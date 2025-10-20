TGS invertirá más de US$700 millones para ampliar el gasoducto Perito Moreno

Transportadora de Gas del Sur (TGS) fue adjudicada por Enarsa para ejecutar la ampliación del gasoducto Perito Moreno, una obra clave para aumentar la evacuación del gas de Vaca Muerta. El proyecto, que demandará una inversión superior a los US$700 millones , permitirá sumar 14 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/d) al sistema, con impacto directo en la balanza energética y fiscal.

“Las obras de transporte que llevaremos a cabo en el gasoducto Perito Moreno son fundamentales para el desarrollo de Vaca Muerta, ya que otorgarán una solución para la evacuación de la producción de gas incremental conectándola con el mercado consumidor. Nos sentimos orgullosos de haber sido los promotores de este proyecto, por los múltiples beneficios que genera en el abastecimiento energético de Argentina”, afirmó Oscar Sardi, CEO de la compañía en un comunicado.

Desde la firma estimaron que el proyecto aportará un beneficio a la balanza comercial de más de US$700 millones anuales y ahorros fiscales por sustitución de importaciones del orden de US$450 millones anuales. A esto se le suman los beneficios derivados del desarrollo de Vaca Muerta y otros sectores productivos, que impulsarán el crecimiento económico y social del país mediante la generación de empleo.

La ampliación del gasoducto Perito Moreno es la primera obra pública financiada con fondos privados. El proyecto contempla la instalación de tres nuevas plantas compresoras y un equipo adicional en la planta ubicada en Tratayén -comunidad situada en el corazón de Vaca Muerta-, para alcanzar una capacidad total de 35 MMm³/día en el invierno de 2026.

Además, TGS ejecutará una serie de obras adicionales de ampliación en su sistema regulado. El plan contempla la instalación de 20 kilómetros de gasoducto paralelo al troncal y 15.000 HP adicionales en el NEUBA III, donde se realizarán las adecuaciones necesarias para operar a mayor presión.

La ampliación en el sistema regulado de TGS permitirá que el gas acceda al área GBA y sea transferido al sistema de TGN a través del Gasoducto Mercedes-Cardales, para abastecer el área litoral y norte del país. Y así, permitirá sustituir importaciones de GNL de la Terminal Escobar y combustibles líquidos para generación eléctrica.

“Próximamente, TGS llevará a cabo un proceso de concurso abierto para asignar la capacidad incremental de 14 MMm³/día entre los interesados en su contratación, asegurando un marco de libre acceso”, informaron desde la compañía.

Iniciativa privada de interés público

La ampliación había sido propuesta por TGS en junio de 2024 y declarada de interés público nacional. Tras el proceso de Licitación Pública Nacional e Internacional convocado por Enarsa, la empresa resultó adjudicada y será responsable de la ejecución y el financiamiento de las obras de ampliación, incluyendo la operación y el mantenimiento de toda la infraestructura del GPM.

Inaugurado en 2023, el gasoducto Perito Moreno -antes denominado Néstor Kirchner- conecta Tratayén, en el corazón de Vaca Muerta, con Salliqueló, en Buenos Aires, donde se interconecta con los gasoductos del sistema regulado de TGS para acceder a los centros de consumo. A la fecha, cuenta con una longitud total de 563 km y 36 pulgadas de diámetro, y dispone de dos plantas compresoras ubicadas en Tratayén y Salliqueló, de 15.000 HP cada una, que posibilitan actualmente el transporte de 21 MMm³/día.