Vista Energy alcanzó los 126.800 barriles diarios y profundiza su foco en la eficiencia operativa

Vista Energy cerró el tercer trimestre del año con resultados récord . Así lo exhibió la compañía, fundada por Miguel Galuccio, en su reporte financiero presentado hoy ante la Comisión Nacional de Valores.

De acuerdo al balance, la empresa alcanzó los 126.800 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d), lo que representa un incremento del 7% respecto del trimestre anterior y un 74% más que en el mismo período de 2024. En tanto, la producción de crudo promedió 109.700 barriles diarios, un 7% más que en el trimestre anterior y un salto interanual del 73%.

Según informaron en un comunicado, el crecimiento estuvo impulsado por la productividad de los nuevos pozos en Bajada del Palo Oeste y La Amarga Chica, dos bloques no convencionales, a la vez que por una gestión orientada a la eficiencia operativa.

En paralelo, la empresa informó una mejora en su perfil financiero. El EBITDA ajustado alcanzó los US$472 millones, un 17% más trimestre contra trimestre y 52% más interanual.

Miguel Galuccio, expresidente de YPF y actual CEO de Vista

Por su parte, los ingresos totales sumaron US$706 millones, impulsados por mayores volúmenes y precios internacionales estables. Se trata de una suba de 16% respecto del segundo trimestre y del 53% en comparación con el mismo período del 2024.

El foco de la gestión continúa puesto en la eficiencia operativa. El lifting cost se redujo a US$4,4 por barril, un 6% menos que hace un año, en línea con la estrategia de mejora continua en la perforación y completamiento de pozos. Las inversiones del trimestre ascendieron a US$351 millones, destinadas principalmente a la puesta en producción de nuevos pozos.

El resultado neto alcanzó los US$315 millones, mientras que el resultado por acción fue de US$3. Al cierre del trimestre, el apalancamiento neto se ubicó en 1,5 veces sobre una base proforma.

Esta expansión se da en un contexto en el que la compañía consolida su crecimiento también por la vía de adquisiciones: en abril de este año, compró el negocio de Petronas en la Argentina, lo que le permitió ampliar su presencia en Vaca Muerta y sumar nuevos activos estratégicos: consolidó una superficie total de 229.000 acres (más de 92.000 hectáreas).

De acuerdo con lo comunicado en ese entonces, Vista desembolsó US$900 millones en efectivo al cierre de la operación y pagará otros US$300 millones en dos partes iguales en los años 2029 y 2030.