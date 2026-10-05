Se vendió la histórica empresa argentina de sofware de gestión

La empresa argentina Axoft Argentina, desarrolladora de Tango Software, uno de los sistemas de gestión empresarial más conocidos del país, cambió de manos. La compañía fue adquirida por Vela LatAm, un grupo especializado en la compra y desarrollo de empresas de software que forma parte del grupo canadiense Constellation Software. El monto de la transacción no fue informado.

La operación representa además el desembarco de Vela LatAm en el mercado argentino. La firma ya cuenta con 15 empresas adquiridas en América Latina y alrededor de 2500 colaboradores, y basa buena parte de su estrategia en comprar compañías de software y mantenerlas operando de manera autónoma, conservando sus marcas y equipos.

Detrás de Vela LatAm se encuentra Constellation Software, uno de los grandes grupos internacionales especializados en software para mercados verticales. Con sede en Canadá y cotización en la Bolsa de Toronto, Constellation tiene más de 150.000 clientes en más de 160 países y construyó su expansión mediante la adquisición de compañías de software especializadas, que en general continúan funcionando de manera descentralizada.

En la operación, PwC actuó como asesor financiero de los accionistas de Axoft Argentina durante el proceso de venta.

Proceso de integración

Uno de los puntos centrales del acuerdo es que la adquisición no implicará, al menos inicialmente, una integración que borre la identidad de la empresa argentina. Axoft Argentina seguirá operando de manera independiente y conservará su marca, sus empleados, su conducción y su estrategia comercial.

“Axoft seguirá siendo Axoft y Tango seguirá siendo Tango”, afirmó Pablo Gelbstein, CEO de la compañía argentina, al anunciar la operación. El ejecutivo sostuvo que la incorporación a Vela LatAm y Constellation Software representa una oportunidad para sumar nuevas capacidades y conocimiento sin modificar su cultura ni el vínculo con clientes y distribuidores.

Para Paulo Felipe Martins, CEO de Vela LatAm, la compra constituye un paso estratégico en la expansión regional del grupo. El ejecutivo destacó especialmente la base de clientes de Axoft y la red de socios construida durante décadas, y aseguró que el objetivo es acompañar el crecimiento de la empresa argentina manteniendo su autonomía.

La adquisición también pone a Axoft Argentina bajo el paraguas de un grupo con una estrategia muy definida: Constellation Software compra compañías de software especializadas con una mirada de largo plazo y, en lugar de absorberlas completamente, suele mantener sus estructuras y liderazgos locales. Su portfolio global reúne más de un millar de compañías y negocios de software.

Pionero nacional

Axoft Argentina fue fundada en Buenos Aires en 1988 y a lo largo de casi cuatro décadas se convirtió en uno de los nombres históricos de la industria argentina de software. Su producto insignia es Tango Software, un ERP con una presencia especialmente fuerte entre pymes, comercios y estudios contables, aunque sus soluciones también apuntan a empresas de mayor tamaño.

La compañía desarrolló con los años una cartera que va más allá de la tradicional gestión administrativa y contable. Actualmente ofrece productos para recursos humanos, puntos de venta, estudios contables, gastronomía y pequeños emprendimientos, además de soluciones en la nube.

Axoft Argentina tiene actualmente más de 300 empleados. Su modelo combina las soluciones tradicionales de gestión con herramientas cloud y productos adaptados a distintos segmentos, desde Tango Gestión y Tango Capital Humano hasta Tango Punto de Venta, Tango Restô y TFactura.