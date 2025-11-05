Ternium amplía su participación en Usiminas y consolida su control en Brasil

Ternium dio un nuevo paso en su estrategia de expansión regional. La siderúrgica del grupo Techint, propiedad de Paolo Rocca, firmó un contrato para adquirir las participaciones remanentes del Grupo Nippon en el grupo de control de Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas), uno de los mayores productores de acero de Brasil.

La operación, encabezada por su subsidiaria Ternium Investments, fue valuada en aproximadamente US$315,2 millones: implica la compra de US$153,1 millones en acciones ordinarias, a un precio de US$2,06 por acción. Con esta adquisición, Ternium elevará su participación en el grupo de control de Usiminas del 51,5% al 83,1%. Así lo informaron desde Ternium en un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores.

El grupo de control de Usiminas detenta la mayoría de los derechos de voto de la compañía. Una vez concretada la transacción -que aún está sujeta a la aprobación de las autoridades de defensa de la competencia de Brasil-, Ternium Investments y su subsidiaria Ternium Argentina, junto con Confab -filial de Tenaris-, concentrarán el 92,9% del grupo de control, mientras que Previdência Usiminas, el fondo de pensiones de los empleados, conservará el 7,1% restante.

“Esta inversión adicional refuerza aún más el compromiso de Ternium con Usiminas y el mercado siderúrgico brasileño. Ternium continuará trabajando para llevar a Usiminas a su máximo potencial, apuntando a mejorar su competitividad y valor en el mejor interés de Usiminas y todos sus grupos de interés”, señalaron desde la compañía.