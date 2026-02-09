Santander avanza en su plan de inversión: destinará US$230 millones este año

Para Alejandro Butti, el sistema financiero atraviesa un punto de inflexión: después de años de volatilidad, el crédito privado vuelve a expandirse, el financiamiento público pierde peso y el mercado de capitales recupera dinamismo. “Vivir en un país con el tipo de cambio controlado, la inflación controlada y superávit fiscal es algo que vi muy pocas veces en 55 años de vida y 31 de banco”, aseguró el CEO de Santander en diálogo con LA NACION.

“Había tanta incertidumbre y tanta volatilidad en las variables macroeconómicas, que había poca inversión y poca demanda de crédito privado. A los bancos, los depósitos nos sobraban y teníamos que terminar aplicándolos en el sector público, que llegó a representar cerca del 55% de la cartera total; hoy representa en torno del 27%”, señaló.

Y amplió: “Hoy las empresas y las provincias tienen acceso al mercado de capitales. En los últimos seis meses, participamos en casi todas las emisiones y vemos que se colocaron cerca de US$7500 millones”, indicó. Esa liquidez -sostuvo- está empezando a traducirse en un ciclo más virtuoso: depósitos que se transforman en crédito, crédito que habilita inversión y, con ella, nuevos puestos de trabajo.

Su optimismo, sin embargo, no oculta las asimetrías. De acuerdo al ejecutivo, algunos sectores -el agro, el oil & gas, la minería- avanzan a pasos acelerados, mientras que otros -la construcción y varias ramas industriales- todavía no logran traccionar. “Quizás lo que falta es que ese crecimiento sea más homogéneo”, admitió.

Para Butti, esa mejora se refleja también en la ecuación crédito sobre PBI, que en el peor momento llegó a ser 6%, mientras que hoy ronda el 12%. Y se traduce también en una oportunidad, al considerar los valores de otros países de la región, como Chile (90%), Brasil (60%), y Perú y Colombia (35%).

A la hora de analizar la insolvencia del sistema financiero argentino, consideró que si bien creció ampliamente en el último año, las expectativas son a la baja. “Por un lado, creció porque duplicamos el crédito. Y por el otro, porque para mantener la paz cambiaria y la baja de la inflación, las tasas crecieron. En la medida que las tasas sigan bajando, los niveles de insolvencia deberían empezar a mejorar”, precisó.

Con ese telón de fondo, desde Santander definieron una inversión de US$230 millones para 2026 , en el marco del plan a tres años de 500 millones de euros -cerca de US$600 millones-, anunciado en 2024, con foco en el desarrollo de tecnología y de soluciones de inteligencia artificial.

La firma también se adapta a las nuevas tendencias, siguiendo dos vectores de la estrategia: la caída de las operaciones presenciales y el crecimiento de los hábitos digitales. “Hoy, el cliente pide que le facilitemos la vida y tener el banco disponible en el teléfono 24/7. Esto es más fácil decirlo que hacerlo: implica transformar muchísimas cosas”, ejemplifica. Además, en el canal físico, como les sucede a otras entidades, hay un impacto de las tasas municipales, principalmente de la alícuota de seguridad e higiene, que depende de cada jurisdicción y varía entre 0,75% y 9%. “Distorsiona el costo del crédito en la Argentina. Venimos hablando con las provincias y con los municipios para explicar el impacto de estos impuestos sobre el crédito”, contó.

En diálogo con LA NACION, Alejandro Butti detalla los planes de inversión para este año.

-¿Cuál es el objetivo del plan de inversión?

-El plan apunta a reconvertir el modelo: la forma en que los bancos hacemos negocios. El destino principal de la inversión de este año -cerca del 90%- es tecnología . Por un lado, vemos que en la industria financiera aparecen nuevos jugadores, como las fintech; y mientras que algunos bancos tradicionales sostienen su modelo comercial, otros venimos transformándolo. Y por el otro, lo más importante, vemos que el cliente cambió y demanda otras cosas. Antes quería que pusiéramos una sucursal linda en la mejor esquina de su localidad, donde la gente lo atendiera bien y que le prestaras plata; hoy pide que le facilitemos la vida y tener el banco disponible en el teléfono 24/7. Esto es más fácil decirlo que hacerlo: implica transformar muchísimas cosas. Por ello, nuestro claim es “somos un banco digital con sucursales”: tenemos un modelo que combina lo físico y lo digital, y creemos que esa integración es el modelo ganador. Hay fintech muy buenas sin cercanía humana, y hay bancos muy buenos, sin desarrollo tecnológico. Nuestro desafío es capturar ambos mundos.

-¿En qué invertirán concretamente?

-La inversión está enfocada, sobre todo, en tecnología para lograr la personalización. Históricamente hacíamos promociones masivas, pero hoy la gente no quiere recibir ofertas irrelevantes. Y ahí entra la inteligencia artificial y el uso de datos. Un ejemplo muy concreto: apuntamos a que cuando el cliente pase caminando por la puerta de una heladería, reciba un push: “¿Con este calor no querés un helado? Como cliente de Santander tenés 15% de descuento”. Suena simple, pero requiere enorme inversión y desarrollo.

-¿Qué soluciones de IA ya fueron implementadas de forma exitosa?

-Algunas soluciones son internas y están enfocadas en la eficiencia: antes 1400 personas codeaban todo a mano, mientras que hoy, con la IA generativa, un prompt produce el 90% del código, que luego es revisado y ajustado por un ingeniero . En paralelo, otras soluciones son pensadas y desarrolladas de cara al cliente. Por ejemplo, implementamos un chatbot avanzado: pasamos de un chatbot que no sabía quién eras a otro que te atiende por tu nombre, sabe si tenés la tarjeta al límite y puede gestionar un aumento o reprogramar deudas. Por otro lado, trabajamos en la personalización y en la segmentación inteligente, de modo que ya no enviamos promociones masivas.

-¿Qué lugar ocupan las sucursales?

-También estamos invirtiendo en mejoras en sucursales, aunque ese no es el foco principal. Antes recibíamos mucha gente y necesitábamos espacios grandes. Sin embargo, el año pasado las operaciones presenciales cayeron 30% y hoy, el 90% de nuestras ventas son digitales y el 63% de los nuevos clientes se incorporan al banco a través de canales online. De nuestros 5,4 millones de clientes, solo uno de cada 10 visita una sucursal en el año . Hoy las personas pueden hacer casi todo desde la app: desde constituir un fondo común de inversión o un plazo fijo, hasta comprar seguros o invertir en acciones. Además, para las operaciones que no requieren valor agregado -depósitos, extracciones, retiro de tarjetas- nos apoyamos en corresponsalías; somos copropietarios de la mayor red del país: Rapipago. Nuestra estrategia es: menos productos, procesos más simples y más asesoramiento donde agrega valor. Venimos de un universo enorme de productos: hace tres años teníamos 800; hoy, 270. La meta es llegar a 50 o 60. Un reciente focus group exhibió que con 10 productos cubrimos el 95% de las necesidades.

-¿Cómo se encuadra esta inversión en el plan global del grupo?