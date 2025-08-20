Una empresa finlandesa llega a la Argentina y contratará cerca de 300 personas

La Argentina sumó un nuevo jugador al mapa global de servicios tecnológicos. Se trata de Tietoevry Create, la división de consultoría digital e ingeniería de software del grupo finlandés Tietoevry, que desembarca formalmente en Buenos Aires con un plan de contratación que contempla cerca de 300 personas en tres años.

Con ingresos globales que superan los €2000 millones anuales, una red de más de 16.000 profesionales y más de 10.000 clientes en 90 países, el grupo busca aprovechar la cantera local de talento tecnológico y consolidar su expansión regional.

“Latinoamérica es un hub de talento clave para nosotros. A medida que nos expandimos desde el sector nórdico -Finlandia, Suecia y Noruega- hacia Europa Occidental y Estados Unidos, necesitamos más capacidad y más opciones para atender a los clientes en esta zona horaria", explicó Petr Grätz, Head of Delivery Operations Americas, a LA NACION.

Marquart: "El aprendizaje y el desarrollo son uno de los pilares clave"

Y añadió: “La posibilidad de acceder a talentos tanto senior como junior es nuestra prioridad número uno, y aquí podemos hacerlo. Además, necesitamos un entorno estable para operar y, en cuanto a estabilidad geopolítica, la Argentina es un excelente lugar. Y en tercer lugar, la oferta en cuanto a cobertura horaria y el idioma español son importantes”.

La apertura del nuevo hub no responde a una incursión aislada. La empresa ya opera en Brasil desde 2021 y en Paraguay desde 2023, y cuenta con cerca de 10 diseñadores en el país que trabajan para esta última oficina. “El año pasado realizamos numerosos estudios y análisis, lo que finalmente resultó en la recomendación de la Argentina como el próximo país para nuestra presentación”, enfatizó.

El rol de las oficinas en Buenos Aires

Desde la nueva oficina, Tietoevry Create dará soporte a proyectos en telecomunicaciones y salud. Y en una segunda etapa, apunta a expandirse luego hacia otras industrias, como la financiera. Entre los clientes figuran grandes firmas como la farmacéutica AstraZeneca, la automotriz Volvo, y la tecnológica Panasonic.

“Queremos empezar a apoyar a diferentes industrias. Nuestros clientes en Estados Unidos están muy contentos con los resultados y el equipo de diseñadores aquí es muy bueno. Queremos establecer un programa con las universidades locales, comunidades y empresas que contribuyen a desarrollar el talento que queremos como compañías de tecnología industrial en el futuro”, explicó Josh Marquart, Head of Americas Market de la firma.

Tietoevry tiene oficinas también en Brasil y en Paraguay

Para los ejecutivos, su diferencial frente a un mercado altamente competitivo pasa por un punto: la capacitación. “El aprendizaje y el desarrollo son uno de los pilares clave de la propuesta de valor. La inteligencia artificial está en todos lados, por lo que estamos ofreciendo entrenamientos y cursos en línea en la materia. Managers de proyectos, técnicos y diseñadores utilizan la inteligencia artificial todos los días y la razón es que mejora la efectividad y la productividad. La IA crea oportunidades: al entrenarnos, podemos aplicarla de manera creativa”, añadió.

Fundada en 2019 tras la fusión de las firmas Tieto y Evry, la compañía tiene un nombre que resume su filosofía: Tieto significa “conocimiento” y Evry, “todos”. Su lema, “conocimiento para todos”, se traduce en una estrategia global que combina innovación tecnológica, desarrollo sostenible y diversidad cultural.