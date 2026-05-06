Tras una fuerte reducción de gastos, Molinos ganó más de $35.000 millones en el primer trimestre

Molinos Río de la Plata consolida su recuperación. La compañía alimenticia -dueña de marcas como Matarazzo y Lucchetti (pastas), Blancaflor (harinas) y Gallo (arroz)- reportó su quinto trimestre consecutivo de mejora en sus resultados, apoyada sobre una fuerte reducción de gastos centrales y un contexto financiero favorable.

De acuerdo con su balance financiero, el período que va de enero a marzo cerró con una ganancia neta de $35.003 millones , lo que representa una recuperación frente a la pérdida de $7241 millones registrada en el mismo lapso del año anterior.

Según indicaron desde la compañía, este giro positivo se sustenta, en gran medida, en una estrategia de eficiencia operativa que permitió una reducción del 25,6% en sus gastos centrales, generando un ahorro de $19.317 millones respecto al primer trimestre de 2025.

Asimismo, atribuyeron esta mejora a inversiones previas en procesos administrativos, productivos y logísticos

“Los resultados positivos del balance del primer trimestre reflejan con claridad, por un lado, la fortaleza de nuestras marcas y, por otro, el profundo trabajo que venimos haciendo en Molinos este último tiempo en productividad y eficiencia operativa que nos permite afrontar esta nueva realidad competitiva con una reducción significativa de los gastos centrales”, aseguraron fuentes de la empresa a LA NACION.

Ventas y contexto financiero

Durante los primeros tres meses del año, Molinos registró ventas por $242.355 millones y una ganancia operativa de $12.039 millones.

En términos de volumen, el sector de alimentos mantuvo niveles estables con ventas por 101.222 toneladas, mientras que el segmento de bodegas mostró un dinamismo particular en el mercado local que elevó las ventas totales a 424.920 cajas.

Luis Perez Companc, presidente de Molinos Río de la Plata

El resultado final también se vio impulsado por factores macroeconómicos y una gestión financiera disciplinada. Desde la empresa aseguraron que aprovecharon la reducción de las tasas de interés y la revaluación del 5,02% de la moneda local para obtener un resultado financiero positivo. Asimismo -indicaron-, mantuvieron una estructura de deuda equilibrada, destinada exclusivamente a financiar capital de trabajo

Perspectivas

A pesar de los buenos números, Molinos mantiene una mirada cautelosa sobre el mercado interno. En su reseña informativa, la empresa destacó que el consumo masivo en la Argentina muestra una caída acumulada del 3,1%, con consumidores altamente sensibles al precio y decisiones de compra más selectivas.

Frente a este escenario, desde la compañía indicaron que continuarán enfocados en la gestión activa de su portafolio, la segmentación de marcas, la optimización de costos, la mejora de productividad y la adaptación comercial a las nuevas tendencias de consumo.

“La compañía prevé un 2026 con una perspectiva sólida y prudente, sustentada en la fortaleza de su portafolio, en las capacidades desarrolladas y en la continuidad de su transformación operativa y comercial. La evolución del negocio estará vinculada, en buena medida, a la normalización gradual del consumo, a la consolidación del entorno macroeconómico, y a la capacidad de capturar oportunidades de crecimiento en un mercado todavía en transición”, explicaron en la reseña informativa.