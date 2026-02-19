Visa expande sus negocios en la Argentina con la compra de Prisma, Banelco y Pago Mis Cuentas

Visa profundiza su presencia en la Argentina. La compañía líder global en pagos digitales anunció un acuerdo definitivo para adquirir Prisma Medios de Pago y Newpay, actualmente en manos del fondo estadounidense Advent International. El cierre de la operación -cuyo monto no fue informado- está previsto para el primer trimestre de este año, sujeto a aprobaciones regulatorias.

Se trata de una jugada con la que Visa busca acelerar la implementación de tecnologías avanzadas como tokenización, autenticación biométrica, herramientas inteligentes de gestión de riesgos y soluciones de comercio con agentes de inteligencia artificial.

La noticia fue celebrada por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien señaló su impacto en el sistema financiero. “Implicará un upgrade tecnológico importante. Además de ser una inversión enorme de una empresa del prestigio de Visa, ratifica la confianza que está inspirando nuestro presidente @JMilei en el mundo empresarial", dijo en un posteo en X.

Visa acaba de anunciar la adquisición de Prisma.

Es una gran noticia para el sistema financiero, porque va a implicar un upgrade tecnológico importante.

Además de ser una inversión enorme de una empresa del prestigio de Visa, que ratifica la confianza que está inspirando… — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 19, 2026

Por un lado, Prisma provee servicios de procesamiento para emisores de tarjetas de crédito, débito y prepago. Por el otro, Newpay provee infraestructura para diversas redes: opera servicios de pagos en tiempo real, la red de cajeros automáticos Banelco y la plataforma de pago de facturas PagoMisCuentas.

Desde Visa, aseguraron que “estas soluciones de punta a punta mejorarán los servicios de los emisores y aumentarán la velocidad y seguridad para los consumidores, ofreciendo procesamiento agnóstico para cualquier marca de tarjeta procesada por Prisma y todos los métodos de pago ofrecidos por Newpay".

“Esta adquisición es un paso importante para Visa en la Argentina, ya que fortalecerá las relaciones con nuestros clientes y promoverá la innovación en todo el ecosistema de pagos. Al combinar la gran experiencia local de Prisma y Newpay con las soluciones y tecnología globales de Visa, vamos a potenciar a nuestros clientes para lograr que los pagos sean más fáciles, rápidos y seguros para consumidores y comercios”, destacó Ryan McInerney, CEO de Visa.

En tanto, Gabriela Renaudo, group country manager en Visa Argentina y Cono Sur, añadió: “Vemos oportunidades significativas para expandir la adopción de pagos digitales y modernizar las capacidades e infraestructura de servicios financieros en todo el país. Esta inversión refleja el compromiso de Visa con el crecimiento de Argentina y con mejorar su competitividad en el comercio global”.

La transacción -aclararon- no incluye la plataforma de pagos Payway. La firma seguirá siendo propiedad de fondos administrados por Advent International, y continuará su operación de manera independiente como adquirente de comercios.