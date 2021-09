Reunión clave. El Gobierno busca revivir los acuerdos de precios

Lograr que la plata que se vuelque a la calle en la recta final de las elecciones no se traduzca en una nueva ronda de aumentos de los alimentos es el ambicioso objetivo que se puso Paula Español para las próximas seis semanas. Con la mira puesta en los comicios del 14 de noviembre, la Secretaría de Comercio Interior inició en los últimos días una serie de encuentros con las principales compañías de consumo masivo y hoy a la tarde les llegará el turno a las grandes cadenas de supermercados.

En todos los encuentros la agenda es la misma. “El énfasis estará puesto en el cuidado del poder adquisitivo y la preservación del poder de compra, como prioridades de la gestión”, explican en la Secretaría, lo que en otras palabras se puede expresar con cómo hacer para evitar una ola de aumentos que termine neutralizando el efecto de las subas de las paritarias en el poder de compra de los salarios.

La semana pasada se inició la ronda de reuniones con los peso pesados de la industria. Así pasaron por las oficinas de Español en Diagonal Sur los ejecutivos de P&G, Arcor y Molinos. Para esta semana, a su vez, están programados los encuentros con La Serenísima y Unilever. En forma paralela, hoy la Secretaría se reunirá con los CEO y gerentes generales de las cadenas nucleadas en la Asociación de Supermercados Unidos. La lista incluye desde los jugadores internacionales como Carrefour, Día, Libertad y Cencosud (Jumbo, Disco, VEA) hasta los empresas nacionales como Coto, La Anónima y Changomás (la ex Walmart, ahora controlada por Francisco de Narváez).

Desde los supermercados aseguran que no esperan grandes novedades. “Este tipo de encuentros los hacemos cada dos meses, así que no hay nada nuevo, aunque está claro que el contexto político hoy es diferente así que no sería extraño que nos pidan un esfuerzo extra en materia de precios”, explicaron en una cadena de supermercados.

Escenario complicado

La negociación en puerta con los proveedores y los supermercados llega en un momento complicado del consumo. La tibia recuperación de la demanda que se había insinuado en julio -cuando las ventas medidas en volumen crecieron un 1,7% interanual, según la medición de la consultora Scentia- se abortó en agosto que cerró sin cambios frente al mismo mes de 2020. Y en lo que va de 2021 el consumo acumula una baja del 5,4%, en un contexto de alta inflación y reducción de los márgenes operativos.