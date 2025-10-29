Salida sorpresiva: Despiden al CEO argentino de El Corte Inglés

A poco más de un año de su nombramiento, el argentino Gastón Bottazzini fue cesado de su cargo como CEO de la cadena española El Corte Inglés. La salida del ejecutivo argentino, el primer extranjero en liderar la empresa española, tomó por sorpresa incluso a los miembros del consejo de administración y de la alta dirección, según los medios locales.

Fuentes próximas a la compañía señalaron a la prensa española que el recambio se debe a diferencias de criterio estratégico entre Bottazzini y la familia Álvarez, dueña de El Corte Inglés.

En su reemplazo, ya fue designado el ejecutivo español Santiago Bau, que se había incorporado a la empresa hace tres años.

Bottazzini había sido nombrado al frente de El Corte Inglés en julio de 2024 para liderar un plan estratégico, bautizado 2025-2030, que contempla una inversión de 3000 millones de euros para remodelar todos los centros comerciales de la cadena.

Momento sensible

Su salida de Bottazzini se produce en un momento especialmente sensible para El Corte Inglés, en vísperas del Black Friday y la campaña de Navidad, dos fechas que concentran cerca de la mitad del beneficio operativo anual del grupo.

Bottazzini, nacido en Buenos Aires en 1969, fue el primer directivo extranjero en liderar la empresa española. Antes de su desembarco en Madrid, ocupó la dirección general del grupo chileno Falabella, entre 2018 y enero de 2024, y bajo su liderazgo se concretó la salida de la empresa del mercado argentino.

Antes de sumarse a Falabella había trabajado durante doce años como socio de la consultora McKinsey & Company.