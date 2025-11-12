Son argentinos y crearon un robot “humanoide” que hace y sirve café de especialidad en una universidad porteña

Uno es un referente creativo y especialista en diseño de soluciones robóticas y electrónicas. El otro, licenciado en informática y apasionado por el desarrollo de soluciones disruptivas y el marketing. Ambos, que comparten el vínculo de socios y el paterno filial, combinaron sus especializaciones y crearon BotMy Coffee, un innovador robot barista que sirve café de especialidad.

Luego de haber lanzado el robot al mercado, Mariano y Leonardo Kot fueron entrevistados por José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, para culminar el onceavo encuentro de Negocios del Futuro, organizado por el medio.

“Es el primer robot barista de LATAM”, aseguró Mariano Kot. Completamente automatizado, este trabaja con las mismas herramientas e insumos que utilizaría un barista profesional.

Mariano Kot es licenciado en informática y apasionado por el desarrollo de soluciones disruptivas Fabián Malavolta

Abocado a lo que fue el diseño y el funcionamiento del autómata, Leonardo contó que, si bien ambos venían de pasar años desarrollando dispositivos y máquinas para distintos procesos industriales, BotMy Coffe no estuvo en sus planes hasta que Mariano tuvo la idea de crear un robot que estuviera al servicio de la gente.

“¿Por qué café y por qué de especialidad?“, cuestionó Del Rio. ”Quisimos ser disruptivos y no hacer una cafetería común y corriente; eso −explicó Mariano− incluso nos hubiese sido mucho más simple". La vara con la que se medían era muy alta y por eso, el café no podía no estar a la altura: su startup tiene como proveedor a Modo Barista, marca reconocida del mercado que les da un sello de calidad asegurada. “No solo brindamos una experiencia novedosa sino que, además, el café es realmente rico”, destacó.

El desarrollo del robot fue en tiempo récord: un año. Ambos coinciden en que, aunque está pensado para que sea totalmente autónomo, durante esta primera etapa de trabajo lo supervisan y, además, una persona le hace refill de sus insumos 1 o 2 veces por día. Una de las últimas modificaciones que le hicieron, revelaron, fue agregarle sensores e indicadores para que el bot avise si se está quedando sin café o sin vasos.

Para verlo en acción, los clientes de BotMy Coffee hacen sus pedidos mediante una plataforma de tótem digital y, una vez que el robot recibe la orden, se pone a trabajar.

“¿Tienen planes para incorporar a la IA?“, preguntó el entrevistador. ”Ess una herramienta más que vamos a ir sumando con el tiempo; ahora el siguiente paso es lograr que se pueda interactuar con el robot de forma hablada", expresó Leonardo.

El producto, reveló Mariano, fue desarrollado para poder escalarlo y replicarlo fácil y ágilmente. “Este año de trabajo nos dio toda la base para poder franquiciarlo. No solo es un negocio en sí mismo sino que es una apalancadora de negocios aledaños, la gente viene por ese atractivo y consume de tu core business“, finalizó el emprendedor.