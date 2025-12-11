En plena fiebre global del cobre, Mendoza avanza con el primer proyecto metalífero en 25 años

La minería argentina vivió en 2025 un año bisagra. La acelerada suba de los precios internacionales del oro, la plata y el cobre, combinada con un contexto local más favorable para el sector, aceleró la inversión en muchos proyectos que estaban en carpeta.

Esta tendencia se coronó esta semana con la habilitación de la legislatura provincial para que Mendoza produzca cobre por primera vez. Se trata de un permiso que se espera genere un efecto contagio en otras provincias, especialmente en Chubut, que posee una de las mayores reservas de plata del mundo.

El martes, el Senado provincial aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, ubicado al borde de la ruta nacional 149, a 45 km al norte de Uspallata, en el departamento de Las Heras, casi en el límite con San Juan. Aún resta la promulgación para que la habilitación quede convertida en ley.

Es un área explorada entre 2006 y 2008, que ahora demandará una inversión de US$560 millones para iniciar su producción a partir de 2028.

La exigencia de que el permiso ambiental pase por la legislatura mendocina fue incorporada en 2007 en la ley provincial 7722, que regula la actividad minera, durante el gobierno de Julio Cobos.

En 2008, la empresa canadiense Marimaca Copper Corp. (antes llamada Coro Mining) presentó el primer estudio de impacto ambiental, que fue rechazado por la legislatura. En 2013, la compañía vendió sus activos en el país a un grupo integrado por la minera suiza Zonda Metals GmBH (75%) y por la empresa local Alberdi Energía (25%), perteneciente al Grupo Alberdi, propiedad de Martín Rappallini, actual presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Este año, el 10 de enero, los accionistas presentaron un nuevo informe ambiental. Durante los meses siguientes se realizaron evaluaciones y se llevó a cabo una audiencia pública con participación récord, hasta que la gobernación aprobó la declaración de impacto ambiental y la envió a la legislatura, donde esta semana recibió su aval.

“Con esta ratificación legislativa, en los próximos días vamos a iniciar la etapa de factibilidad del proyecto, un proceso técnico que tendrá una duración aproximada de un año. Es un análisis económico, financiero, logístico, técnico y ambiental, que vamos a llevar adelante para completar los estudios de ingeniería de detalle, el análisis de costos y la planificación integral de construcción. En el medio del proceso tenemos tareas avanzadas para concluir cuanto antes el financiamiento del proyecto”, señala a LA NACION Fabián Gregorio, CEO de PSJ Cobre Mendocino.

Luego, se espera que la etapa de construcción dure entre 18 y 24 meses, para comenzar la producción en 2028. El proyecto prevé producir 40.000 toneladas de cobre fino por año, acompañadas por unas 40.000 onzas anuales de oro como subproducto. La mina tendría una vida útil inicial de 16 años, con posibilidad de extenderse hasta 27.

CEO de PSJ, Fabián Gregorio

Durante la fase de construcción habrá una demanda pico de 3900 puestos de trabajo directos e indirectos, mientras que en la etapa de producción se requerirán unos 2400.

Si bien Mendoza tuvo producción de uranio en la década del 90 en San Rafael, hace más de 25 años que la provincia no cuenta con una mina metalífera de escala relevante en operación. Para ello, fue determinante el impulso que le dio el actual gobernador Alfredo Cornejo, quien dijo que “la minería será el motor del progreso”.

Su postura provocó divisiones en la provincia entre aquellos que ven a la explotación del recurso como una inversión y aquellos que la perciben como una perdición. De hecho, la sesión en el Senado se llevó adelante mientras una manifestación concurría a las afueras de la Legislatura con carteles contra “la minera contaminante” -con relación a PSJ-, y con consignas como“El agua no se toca”.

Furor por el cobre

Con un valor de US$4,85 por libra, los precios del cobre están en niveles históricos, que responde al avance de la electrificación —autos eléctricos, paneles solares y aerogeneradores—. El cobre es el mejor conductor de electricidad después del oro y la plata, pero a un costo mucho más accesible, lo que lo convierte en el mineral clave para cubrir la última milla del transporte eléctrico.

El mundo consume hoy 25 millones de toneladas anuales, pero se estima que ese número llegará a 35 millones en 2035. Para cubrir esa diferencia de 10 millones, las empresas mineras miran hacia la Argentina, el único país con vastas reservas aun sin desarrollar.

Así, la Argentina tiene hoy una oportunidad única de colocar cobre en el mercado global. Por eso, las principales compañías del sector —como Glencore, BHP y Lundin Mining— ya están presentes en el país.

Chile, líder indiscutido, produce alrededor de 6 millones de toneladas, con un precio promedio histórico de US$3,20 por libra. Sin embargo, el escenario cambió: el valor ronda actualmente los US$4,85, reflejo de la fuerte presión de la demanda.