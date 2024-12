Veronika Munk: “Sin independencia financiera, no hay periodismo de calidad”

Como directora de Innovación y Nuevos Mercados de Denník N, el principal medio de comunicación independiente de la Europa Central, su enfoque combina experiencia periodística, visión estratégica y un compromiso inquebrantable con la integridad. Desde su oficina en Budapest hasta los viajes semanales a Bratislava, la rutina de Veronica Munk refleja la diversidad de tareas necesarias para mantener a flote un modelo de prensa libre y sostenible.

En un contexto donde los medios de esa región enfrentan presiones políticas, declive de ingresos publicitarios y la competencia desleal de plataformas tecnológicas, Munk trabaja para mantener vivo el periodismo de calidad. Subraya la importancia de que los lectores financien directamente los contenidos que consumen. Su gestión busca equilibrar la sustentabilidad económica con la búsqueda de innovaciones tecnológicas y narrativas.

En Denník N, Munk lidera proyectos que van desde el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para redacciones hasta la creación de nuevos productos audiovisuales. Considera que la innovación no solo es compatible con la integridad periodística, sino necesaria para preservarla.

Con más de dos décadas en el periodismo, incluyendo la fundación del medio húngaro independiente Telex, Munk conoce de cerca los desafíos de este oficio. “Si no seguimos las necesidades de las nuevas generaciones, estaremos en problemas”, advierte.

- ¿Podría contar sobre su rol como directora de Innovación y Nuevos Mercados en Denník N? ¿Cómo es un día típico de trabajo?

- El trabajo implica gestionar proyectos muy diversos y transversales. Además, el hecho de que viva en Hungría, pero trabaje en Eslovaquia, hace que mis jornadas laborales sean bastante atípicas. Aunque la distancia de viaje entre mi lugar de trabajo y mi hogar es de solo dos a dos horas y media, esta no es una configuración habitual. Trabajo de forma híbrida, pasando de 1 a 2 días por semana en Eslovaquia y el resto en mi oficina en casa en Budapest. Además, mi trabajo implica muchos otros viajes, como representar a la empresa en conferencias internacionales. Para darte algunos ejemplos de mis actividades diarias: a veces gestiono subvenciones, otras veces dirijo una de nuestras plataformas, o estoy encargándome de la construcción de nuestro nuevo estudio de video, desarrollando nuevos productos, participando en eventos presenciales, o ayudando a coordinar desarrollos de IA en la redacción. Y, muy rara vez, incluso escribo artículos. No hay dos días iguales, ni dos semanas iguales, y eso es importante para mí; trabajo mejor con esta variedad de tareas.

- ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta al impulsar la innovación en el panorama actual de los medios?

- Es difícil dar una respuesta breve. Los medios de noticias independientes enfrentan varias crisis, incluyendo el declive del periodismo impreso, la influencia desproporcionada de las grandes compañías tecnológicas, y la lucha por asegurar un financiamiento sostenible para la producción de noticias. Estos problemas se agravan con el rápido ascenso de la inteligencia artificial, la proliferación de la desinformación, el cansancio informativo y una pérdida generalizada de confianza en el periodismo. Sin embargo, la situación en mi región, en Europa Central y del Este, presenta desafíos únicos que amenazan aún más la libertad de prensa. Desde presiones políticas sobre los medios independientes hasta la reducción de ingresos publicitarios y la consolidación de medios alineados con el gobierno, la prensa libre enfrenta una lucha cuesta arriba.

- ¿Cómo ha influido su experiencia en el periodismo en el enfoque para liderar estrategias en nuevos mercados?

- Considero que es un factor muy importante que todos en la dirección de Denník N tengamos experiencia en periodismo. Nos entendemos perfectamente entre nosotros y comprendemos los problemas que surgen en la redacción -creo- mucho mejor que si fuéramos un equipo de gestión clásico. Es un trabajo impulsado por una misión. La principal preocupación para todos nosotros es apoyar y servir a los lectores con periodismo de calidad y nada más. Comencé a trabajar en los medios hace 22 años; fui pasante, reportera, editora, subdirectora editorial e incluso directora editorial. He escrito y editado miles de artículos, producido podcasts, documentales, libros... Todas estas experiencias son muy útiles cuando pienso en innovaciones o implementaciones de proyectos o productos. Creo que puedo prever mejor los problemas que pueden surgir, lo que facilita evitarlos.

- Denník N es conocido por su periodismo independiente. ¿Cómo equilibra la búsqueda de innovación con la defensa de la integridad periodística?

- No creo que sean mutuamente excluyentes. ¡Al contrario! La integridad periodística requiere una renovación constante. Si no fuera así, todavía estaríamos escribiendo con pluma y tinta y enviando noticias con palomas mensajeras. En Denník N trabajan muchísimas personas talentosas, por lo que tengo que decir que no tenemos dificultades para introducir innovaciones. Los valores fundamentales del periodismo independiente son tomados muy en serio por todos los miembros del equipo: equidad, transparencia, precisión, humanidad. Realmente creo que nada en Denník N debería violarlos.

- Según su opinión, ¿cuáles son las tendencias más prometedoras en medios digitales en las que los medios deberían invertir?

- Probablemente no sea una sorpresa lo que voy a decir, pero diría que las innovaciones relacionadas con la IA. Especialmente aquellas que pueden hacerse cargo de tareas repetitivas, permitiendo a los periodistas enfocarse en zonas de trabajo que la IA nunca podrá realizar, como reportajes de campo originales, análisis profundos, periodismo de investigación, etc. Más allá de eso, creo que es una tendencia extremadamente importante construir relaciones con nuestras audiencias, reducir la dependencia de grandes plataformas y mantener un sentido de comunidad basado en valores compartidos con el público.

