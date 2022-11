Punto por punto: las claves para el mundo empresarial que se viene

escuchar

Tamara Vinitzky, socia de KPMG Argentina y co-chair de Woman Corporate Directors (WCD), fue la encargada de cerrar el capítulo ocho de “Mujeres líderes”, el evento organizado por LA NACION. Compartió un mano a mano con José Del Rio, secretario general de Redacción de este medio, y se animó a resumir lo tratado en el encuentro.

La entrevista tocó una gran diversidad de temas donde se analizó el rol de las mujeres en el mundo empresarial y qué factores deben estar presentes, cambiar o mantenerse, si se quiere seguir por el camino de la evolución y la innovación en los negocios.

¿Cuáles son las claves del liderazgo que se viene?

Venimos hablando del momento en el que están los negocios y la agilidad con la que van cambiando y cómo nos tenemos que adaptar al cambio y a la innovación. Creo que algo que atraviesa al nuevo liderazgo es la innovación. A las empresas las hacemos personas y lo que necesitamos es liderazgo innovador, un cambio constante en las corporaciones y en el mundo de los negocios, líderes más llanos, que se desafíen, que acepten los errores, que prueben y motiven a su gente para hacer lo mismo. Cuando yo empecé se veía a los líderes como algo inalcanzable pero hoy se necesita un liderazgo más cercano a la gente. Para poder hacer cosas nuevas en esa agilidad que requiere el mercado hay que estar abierto al error, al cambio y a la transformación.

José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION y Tamara Vinitzky, socia de KPMG Argentina y co-chair de Woman Corporate Directors Fabián Malavolta

Si tenés que definir algunos rasgos, ¿qué debería tener una mujer que apunte a una posición de liderazgo?

En primer lugar tiene que estar preparada. Nosotros tenemos una capacitación que se llama Next Board donde ayudamos a mujeres que están en los C Level a prepararse para dar el próximo paso y llegar al board. Pero hay algo que hacemos mucho las mujeres, pero tiene que estar sobre la mesa, que es el coraje a abordar los desafíos. Apropiarnos nosotras de ese cambio que queremos y decir: ‘Che, tengamos coraje de buscarlo y de adueñarnos’. Cuando hay roles nuevos, en general el primero que dice ‘yo me animo’ es un hombre. El coraje al desafío es fundamental, hay que animarnos y ser ambiciosas.

Recién mencionabas a Woman Corporate Directors, ¿qué gana una empresa si tiene más mujeres en su directorio?

Creo que la diversidad en su sentido más amplio es clave. Si sentás todas personas iguales a la mesa, tenés un sesgo terrible al momento de decidir porque todos van a ver lo mismo. Antes eran todos abogados, contadores, determinadas carreras que ocupaban esa mesa; hoy tenés emprendedores en un board de una mega compañía, psicólogos, ingenieros, alguien que sabe de tecnología. Entonces, desde el punto de vista profesional hay una amplitud que enriquece la decisión. También es importante lo que buscan los nuevos talentos, cómo encontrarlos y retenerlos y creo que las mujeres tenemos una empatía y una mirada hacia la parte humana que suma muchísimo.

¿Están las empresas listas para valorar esa diversidad?

Hay de todo. Empresas que sí y pegan primero y otras que todavía no le ven el beneficio. Estamos en un escenario donde vamos avanzando lento.

¿Por qué son importantes los espacios de networking?

Las redes son claves y es algo que a las mujeres nos cuesta bastante. Los hombres desde que arrancan se buscan espacios para hacer encuentros y a las mujeres nos cuesta más. El networking es parte del trabajo. Si nos cuesta, compartamos las mismas problemáticas y soluciones. La visibilidad es clave y sin ella es difícil que te conozcan. Cuando te planteás tu carrera, parte de ella es crecer en tu compañía, saber cada día más y ver cuáles son las redes que tenés que tejer. Las redes de networking de mujeres también son clave porque compartimos problemáticas, soluciones y generosidad al compartir espacios.

¿Sirve hablar de cupo?

Hace cinco años, si me hacías la misma pregunta te decía: ‘No, yo llegué por mi mérito, me maté trabajando. Cupo no’. Pero la verdad es que trabajando en WCD, conociendo mujeres y viendo lo que pasa en el mercado real cambié de opinión. Hoy en día, hay una realidad en la que no hay igualdad de oportunidades. Creo que el cupo funciona como un acelerador y sirve para generar la necesidad de buscar a la mujer talentosa que queremos tener en nuestra mesa. Todos los países que avanzaron en igualdad de oportunidades son los que o tienen cupos o tomaron una medida que generó que se dieran vuelta a ver qué pasaba.

Teoría versus práctica: ¿cómo estamos en eso?

Hablamos mucho y el tema se trata frecuentemente. En la práctica hay una evolución. En KPMG hacemos un estudio de mujeres en directorios y hubo un avance: del 10% que había hace cinco años, hoy estamos en 15% o 16%, lo cual es fantástico pero es lento. Somos más, por suerte vamos avanzando: los números y los espacios lo muestran. Pero cuando mirás el todo, seguimos siendo pocas, estamos como perdidas en el medio. Si nos ves solas parecemos muchas, si nos mezclamos en el mundo corporativo y de los negocios somos más pero falta mucho.

