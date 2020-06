Coronavirus. Preocupa a los empresarios la continuidad de sus negocios. Crédito: shutterstock

La pandemia de coronavirus que afecta al entramado empresarial del mundo entero, adquiere ribetes más acuciantes en la Argentina, por tratarse de un país que vivió la descapitalización del sector empresario en las últimas décadas. Como lógica consecuencia, hoy ese grupo ya gastó sus ahorros y, de cara al futuro inmediato, está preocupado por la continuidad de sus negocios y las operaciones de sus empresas.

Esto es lo que surge de una encuesta privada elaborada por Vistage Argentina, en la que se consulta a 189 líderes empresarios, entre los que se cuentan números uno, CEO, altos ejecutivos y dueños de empresas. En este trabajo, respondieron al 19 de mayo un conjunto de 16 preguntas sobre la situación que atraviesa su negocio a casi tres meses de permanecer en cuarentena obligatoria debido a la llegada del Covid-19.

Alejo Canton, presidente de Vistage Argentina afirma que, si bien la situación está levemente mejor si se compara con el cierre casi total establecido a fines de marzo, sigue siendo muy crítica. " Las empresas ya gastaron sus ahorros , porque la Argentina es un país en el cual que el sector empresarial se descapitalizó en las últimas décadas. La encuesta refleja gran preocupación con la continuidad del negocio y las operaciones de las empresas", señala el directivo.

Julián Di Nanno, socio fundador y presidente de DCE Ingeniería, empresa argentina dedicada al diseño, desarrollo y construcción de Data Centers, confirma que hay mucha preocupación por la continuidad de los negocios. "El mercado venía muy lento desde antes del cambio de Gobierno y después de ese cambio no había terminado de arrancar, cuando llegó la pandemia. Se estaba vendiendo muy poco y esto paró todo. Creo que va a ser una situación peor que la de 2001, porque en aquel momento en el resto del mundo había plata, pero hoy no es así, entonces cada uno va a priorizar su empresa en su país y recién después, si le queda resto, va a mirar otros países", opina el empresario.

En este contexto, al ser consultados sobre cuánto tiempo consideran que la empresa podrá funcionar antes de quedarse sin caja, el 27% de los encuestados expresó que estima hasta dos meses; un 23% respondió que hasta cuatro meses; 11% estima que hasta seis meses; 14% cree que podrá funcionar más de seis meses, y un 12% tiene para un mes más.

Estas estimaciones resultan más preocupantes aún si se las cruza con lo que surge al preguntarles cuándo estiman que podrán retomar su nivel normal de actividad. En los resultados de esa pregunta se puede ver que 53% cree que será de octubre en adelante; 17% piensa que será en septiembre; 11%, en agosto; y solo 7%, en julio.

La situación de los empleados es otro tema sensible , que fue reflejado en la encuesta. Al ser consultados acerca de si suspendieron personal mediante la asignación no remunerativa del artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo, 156 de los encuestados, es decir, el 83%, expresó que no; es decir que solo 17% lo hizo. "Un 77% de los relevados reconoció haber solicitado el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción", acota Canton.

Asimismo, de los empresarios que permanecen operando sus actividades, 57% expresó que no tienen trabajadores suspendidos o licenciados. Un 20% confirmó tener hasta un 20% de trabajadores suspendidos o licenciados; un 6% de los empresarios encuestados afirmó contar con hasta un 40% de sus trabajadores sin actividad; un 5% expresó que hasta un 60% de sus trabajadores se encuentran suspendidos; y sólo un 2% comentó tener hasta un 60% bajo licencia.

Julián Monti, socio y CEO de Miguel Monti y Asociados, estudio contable orientado a la gestión, cuenta que en su caso particular no hubo suspensiones, debido a la particularidad de su actividad. "La situación con nuestros empleados es normal. No tuvimos suspensiones y no esperamos tenerlas en el año, porque nuestros servicios, tanto el estudio contable como la administradora fiduciaria, son cuasiesenciales y en el momento en que prescindo de mis empleados ya no puedo brindarle a mis clientes algo que para ellos es bastante imprescindible", relata el empresario.

Respecto los beneficios que los empresarios esperan recibir por parte del Estado para el mes de junio, el 31% dice que necesita una asignación complementaria del salario; el 28% reclama una reducción de las cargas patronales; 22% solicitó un crédito para el pago de sueldos a tasa fija del 24%; 11% se acogió a la prórroga de vencimiento de préstamos, y sólo 7% solicitó asistencia, pero no espera recibir un beneficio.

Di Nanno comenta que la ayuda del Estado es mejor que nada, pero no alcanza. "En el caso nuestro, tenemos perfiles muy específicos que ganan por encima de lo que son los salarios estipulados por convenio; es decir que a nosotros no nos pagan la mitad de los sueldos, como sucede en otros casos, sino que nos pagan una parte y el resto debemos afrontarlo con nuestros fondos", cuenta.

DCE Ingeniería, continua Di Nanno, aplicó para el crédito con tasa de 24% y también para la ayuda en el pago de sueldos, pero, según explica, lo que necesita no es crédito ni que el Estado les pague los salarios, sino poder trabajar y facturar. "Hay un montón de otros gastos que cubrir, desde alquileres hasta compromisos con el exterior, que si no facturamos no podemos afrontar y la sobrevida de la empresa se ve muy comprometida", subraya.

En este sentido, cuando se los interroga sobre cuál sería la principal acción adicional que el Estado debería llevar adelante para asistir a las empresas en este contexto, las repuestas más representativas son: comenzar a rotar de asistencia hacia obra pública para dinamizar la economía y transformar un gasto en inversión; reducir al 50% las cargas sociales hasta fin de año y dejar esa reducción en 25% durante 2021, y cancelar el pago de impuestos al trabajo y a la renta no financiera.

Al hablar del pago de salarios durante el mes de marzo, 89% afirmó haber pagado el 100%; 4%, hasta 85%; 3%, hasta 70%; 2%, hasta 50%; 1%, hasta 60%, y 1%, menos de 50%. Ante la misma pregunta, pero referida a abril, 74% respondió que pudo pagar el 100% del sueldo; 8%, hasta 85%; 8%, hasta 50%; 7%, hasta 70%; 2%, menos.

Juan Pablo Sica, director de Grupo Silat, empresa de ingeniería en construcciones, dice que los sueldos de mayo aplicaron para el programa ATP, que les cubrió 25% de la nómina. "En abril estuvimos completamente frenados así que para pagar salarios usamos ahorros de la empresa. Respecto de las suspensiones, en abril no las aplicamos pese a que estábamos totalmente parados, pero para los sueldos de mayo sí lo hicimos y vamos a pagar 75% del monto del salario correspondiente a ese mes", indica.