentina”, enfatizaron.

La decisión representa un cambio en la estructura productiva de la compañía, que históricamente tuvo en la provincia uno de sus principales activos industriales.

“La planta de La Rioja es la única que tiene Puma en todo el mundo. Y esta particularidad de la Argentina viene desde 1979. La casa matriz en Alemania siempre entendió que era una ventaja competitiva que la subsidiaria argentina tuviera una producción local”, señaló Gustavo Marques, entonces gerente general de Puma, en una entrevista a LA NACION en 2022.

Puma inauguró su local más grande de Latinoamérica en Unicenter Rozich

En ese momento, en un contexto marcado por el cepo a las importaciones, el ejecutivo había señalado que el 80% de las ventas de la compañía en el país, tanto en calzado como en indumentaria, correspondía a productos fabricados localmente. El 20% restante correspondía -según había indicado- a productos de running o botines con un alto componente de tecnología en el que el volumen local no ameritaba la producción en el país.

Además, había anunciado un plan de inversión de US$7 millones para ampliar la capacidad productiva de la planta de La Rioja: el objetivo era pasar de 2,6 millones a 5 millones de pares anuales en un plazo de dos años.

La producción nacional también había sido señalada por Marques como uno de los factores que explicaban el posicionamiento de Puma en el mercado deportivo argentino. En aquel momento, Marques había precisado que la marca tenía una participación del 18% y ocupaba el segundo lugar del segmento.

En ese marco, a contramano de muchas marcas que buscaban reducir su exposición en el mercado local o directamente decidían cerrar sus operaciones locales, Puma había elegido a la Argentina para inaugurar su tienda más grande de América Latina. Con una inversión de $220 millones, la marca alemana inauguró un local de 1005 metros cuadrados en el shopping Unicenter, ocupando gran parte del lugar que había dejado Falabella.