Tendencias en comunicación empresarial: Cómo una agencia argentina logró convertir la evolución en un modelo de negocio

En un mercado donde las plataformas, los hábitos y los modelos de consumo cambian año a año, pocas agencias logran sostener una identidad sin perder velocidad de adaptación. Be Singular es una de ellas, ya que comenzó enfocada únicamente en creatividad, pero hoy se define como una agencia integral capaz de pensar campañas, producirlas, pautarlas, medirlas y optimizarlas dentro de un mismo proceso coherente.

“Evolucionar no es cambiar todo el tiempo. Es entender hacia dónde va el mundo y anticiparse sin perder el sentido”, sostiene Mariano Cornejo, fundador de la agencia, quien explica que el crecimiento se dio con la integración de diversas áreas —estrategia, medios, social media, shopper marketing e inteligencia artificial— y siempre con el foco en sus principios básicos: la cercanía con los clientes y la calidad en la ejecución.

Mariano Cornejo, fundador de Be Singular.

De un proyecto puntual a todo un ecosistema de trabajo

La filosofía de crecimiento de Be Singular se observa con claridad en sus relaciones de largo plazo. Uno de los casos más emblemáticos es el de Carrefour, que comenzó en 2014 con el desarrollo de la estrategia de fidelización de “Mi Carrefour” y se convirtió en un esquema de trabajo integrado, con más de 30 profesionales in-house que forman parte de la operación diaria del retailer.

La agencia funciona como un socio operativo de las marcas, ya que participa en áreas como packaging, marketing digital, ecommerce, comunicación institucional y desarrollo de venta. Un modelo que combina creatividad con gestión, planificación y estrategia empresarial.

En DirecTV, por su parte, lidera la planificación y compra de medios en Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, lo que le asegura consistencia en múltiples mercados a través del uso de data, performance y creatividad orientada al negocio. También desarrolla acciones de shopper marketing para Monster Energy, donde integra logística, producción, medición y creatividad para traducir la energía de la marca en experiencias reales en punto de venta.

Además, trabaja en la construcción de un relato sólido para Experta Seguros —en un sector donde la credibilidad es clave— y gestiona la comunicación integral de Terrazas de Mayo, uno de los shoppings más relevantes del Gran Buenos Aires.

La transformación como cultura

Be Singular sostiene que la evolución no respondió nunca a una urgencia, sino a una decisión estratégica. A medida que los clientes crecieron, la agencia también lo hizo: incorporó tecnología, amplió servicios y ajustó procesos para acompañar su ritmo.

El mayor aprendizaje, cuenta Cornejo, fue comprender que la transformación no implica cambiar por cambiar, sino encontrar dirección dentro del cambio. Por eso, su metodología se basa en pensar con criterio, ejecutar con método y acompañar con cercanía.

Vivimos momentos de enorme transformación: el salto digital, la irrupción de las redes, la pandemia, la inteligencia artificial. En cada etapa aprendimos algo y ajustamos nuestra forma de trabajar. Lo que nunca cambiamos fue la manera de estar al lado de nuestros clientes.” — Mariano Cornejo, fundador de Be Singular

En un contexto en el que las compañías buscan eficiencia, coherencia y velocidad, la agencia apuesta por un diferencial cada vez más valorado: evolucionar con sentido, para generar procesos que crean valor y resultados sostenibles.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.