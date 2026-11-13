Se vendió Burger King en la Argentina: Manzano cada vez más cerca

Burger King tiene nuevo dueño en la Argentina. La empresa mexicana Alsea anunció la firma de un acuerdo vinculante para vender el negocio de Burger King en el país, como parte de una estrategia para simplificar su portafolio de marcas.

La compañía no precisó el nombre del comprador de los restaurantes de hamburguesas ni el monto de la transacción. Pero fuentes cercanas a la operación señalaron que el grupo que lidera José Luis Manzano sería el comprador.

Alsea indicó que la operación está sujeta a obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes y otras condiciones habituales.

Oficinas de Alsea ROBERTO GONZALEZ - ROBERTO GONZALEZ

“Esta operación está alineada con la estrategia de la compañía de simplificar su portafolio de marcas, con el objetivo de fortalecer su crecimiento y mejorar la rentabilidad”, indicó la empresa en un comunicado.

En 2024, Alsea anunció la venta y transmisión de su negocio Burger King en España, que comprendía 54 ubicaciones, por un monto no revelado.

Burger King cuenta con 107 locales en la Argentina.

Burger King

La operación, sin embargo, no significa la salida de Alsea del mercado local, ya que el grupo mexicano continuará operando el negocio de Starbucks.

Fundada en 1954, Burger King es la segunda cadena de hamburguesas de comida rápida más grande del mundo. A nivel mundial cuenta con más de 17.000 locales, repartidos en más de 100 países. La cadena desembarcó en la Argentina en 1989, con la inauguración del primer local en el barrio de Belgrano. En 2017 alcanzó el hito de contar con 100 locales en el país y en la actualidad cuenta con 118 locales, distribuidos en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Neuquén, Mendoza, San Luis, San Juan, Salta, Tucumán y Chaco.