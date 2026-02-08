Minas Argentinas debuta con una ON para financiar su primer parque solar

Minas Argentinas saldrá por primera vez al mercado de capitales. La empresa -que forma parte del holding canadiense Aisa Group, liderado por el empresario español Juan José Retamero- busca financiamiento para uno de sus proyectos más ambiciosos: la construcción del Parque Solar Calicanto, en la provincia de San Luis.

La compañía anticipó que el próximo jueves 12 de febrero emitirá una Obligación Negociable (ON) Clase 1 por hasta US$12 millones, ampliables a US$22 millones en futuras colocaciones. Será una ON denominada, suscripta, integrada y pagada en dólares estadounidenses en la Argentina, a una tasa de interés fija nominal anual a licitar, con vencimiento a los 12 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación. Los organizadores y colocadores de la ON serán Balanz Capital Valores e Inviu.

“Este paso marca el inicio de una nueva etapa en la estrategia financiera de la compañía, independientemente del resultado que se obtenga. La colocación de una ON permitirá diversificar las fuentes de financiamiento e impulsar un proceso de crecimiento orgánico apalancado en deuda sostenible, alineado con la solidez operativa del proyecto y las perspectivas de expansión de la empresa”, aseguraron desde de Minas Argentinas en un comunicado

Se prevé que el parque entre en operación antes de fin de 2026

Y enfatizaron: “Este avance se inscribe en el sostenido proceso de expansión y consolidación de Aisa Group, un holding internacional que en los últimos años ha fortalecido su posicionamiento a través de inversiones diversificadas, disciplina financiera y creando vínculos con las comunidades y regiones en donde trabaja”.

El lanzamiento de esta ON se da luego de que Fix SCR, afiliada a Fitch Ratings, confirmara la calificación A+(arg) Perspectiva Estable para Minas Argentinas y asignara calificación A1(arg) para la emisión de corto plazo y de las ON a ser emitidas este jueves.

Asimismo, su salida al mercado de capitales tiene lugar semanas después de que el Gobierno nacional oficializara su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo del Proyecto Carbonatos Profundos (DCP). La iniciativa, para la que prevé una inversión superior a los US$650 millones, apunta a reactivar la mina de oro Gualcamayo, ubicada en San Juan. Según registros de la firma, cuenta hoy con 7,1 millones de onzas GEO (gold equivalent ounces) de recursos, de las cuales 4,9 millones de onzas están categorizadas como reservas.

El proyecto

El Parque Solar Calicanto está ubicado en un predio de 71,9 hectáreas en el departamento Belgrano, en la provincia de San Luis. El plan contempla que tenga una capacidad instalada de 51 MWp y genere 110,1 GWh anuales, energía suficiente para abastecer a más de 80.000 hogares.

El proyecto, que demandará un desembolso total US$36,8 millones, ya ejecutó US$10,5 millones e ingresó en la fase de montaje. La compañía confirmó que ya compró más de 80.000 paneles solares, centros de transformación, estructuras y sistemas de seguimiento, inversores, sistemas eléctricos, de control y monitoreo, entre otro equipamiento. Los trabajos comenzarán en marzo y se prevé que el parque entre en operación antes del cierre de 2026.

Asimismo, desde la empresa aclararon que la conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) -la red que transporta la energía desde las centrales generadoras hasta los centros de consumo en casi todo el país- se realizará mediante dos líneas subterráneas de 33 kV y un nuevo campo de transformación en la Estación Transformadora Nogolí. También anticiparon que más del 50% de su producción futura ya está comercializada.