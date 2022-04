Viajes de negocios. La nueva guía para los ejecutivos que vuelven a subirse a los aviones

Atuendo elegante y un paso decidido. El giro a la izquierda en el avión lejos de los asientos más económicos. Saltarse la película en vuelo para refinar una presentación. En los últimos dos años de pandemia, estos hábitos típicos de los ejecutivos trotamundos se convirtieron en algo raro. Según la Asociación Global de Viajes de Negocios (GBTA), un organismo comercial, el gasto mundial en vuelos, hoteles, alquiler de automóviles, restaurantes y otros servicios prescindibles cayó de US$1,4 billones en 2019 a US$660.000 millones en 2020 como resultado de covid-19 y los límites estrictos a los movimientos a través de las fronteras.

A pesar de las nuevas interrupciones –desde los nuevos brotes de coronavirus y un trágico accidente aéreo en China hasta la guerra de Rusia en Ucrania–, muchos países están relajando las restricciones de viaje. Estados Unidos y Europa están mayormente abiertos para los negocios. El 21 de marzo, Hong Kong dijo que admitirá el ingreso de personas vacunadas de nueve países, incluidos Estados Unidos y Gran Bretaña, a partir del 1º de abril y relajará los onerosos requisitos de cuarentena en hoteles. Los viajeros de negocios vuelven a ser visibles en aeropuertos, aviones y hoteles. La GBTA espera que los viajes corporativos se recuperen considerablemente este año y regresen a su pico anterior a la pandemia para 2024.

Eso es un alivio para las aerolíneas, para las cuales los viajeros de negocios representaban el 30% de sus ingresos y una proporción mayor en sus ganancias, y para las grandes cadenas hoteleras mundiales, que obtuvieron dos tercios de sus ventas de los huéspedes ejecutivos.

Para los ejecutivos, las noticias son más variadas. Las medidas restantes de covid-19, los presupuestos de viaje reajustados, los patrones de trabajo cambiantes, una mayor conciencia del riesgo por parte de empresas e individuos: todo está cambiando los viajes de negocios de manera profunda. Algunos de los cambios harán que viajar por trabajo sea una experiencia más placentera. Otros, no.

Cargar la computadora portátil, mini artículos de tocador y unas camisas en el carry on solía ser un ritual corporativo bastante universal. De ahora en adelante, si lo hace o no, dependerá más de la empresa para la que se trabaje, el cargo y el propósito del viaje. Scott Davies, jefe del Instituto de Administración de Viajes, otro organismo de la industria, explica que los presupuestos generales de viajes solían establecerse anualmente, a menudo en función de amplios objetivos comerciales. A medida que se reconstruyen después de la pausa del Covid, espera que se consideren muchos viajes caso por caso. Muchas excursiones marginales no superarán el obstáculo, especialmente cuando las empresas se toman en serio la reducción de sus huellas de carbono, que aumentan con cada milla aérea.

Algunos viajes regresarán rápido. De hecho, incluso en el punto álgido de la pandemia, continuaron los viajes de negocios esenciales; administrar y mantener pozos de petróleo remotos, grandes infraestructuras o fábricas lejos de la oficina central es imposible a través de internet. La proporción del gasto en viajes de las empresas de fabricación, servicios públicos o construcción aumentó del 48% en 2019 al 51% en 2020, según GBTA. Las empresas para las que las reuniones cara a cara con los clientes son deseables para mantener las relaciones y son vitales para generar nuevos negocios, como las firmas financieras y de servicios profesionales, han sido rápidas en hacer que los ejecutivos vuelvan al ruedo. La evidencia anecdótica sugiere que tan pronto como una empresa escuchó que un competidor estaba avanzando en este sentido, hizo lo mismo.

Vuelos domésticos

Al igual que ocurre con el turismo, los viajes de trabajo de larga distancia se están recuperando más lentamente. Una encuesta de más de 450 empresas realizada por GBTA en febrero encontró que dos de cada tres firmas habían reiniciado los viajes nacionales, pero menos de uno de cada tres lo había hecho para los vuelos internacionales.

Los viajes domésticos en Estados Unidos, que representaron nueve de cada diez excursiones corporativas estadounidenses en 2019, según la consultora Bernstein, seguirán adelante cada vez más. También lo harán los viajes de corta distancia entre ciudades europeas, que en 2018 representaron dos tercios de los viajes de negocios de la UE. Hasta los últimos brotes de covid, lo mismo parecía cierto para volar en China, donde el gasto en viajes de negocios cayó mucho menos que el promedio mundial en 2020 y recientemente se pronosticó que crecería al doble del promedio mundial en 2021 (aunque las fronteras chinas siguen siendo inexpugnables para la mayoría de los extranjeros).

American Airlines calcula que los viajeros de empresas más pequeñas han vuelto al 80% de sus números anteriores al covid. La cifra comparable para las grandes empresas es del 40 por ciento. Una de las razones es que las pequeñas empresas en su mayoría envían personas en esas rutas nacionales populares. Otra es que pueden estar un poco más relajados sobre el bienestar de sus trabajadores. Vik Krishnan de la consultora McKinsey, dice que la pandemia ha llevado a los gerentes de viajes de las grandes empresas a sentir un mayor sentido de su deber de cuidar a los empleados.

