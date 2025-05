“Volví a ser optimista”: un empresario ícono de los 90 vuelve a invertir en la Argentina

Manuel Antelo está de regreso en la Argentina. Si bien por el momento no tiene planes para dejar de vivir en Montevideo, el empresario que marcó la industria automotriz de los 90 acaba de anunciar que invertirá US$200 millones en el país con foco en tres grandes negocios: los autos, la logística y el real estate, y de la mano de marcas internacionales como la china Great Wall Motors (vehículos eléctricos) y la cadena francesa de artículos deportivos Decathlon.

Antelo dejó la Argentina en 2002, y después de un paso por España, hace diez años se radicó en Uruguay. Sus inversiones en el país vecino incluyen la representación de las marcas Renault y Nissan en Uruguay y un par de centros comerciales, uno en las afueras de Montevideo que se inauguró hace dos años y un segundo que está en construcción en Punta del Este. Sin embargo, ahora sus proyectos más importantes se encuentran de este lado del Río de la Plata. Y, a la hora de explicar su renovado interés por la Argentina, no duda en destacar el cambio en el clima de negocios que significó la llegada de Javier Milei.

“Hace más de 20 años que casi no hablaba públicamente de la Argentina, básicamente porque no tenía sentido ponerme a hablar mal de mi país” , se sinceró ante un grupo de periodistas. “Pero ahora volví a ser optimista con la Argentina. Creo que el país tiene un potencial enorme para volver a crecer y este optimismo se explica por Milei, que identificó el problema que teníamos: no es el déficit fiscal, no es la inflación, sino la casta, entendiendo como casta al esquema de poder que nos tiene atrapados desde hace décadas”, aseguró.

Antelo precisó que el término de casta no se limita a la dirigencia política y también abarca a parte de los sindicatos y los empresarios. “A los empresaurios se les acabó la posibilidad de cazar en el zoológico y ahora van a tener que salir a competir”, señaló.

El hombre que lideró Renault durante gran parte de la década del 90 además aseguró que la salida de la economía argentina no pasa por la devaluación, sino por apostar por otras herramientas para ganar competitividad. “Devaluar no sirve para mejorar la competitividad de las empresas. Es necesario bajar impuestos y desregular la economía, como lo está haciendo el presidente Milei. Necesitamos tres, cuatro o cinco períodos presidenciales en esta línea y no vamos a poder creer el país rico que podemos tener”, aseguró.

A diferencia de otros empresarios que se muestran muy optimistas cuando hablan de la marcha de la economía, pero son más cautos en el momento de invertir, el regreso de Antelo se concreta con inversiones millonarias. “Este año estamos invirtiendo US$60 millones para traer 4000 autos de la marca GWM, de la que tenemos la licencia para la Argentina y Uruguay. Hoy estamos presentando dos modelos híbridos y uno completamente eléctrico. Además, vamos a ampliar nuestra red de concesionarios, que hoy tiene 18 locales. La idea es llegar a fin de año con 26”, explicó.

A la hora de hablar del potencial de los autos chinos en la Argentina, Antelo se mostró tan optimista como con Milei. “Hoy la gran revolución que vive la industria automotriz es el surgimiento de las marcas chinas, que es inevitable que vayan a tener una porción cada vez más grande, lo que va a obligar a todos a competir. Personalmente, no creo que haya que bajar los aranceles a 0%, pero tampoco mantenerlos al 35%. La industria local tiene que especializarse. Una posibilidad son las pickups, que representan un mercado muy grande en la Argentina y en Brasil”, señaló.

Los planes de Antelo para el mercado local también incluyen el real estate y el retail. “En total, vamos a invertir US$200 millones en los próximos diez años”, aseguró. El primer paso en este campo llegará antes de fin de año, con la apertura de las dos primeras tiendas de Decathlon. “El plan que tenemos con Decathlon es abrir 20 tiendas en la Argentina, comenzando por Buenos Aires, donde queremos estar inaugurando las primeras dos este año”, explicó Antelo.

El empresario argentino además adelantó que sus planes en retail no se terminan con el deporte. “En una primera etapa también vamos a traer otras dos marcas que pertenecen al mismo grupo que controla Decathlon. Una es la marca de ropa informal Kiabi, y otra es y Naterial, de muebles. Además, para más adelante estamos negociando el desembarco de otras marcas”, señaló.