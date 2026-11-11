Stanley Black & Decker cierra su fábrica en San Luis y despide a 61 trabajadores

La multinacional estadounidense Stanley Black & Decker confirmó el cierre de su planta industrial de Justo Daract, provincia de San Luis. La decisión implica el despido de 61 trabajadores.

La compañía explicó que la medida responde a cambios en las condiciones del mercado argentino, que la llevaron a revisar la viabilidad de sus operaciones. “Los cambios en las condiciones del mercado local llevaron a la compañía a realizar una revisión integral de las operaciones de la planta para evaluar su eficiencia y sostenibilidad”, señaló la empresa a través de un comunicado oficial.

Según indicó, como resultado de ese análisis se tomó la “difícil e inevitable decisión” de cerrar las instalaciones.

La empresa no especificó cuáles fueron los factores concretos que llevaron a tomar la decisión: no aclaró si la medida estuvo vinculada con una caída de la demanda, un aumento de los costos de producción, la competencia de productos importados o una reorganización de sus operaciones.

La fábrica de Justo Daract estaba dedicada a la producción de discos abrasivos, insumos utilizados principalmente en la industria metalúrgica, la construcción y distintos trabajos de mantenimiento y reparación. Se emplean en herramientas eléctricas, como amoladoras, para cortar, desbastar, pulir o remover material de superficies de metal, piedra y otros materiales.

“La producción de los discos abrasivos que se fabricaban en San Luis se transferirá a un tercero especializado en ese proceso. Esta transición productiva no afectará las especificaciones ni la calidad de los productos y está alineada con lo que ya hacemos con el resto del inventario comercializado en la Argentina. No prevemos interrupciones en nuestra relación ni en las entregas. Nuestra red está preparada para este cambio y cuenta con niveles sólidos de inventario que garantizarán el abastecimiento normal hasta que comiencen a llegar los nuevos productos", indicaron voceros de la empresa a LA NACION.

El cierre se produce en un contexto en el que la construcción, uno de los sectores que utilizan los discos abrasivos fabricados en la planta, comenzó a mostrar señales de recuperación. Según los últimos datos del Indec, la actividad creció 7,8% mensual y 5,1% interanual en septiembre, aunque el avance acumulado en los primeros nueve meses del año fue de apenas 1,3%.

“Transición ordenada”

El cierre supone la desvinculación de la totalidad del personal de la planta. En ese sentido, la empresa aseguró que abonará el 100% de las indemnizaciones correspondientes y que brindará asistencia a los trabajadores afectados para facilitar su reinserción laboral.

“Desde el primer momento de la notificación se ofreció el pago de las indemnizaciones al 100% para todos los colaboradores”, precisó la compañía. Además, sostuvo que está enfocada en garantizar una transición ordenada y en cumplir íntegramente con las obligaciones legales aplicables.

Pese al cierre de la fábrica, Stanley Black & Decker aseguró que mantendrá sus operaciones comerciales y sus vínculos con distribuidores, socios y clientes. “Stanley Black & Decker reafirma su pleno compromiso con la Argentina. La compañía seguirá operando en el país, como lo ha hecho durante más de 30 años”, afirmó en el comunicado.

Y concluyó con una definición sobre su futuro en el mercado argentino: “Nuestra presencia en la Argentina no está en discusión”.