Luche y vuele

Obtener la aprobación de un viaje es, entonces, cada vez más difícil que antes. Una encuesta reciente de 170 gerentes de viajes corporativos de América del Norte realizada por el banco Morgan Stanley muestra que se espera que los presupuestos en 2022 estén un 31% por debajo del nivel de 2019. A corto plazo, la aprobación puede ser aún más difícil. El 15 de marzo, Ed Bastian, director ejecutivo de Delta Air Lines, dijo al diario Financial Times que el aumento en el barril de petróleo inducido por la guerra “sin duda” impactará en los precios de los boletos en las rutas nacionales e internacionales. Otros jefes de aerolíneas sin duda tienen diseños similares.

Las aerolíneas del mundo están operando a alrededor de dos tercios de su capacidad anterior al covid. Eso significa menos opciones de horarios y menos vuelos directos, señala Richard Clarke de Bernstein. El problema no se limita a volar. El desguace del tren Eurostar de las 5.40 AM de Londres a París obliga a los ejecutivos a llegar la noche anterior para cerrar el trato de la mañana con un croissant y un café con leche.

Una vez en el camino, la experiencia tampoco es lo que solía ser. Con muchos salones ejecutivos aún por reabrir, el gerente cansado debe buscar refugio en un restaurante ruidoso, o peor, ya que muchos restaurantes también permanecen cerrados, en un banco en la explanada al alcance del oído de un bebé descontento. En muchos aeropuertos, también deberá usar un barbijo. Aunque el aeropuerto Heathrow de Londres y otras terminales han levantado los requisitos de los barbijos, el mandato federal de Estados Unidos se ha extendido hasta al menos el 18 de abril. El año pasado, la Administración de Seguridad del Transporte multó a casi 1000 viajeros sin barbijo por lo que ignora la regla bajo su propio riesgo.

A bordo del avión, es posible que se encuentre en clase económica con más frecuencia, y no solo por el aumento de las tarifas aéreas. Algunas aerolíneas conscientes del clima ya están reconfigurando aviones con menos asientos de clase ejecutiva (cuyas emisiones por ocupante son tres veces las de un asiento económico). Los directores ejecutivos de las grandes empresas se entristecerán al saber que los asientos de primera clase, que son aún más contaminantes, pueden desaparecer para siempre.

En el aire, hay que esperar ser atendido por la tripulación de cabina cubierta con equipo de protección personal (especialmente en Asia, que sigue más preocupada que Occidente por la higiene). El viajero también deberá mantener su barbijo puesto, a menos que esté consumiendo alimentos o bebidas (de la variedad sin alcohol en American Airlines, que solo reiniciará las ventas de bebidas alcohólicas en vuelo a mediados de abril). Al menos las comidas calientes están de regreso; tan recientemente como el mes pasado, incluso los pasajeros de primera clase en American y Delta tuvieron que prescindir de ese sustento en los vuelos nacionales.

A más largo plazo, las noticias para el ejecutivo itinerante no son del todo malas. La introducción de la tecnología sin contacto y el check-in online para vuelos y hoteles debería acelerar un poco los viajes (al menos una vez que ya no sea necesario verificar el papeleo pandémico, como los formularios de localización de pasajeros y los certificados de vacunas). Con muchos aviones inactivos en la pista como resultado de cancelaciones relacionadas con covid, algunas aerolíneas aprovecharon la oportunidad para arreglarlos. Qantas de Australia, por ejemplo, modernizó su flota de superjumbos a380 instalando asientos más cómodos para pasajeros premium. Singapore Airlines ha actualizado las cabinas de algunas de sus flotas de corta distancia.

Los pocos que consiguen viajar en un jet corporativo también se están volviendo un poco menos selectos. El tráfico de aviones de negocios se ha recuperado mucho más rápidamente que la aviación comercial. Según la consultora Wingx, enero fue el mes más activo de la historia, con un número de vuelos un 15% superior al del mismo mes de 2019. En una encuesta realizada por Morgan Stanley, el 11% de los encuestados dijo que sus empresas serían más liberales con el uso de jets en 2022 de lo que eran en 2021.

El tráfico de aviones de negocios se ha recuperado mucho más rápidamente que la aviación comercial. GETTY IMAGES - AFP

El jet-lag crónico puede convertirse en una cosa del pasado. Dado que los viajes de larga distancia aún están restringidos, se informa que las empresas están optando por enviar ejecutivos en menos viajes que se extiendan a más días. Las demostraciones indecorosas de machismo corporativo, como volar al otro lado del mundo para una reunión corta, pueden no volver nunca, sin duda complaciendo a todos los involucrados.

Y muchos de esos viajes más largos combinan trabajo y diversión. Morgan Stanley ve evidencia en las cadenas hoteleras estadounidenses de que los jueves y los domingos son cada vez más populares entre los huéspedes, lo que sugiere que algunos trabajadores pueden estar trasladando los viajes hacia el comienzo o el final de la semana, para combinar el trabajo con el placer. Este tipo de viajes se han vuelto lo suficientemente comunes como para ganarse el feo apodo de “bleisure”. Danny Finkel de Trip Actions, una firma que ayuda a otros a administrar los viajes de negocios, dice que esto también podría atraer a quienes aprueban los gastos: los vuelos de fin de semana suelen ser mucho más baratos, lo que compensa el costo de las noches adicionales en un hotel.