TikTok ofrece capacitación y fondos para pymes argentinas: “Dejamos de ser una app de bailes”

TikTok y la aceleradora mexicana New Ventures lanzaron en la Argentina el programa #EmprendeEnTikTok. Se trata de una iniciativa gratuita y 100% virtual que ofrece a pymes capacitaciones en creatividad, publicidad, métricas y generación de contenido para potenciar su crecimiento en la red social.

Además, incluye un programa de aceleración con ciertos requisitos. Los emprendimientos o MiPyMEs interesados en participar deberán contar con al menos un año de operación en la Argentina, acreditar una facturación mínima de US$10.000 en el último año fiscal, estar registrados como personas físicas o jurídicas con actividad formal y disponer de un perfil de negocios activo en la red TikTok con un nivel medio de madurez digital. Las postulaciones cierran el 5 de julio.

El lanzamiento de #EmprendeEnTikTok contó con la presencia de directivos de TikTok y New Ventures

En diálogo con LA NACION, Laura Reyna, gerente de Asuntos Públicos en TikTok para la región, analiza el potencial de la aplicación para el desarrollo de negocios: “Hace mucho tiempo que TikTok dejó de ser una plataforma de bailes”, afirma.

Reyna, que proviene de una familia de “emprendedores seriales”, es quien desarrolló el programa en la región. “Sé lo que es estar detrás de la caja registradora con las cuentas llegando y que no entre ningún cliente”, cuenta y agrega: “La plataforma tiene un impacto socioeconómico bastante claro. Me pregunté: ¿cómo podemos acompañar a la comunidad?”.

Laura Reyna, Gerente de Asuntos Públicos TikTok para América Latina, presentó la inciativa que desarrolló en la región

Cómo funciona el programa

En primer lugar, #EmprendeEnTikTok ofrece clases para aprender sobre creatividad, publicidad, métricas y generación de contenido. Este curso es gratuito, 100% virtual y todos los emprendedores pueden tomarlo para posicionar sus negocios.

La siguiente instancia es el programa de aceleración. En este caso, solo 10 emprendimientos son seleccionados para acceder a nueve talleres teórico-prácticos liderados por especialistas. Los primeros tres puestos avanzan a una instancia de mentorías personalizadas y reciben premios de US$15.000, US$10.000 y US$5.000, según el lugar que obtengan en el podio.

TikTok presentó el programa en Buenos Aires con sus socios de New Ventures

Desde la plataforma apuntan a la diversidad de perfiles y al federalismo. “Que nadie se sienta afuera”, sintetiza Reyna. Las clases ya están disponibles y la convocatoria para el programa de aceleración está abierta hasta el 5 de julio.

A la hora de postularse al programa de aceleración, Reyna recomienda completar el curso y “divertirse” porque el algoritmo premia la autenticidad. Además, resalta que quienes eligen a los finalistas no miran la cantidad de seguidores ni la edad de los emprendedores. En México, los ganadores de las primeras dos ediciones del concurso fueron personas de más de 50 años.

Edgar Rodríguez, director de Políticas Públicas para Hispanoamérica de TikTok, habló sobre #EmprendeEnTikTok en Buenos Aires

La iniciativa ya está en marcha en México, Colombia y Perú, donde más de 20.000 personas tomaron las clases. Ahora llega a la Argentina después del lanzamiento de TikTok Ads Manager en junio de 2025, la herramienta que permite a cualquier negocio crear, segmentar y medir campañas publicitarias en la plataforma en la que los argentinos pasan a diario la duración de una película larga. Desde ese momento, las pymes pueden potenciar sus contenidos sin inversión mínima.

TikTok cuenta con 2000 millones de usuarios en el mundo y 33 millones en Argentina, donde desembarcó con oficinas a fines de 2023. En el país, según explica Reyna, se evidencia el fenómeno global del community commerce, en el que los usuarios deciden sus consumos en conjunto: más del 60% de las personas compra un producto después de ver un video en su “para ti”.

Qué dicen los influencers

A mediados de abril, durante el lanzamiento de #EmprendeEnTikTok del que participaron gobiernos provinciales y universidades nacionales, tres influencers compartieron sus experiencias con la viralidad. Lautaro Loguzza, creador de Canillita, un café pionero en la recuperación de puestos de diarios, destacó la “igualdad de condiciones” en la aplicación.

Evento #EmprendeEnTikTok

Por su parte, Delfina Ferro, fundadora de la marca de suplementos Diabla, comentó: “La plataforma empuja tu contenido a gente que no te conoce, pero a la que le puede interesar tu producto”. En el mismo sentido, la periodista internacional Camila Valero, que creció de 3000 a 1 millón de seguidores en menos de un año, aseguró: “TikTok fue una ventana enorme para encontrar público de todo Latinoamérica”.

Requisitos para el programa

Ser un emprendimiento o una MiPyME con, al menos, un año de operación en Argentina.

Contar con una facturación mínima de USD 10.000 comprobables en el último año fiscal.

Ser personas físicas o jurídicas con actividad registrada.

Tener un perfil de negocios en TikTok y un nivel medio de madurez digital.

Pasos a seguir para postularse