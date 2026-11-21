Al comienzo del verano, las perspectivas eran alentadoras para SoftBank y su audaz presidente, Masayoshi Son. El gigantesco grupo de inversiones llegó a superar brevemente a Toyota como la empresa más valiosa de Japón. A fines de junio, el valor neto de sus activos alcanzó los 72,3 billones de yenes (US$445.000 millones), un aumento del 80% en apenas tres meses, gracias a las ganancias de sus participaciones en inteligencia artificial. Son se jactó de que los inversores habían vuelto a subestimar a SoftBank (y a él mismo) y comparó su creación con una gallina de los huevos de oro: “Lo que importa no son los huevos, sino la gallina”.

Desde entonces, el panorama dejó de ser tan fértil. A comienzos de agosto, el valor neto de los activos de SoftBank había caído a 58,3 billones de yenes, como consecuencia del desplome de las cotizaciones de muchas de sus principales inversiones. Desde su máximo de junio, la capitalización bursátil de SoftBank se redujo más de la mitad y ahora ocupa apenas el noveno puesto entre las empresas japonesas. Los analistas esperaban que la compañía informara una ganancia moderada en el último trimestre, pero el 10 de noviembre anunció pérdidas por US$7000 millones, en buena medida como resultado de las depreciaciones contables vinculadas a sus inversiones en centros de datos en Estados Unidos. Los huevos de oro de Son parecen ahora más cascados que dorados.

Masayoshi Son comprometió gran parte de su empresa y su reputación en la inteligencia artificial Japan Times

Para entender qué salió mal, hay que analizar los cuatro componentes de la apuesta de SoftBank por la inteligencia artificial: semiconductores, modelos, robótica e infraestructura. Una de las mayores participaciones de SoftBank es su tenencia de aproximadamente el 90% de Arm, una compañía británica que se hizo conocida por desarrollar diseños de chips para teléfonos inteligentes y otros dispositivos. Ahora Arm está avanzando hacia la comercialización de sus propios semiconductores para centros de datos de inteligencia artificial. Los inversores temen que los ingresos por regalías de su negocio original se desaceleren más rápido de lo que puedan compensarlos las nuevas ganancias. Estas preocupaciones hicieron que las acciones de Arm cayeran más del 50% desde mediados de junio. En el mismo período, los títulos de Intel, un fabricante estadounidense de chips en el que SoftBank también tiene inversiones, retrocedieron más de la mitad.

El siguiente frente es la apuesta de Son por US$65.000 millones en OpenAI. La empresa desarrolladora de modelos retrasó sus planes de salir a cotizar en Bolsa y permitió que su archirrival Anthropic, que fijó su rango de precios el 10 de noviembre, se le adelantara en el camino hacia el mercado bursátil. Esto demorará cualquier posibilidad de obtener ganancias para SoftBank, que se endeudó fuertemente para invertir en OpenAI. Los analistas estiman que la relación entre la deuda de SoftBank y el valor de sus activos aumentó del 16% a fines de septiembre a un nivel de entre el 20% y el 25%, el máximo teórico que la propia compañía se impuso. Algunos esperan que llegue al 28% en marzo. Esto inquietó a los prestamistas. Este mes, los diferenciales de los seguros contra el riesgo de incumplimiento crediticio (CDS) a cinco años de SoftBank alcanzaron su nivel más alto en cuatro años, lo que implica una probabilidad del 31% de que la compañía no pueda hacer frente al pago de sus deudas.

Otra de las apuestas de Son financiadas con deuda, la compra de la división de robótica de ABB, un fabricante europeo de maquinaria, también está en peligro. Este mes, los organismos reguladores de China, el mayor mercado de esa división, bloquearon la venta del negocio local a SoftBank. Según trascendió, les preocupa la posibilidad de que Son recopile datos de las máquinas de ABB para ayudar a OpenAI y a otras empresas a entrenar sus modelos. SoftBank y ABB analizan si una escisión del negocio chino permitiría salvar la operación, aunque eso haría que la adquisición resultara menos atractiva.

Por último, y como el problema más reciente, aparece la inversión de SoftBank en infraestructura para inteligencia artificial. Entre los proyectos figura lo que, si llega a construirse, será uno de los centros de datos más grandes del mundo: una instalación de 10 gigavatios en Ohio, cuyo principal cliente será OpenAI. Sin embargo, después de apresurarse a cerrar contratos para sus centros de datos, SoftBank canceló reservas de equipos de generación eléctrica y registró una depreciación de US$3700 millones.

La compañía brindó pocos detalles sobre los equipos cuyo valor fue reducido, más allá de negar que estuvieran relacionados con el proyecto de Ohio. Pero la situación sugiere que SoftBank podría estar reconsiderando sus ambiciones más amplias. Parte de lo que explica la reciente turbulencia en los mercados en torno de la inteligencia artificial es un cambio en el clima político. Varios candidatos demócratas que ganaron las elecciones estadounidenses de este mes, incluido el próximo gobernador de Ohio, hicieron una campaña decidida contra el desarrollo de centros de datos.

Son no es el único que comprometió su empresa y su reputación en la inteligencia artificial. Todavía podría terminar teniendo razón si el negocio de Arm vinculado a los centros de datos despega o si la salida a Bolsa de OpenAI resulta un éxito rotundo. Él y su compañía ya atravesaron reveses y protagonizaron recuperaciones en el pasado. Mientras se desarrolla un nuevo capítulo de la fábula de la inteligencia artificial, queda una pregunta: ¿volverá la gallina a poner huevos de oro?