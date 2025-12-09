Supermercados: Mercado Libre suma frescos y congelados de la mano de Carrefour

En un año marcado por la búsqueda de nuevos motores de crecimiento, Mercado Libre dio uno de sus pasos más ambiciosos: comenzó a vender alimentos frescos y congelados, un rubro históricamente clave para la rentabilidad del sector, pero también el más difícil de operar por su logística, control de temperatura y necesidad de entregas rápidas.

El movimiento llega de la mano de una alianza estratégica con Carrefour Argentina, que desde esta semana cuenta con una tienda oficial dentro de la plataforma del unicornio. Por primera vez, los usuarios pueden comprar carnes, frutas, verduras y congelados a través de Mercado Libre y recibirlos en el mismo día.

El servicio debutó en la Ciudad de Buenos Aires, pero se irá expandiendo a distintas localidades del Gran Buenos Aires y al interior del país a lo largo de los próximos meses.

“La alianza con Carrefour nos permite dar un paso clave para completar la experiencia de supermercado en nuestra plataforma. Sumamos frescos y congelados con la misma simplicidad, seguridad y conveniencia con la que los usuarios ya compran en Mercado Libre. Y lo hacemos junto a Carrefour, con quien esperamos ir escalando el servicio para llegar cada vez a más personas”, señaló Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina.

Un negocio codiciado y complejo

La apuesta no es menor. Los productos frescos representan históricamente una de las categorías más rentables del negocio supermercadista, pero también imponen las mayores exigencias operativas: cadena de frío, cuidado de inventarios, altos niveles de merma y entregas ultra rápidas. Es, además, la categoría que mayor fidelidad genera: quien compra frescos suele resolver el resto de su ticket en el mismo canal.

Hasta ahora, estos desafíos habían mantenido a Mercado Libre fuera de la categoría. Con esta alianza, la compañía busca cerrar esa brecha y competir de lleno con los súper tradicionales y las apps de delivery que ya operan en el segmento.

El acuerdo con Mercado Libre llega en un momento en que se está definiendo el futuro de Carrefour Argentina Dave Ova

La oferta inicial suma cerca de 10.000 productos, que se integran al surtido ya disponible en la vertical “Supermercado”. Los pedidos se preparan en tiendas físicas de Carrefour y se despachan a través de la red logística de Mercado Libre. Las compras superiores a $65.000 tendrán envío gratuito, según las condiciones vigentes para la categoría.

Del lado del retailer, la alianza permite ampliar su llegada digital sin friccionar estructuras propias. “En Carrefour Argentina escuchamos a nuestros clientes porque entendemos que sus hábitos de compra evolucionan y siempre buscamos ofrecerles soluciones innovadoras. El crecimiento de las ventas online nos impulsa a seguir explorando nuevos canales y esta alianza con Mercado Libre es un paso clave. Nos permite combinar nuestra experiencia en la oferta de productos de calidad al mejor precio con la potencia y el alcance de la plataforma líder en e-commerce”, sostuvo Leonardo Arcas, director de Ventas, Marketing y Transformación Digital de la compañía.

El acuerdo con Mercado Libre llega en un momento en que se está definiendo el futuro de Carrefour Argentina. La casa matriz en Francia le otorgó un mandato de búsqueda de comprador al Deutsche Bank y en los próximos días se estaría cerrando la operación. De los candidatos que siguen en carrera, el grupo GDN, del empresario Francisco de Narváez es el que está más cerca de concretar la adquisición.