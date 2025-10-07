Roemmers compró el laboratorio Sidus

El grupo farmacéutico Roemmers adquirió el laboratorio Sidus, uno de los históricos actores del sector, en una operación que marca un nuevo capítulo en el mapa de la industria local. La familia Argüelles, fundadora y hasta ahora propietaria del laboratorio, decidió vender la compañía luego de años de arrastrar un pesado pasivo y un marcado deterioro operativo. El monto de la transacción no fue divulgado.

Según indicó el sitio especializado Pharmabiz, el acuerdo contempla la transferencia total del capital accionario de Sidus Farma y Sidus Dermocosmética, que pasarán a manos del grupo Roemmers. La noticia ya fue comunicada internamente al personal a través de un correo electrónico en el que el directorio reconoció que se trataba de “una triste noticia después de más de 80 años en el manejo del grupo de empresas Sidus”.

“Varias circunstancias en los últimos tiempos han hecho muy difícil la continuidad de las empresas y, a pesar de los esfuerzos económicos y financieros de nuestra familia, la realidad de la situación tomó un estado que dificultaba la continuidad”, expresaron los Argüelles en el mensaje interno. Sidus había dado señales de su frágil situación durante los últimos años. En 2024, la compañía suspendió por 15 días al personal de su planta principal.

La operación representa un nuevo paso en la estrategia de expansión de Roemmers, dueño de marcas como Amoxidal y Sertal, dentro del mercado local. En marzo de 2024, el grupo que presiden los hermanos Roemmers ya había adquirido el 30% del laboratorio Tuteur, especializado en medicamentos de alto costo, entre ellos el antihipertensivo Trexonil, el inmunomodulador Lunadin y el tratamiento para la esclerosis Edaracut.

Tuteur, cuyo management siguió al frente del negocio, opera en el mercado argentino hace más de 50 años enfocado en los medicamentos de alto costo y ahora, con el ingreso de Roemmers, apunta a la expansión regional en este segmento. “Se trata de una alianza estratégica entre dos compañías nacionales del sector que se apalancan una en las fortalezas de la otra para multilatinizar sus operaciones en el rubro de medicamentos oncológicos”, señalaron fuentes de Roemmers a LA NACION.

“Roemmers facilitará su infraestructura comercial en la región latinoamericana a través de Siegfried y Tuteur pondrá en disponibilidad la calidad de sus productos producidos en el país; la alianza significará más divisas, producción y empleos”, agregaron las fuentes.

En 2018, Roemmers se había quedado con la filial de Sidus en Paraguay por cerca de US$4 millones, compra que se sumó a del laboratorio Almos por otros US$16 millones. Ambos pasaron a operar bajo el paraguas de Siegfried, nombre con el que Roemmers opera en el exterior.

Jugador internacional

Laboratorios Roemmers fue fundada en 1921 por Alberto J. Roemmers, un inmigrante de origen alemán que buscó nuevos horizontes en la Argentina. Su hijo Alberto tomó el control de la empresa en la década del ‘60 y de su mano Roemmers inició una expansión regional. En la actualidad, la empresa tiene plantas propias en México, Brasil, Colombia y Venezuela, mientras que en la Argentina controla cerca del 13% del mercado de medicamentos, con marcas como Amoxidal, Sertal, Atlansil y Taural.

En agosto de 2022, Alberto Roemmers falleció a los 96 años y sus herederos son sus hijos Alberto, Alejandro Guillermo y Alfredo Pablo. Según el último ranking que publicó Forbes, Roemmers y su familia están entre los diez grupos más ricos de la Argentina, con un patrimonio de US$2400 millones.