- ¿Qué estrategias encontró más efectivas para atraer nuevas audiencias y mantener su atención?

- Es tanto una cuestión de formato como de acceso, y puede variar mucho entre diferentes grupos etarios. Es un cliché, pero es cierto que las personas más jóvenes prefieren los formatos audiovisuales, mientras que las mayores prefieren textos. Soy una gran defensora de reempaquetar contenido. Un artículo largo puede convertirse en un podcast, un video para redes sociales, una infografía, y así sucesivamente. Pero, por supuesto, también es importante cómo lo entregás. Nuevamente, creo que la diversidad es el enfoque correcto: boletines, feeds de noticias, artículos extensos, plataformas de podcast, redes sociales... Todos los canales deben ser utilizados.

- ¿Cómo ve la evolución del rol de la IA en las redacciones y su impacto en el periodismo? ¿Podrías mencionar algunos ejemplos prácticos de aplicación en el medio donde trabaja?

- Es muy importante ser siempre transparente con los lectores sobre el uso de IA, no publicar nunca nada sin múltiples revisiones y nunca excluir el elemento humano del proceso. Nuestros ejemplos: usamos IA generativa para traducciones y transcripciones, soluciones de audio a texto y texto a audio, y también para crear ilustraciones para los artículos. Además, estamos desarrollando una herramienta de IA que automatizará nuestro sistema de etiquetado y producirá resúmenes breves para los artículos. Más allá de eso, mis colegas en la redacción la usan de manera diversa: algunos no utilizan IA en absoluto, mientras que otros la emplean para extraer datos de imágenes o archivos .pdf, para investigar, o para ayudar a generar ideas para entrevistas.

- ¿Qué consejo les daría a los periodistas más jóvenes que quieren trabajar en la intersección de los medios y la innovación?

- Mi consejo es probar tantos formatos diferentes como sea posible al principio de sus carreras, incluso durante sus estudios universitarios. Cada persona se sentirá más cómoda con la escritura, el video o el audio, y solo lo descubrirán si tienen la oportunidad de experimentarlo. Además, en cualquier redacción es un placer tener jóvenes colegas con más de una habilidad a la vez. Así que mi consejo sería: “investiguen y prueben las nuevas soluciones disponibles, y desarrollen habilidades diversas”.

- ¿Qué cree que distingue a Denník N de otras organizaciones de medios en términos de innovación y adaptabilidad?

- Si tuviera que responder de manera simple, diría que el equipo está compuesto por personas talentosas, trabajadoras y buenas, que comparten los mismos valores respecto al periodismo de calidad. El Denník N eslovaco tiene 10 años y estamos en constante expansión: Denník N en checo se lanzó hace seis años, y nuestra red de plataformas hermanas también incluye Napunk en húngaro, la revista semanal checa Respekt y, más recientemente, la revista feminista checa Heroine. Así que, mientras tenemos a los mejores periodistas del país (e incluso de la región), no tenemos miedo de experimentar y comenzar nuevos proyectos internos o externos. La cultura organizacional se caracteriza por la rapidez, la disposición a experimentar, y la capacidad de cambiar con relativa facilidad y admitir cuando algo no funciona. También somos fuertes en innovación tecnológica y operaciones basadas en datos. Nuestro software de gestión de audiencias, REMP, de código abierto, es utilizado por muchos otros editores en la región.

- ¿Cómo enfrentan el desafío de la monetización de medios mientras aseguran que el contenido siga siendo accesible y de alta calidad?

- El periodismo de calidad es un negocio costoso. No se puede hablar de periodismo de calidad sin independencia financiera. A partir de ahí, la sostenibilidad es clave. Durante mucho tiempo, nadie cuestionaba el hecho de pagar por productos de prensa en papel en los quioscos, pero muchas personas aún dan por sentado que las noticias, los buenos artículos, los videos y los podcasts interesantes son gratuitos en internet. Sin embargo, la base del periodismo de calidad es la independencia financiera de las redacciones, cuando no tienen que servir a los intereses a veces opacos de los anunciantes o propietarios sospechosos, que algunos podrían llamar oligarcas. Y la mejor manera de lograr esto es que los propios lectores contribuyan con pequeñas cantidades para financiar el periodismo de calidad. Eso es lo que creo.

- ¿Qué puede aprender el periodismo de la academia y las universidades, y viceversa?

- He enseñado durante casi 15 años en la misma universidad donde estudié y obtuve mi doctorado. Puedo usar mis compromisos con la industria de los medios y el ámbito académico de diferentes maneras. Por un lado, estoy en contacto directo constante con personas de veintitantos años, lo cual es esencial para mí como gestora de medios que trabaja en innovación. Necesito entender cómo funciona este grupo etario. Si no cambiamos, si no seguimos las necesidades de las nuevas generaciones, estaremos en problemas. Este contacto directo hace que mi trabajo sea más fácil. Por otro lado, puedo transmitir conocimientos prácticos sobre el mercado de los medios a las generaciones más jóvenes, quienes a menudo se convierten en mis propios colegas. Así que es un win-win.

¿Quién es Veronika Munk?

Tiene un doctorado en estudios de medios e imparte cursos de periodismo en la Universidad ELTE, la más grande de Hungría. Carrera. Con más de 20 años de experiencia, trabaja en la dirección del principal medio de comunicación independiente eslovaco, Denník N, que también tiene versiones en checo y húngaro. Fue la fundadora y editora en jefe del diario húngaro independiente Telex. Fue editora en jefe adjunta de Index, el diario digital más importante de Hungría, donde ella y sus más de 80 colegas renunciaron en julio de 2020 debido a la influencia política externa en el periódico.

