Vuelve a manos argentinas: luz verde para que Mindlin se quede con Loma Negra

La Justicia brasileña dio un paso clave para destrabar la reestructuración de InterCement y, con eso, despejó el camino para que el empresario Marcelo Mindlin -dueño de Pampa Energía- complete la compra de Loma Negra, la mayor cementera de la Argentina.

El juzgado de quiebras y recuperaciones judiciales del estado de San Pablo homologó el plan de reestructuración presentado por InterCement -la sociedad brasileña que tiene el control accionario de Loma Negra- con el respaldo de más del 99,9% de los acreedores, un nivel de adhesión que aceleró el proceso.

Una vez cumplidas las condiciones previstas en el plan, Latcem —la sociedad liderada por Mindlin junto con Redwood Capital Management y fondos administrados por Moneda–Patria Investments— pasará a convertirse en el principal accionista de InterCement. A través de esa operación, el grupo tomará control indirecto del 52% de Loma Negra.

El acuerdo incluye una nueva línea de financiamiento aportada por los futuros accionistas para fortalecer el capital de trabajo y garantizar una transición ordenada mientras avance el traspaso de control. Según fuentes cercanas al proceso, la homologación judicial permitirá a la compañía atravesar una etapa de estabilización financiera, sin vencimientos relevantes durante los próximos cinco años.

Aun así, para cerrar la transacción quedan pendientes las aprobaciones regulatorias en Brasil, el cumplimiento de los plazos y procedimientos electorales previstos en el plan y la conclusión de los procesos judiciales en el exterior. Tras la decisión del tribunal paulista, todos esos pasos entran ahora en fase de cierre.

Gigante de cemento

Loma Negra es la compañía líder en la producción y comercialización de cemento en la Argentina, con una participación de mercado cercana al 45%. La empresa está cerca de cumplir 100 años -nació en 1926, de la mano de Alfredo Fortabat- y es una de las compañías argentinas con mayor reconocimiento público. De la mano de Amalita Fortabat -la viuda del fundador- la empresa consolidó su crecimiento, sumando plantas de producción en San Juan, Neuquén y la provincia de Buenos Aires.

Amalita se hizo cargo de Loma Negra en 1976 y bajo su conducción la empresa triplicó su patrimonio en pocos años, convirtiéndose así en la mujer más rica y una de las más poderosas de la Argentina.

En 2005 la compañía pasó a manos de Camargo Correa, que se alzó con el control de la firma argentina a cambio de una cifra cercana a los US$1000 millones.

Su debut bursátil se concretó en noviembre de 2018, cuando la cementera recaudó US$953 millones por la venta de 251 millones de acciones (que representan cerca del 49% del paquete accionario). La operación se transformó en la segunda oferta pública inicial más grande de una empresa argentina desde que YPF recaudara US$2700 millones en 1993.