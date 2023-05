¿Nessum Dorma por lo que pasado mañana dirá el Indec?

escuchar

De ninguna manera. Fue una tontería rápidamente corregida la postergación de la publicación de la estimación oficial del aumento de los precios al consumidor del viernes 12 al lunes 15 de este mes; como también lo fue la importancia que a la cuestión le dieron algunos medios de comunicación.

La clave, en todo caso, está en el dato. En las dos estimaciones a las que tuve acceso, entre marzo y abril pasados, en promedio el aumento de los precios comenzó con 7. Más importante todavía, en ambas estimaciones –una privada, la otra pública– dicho aumento superó a la suba registrada tanto en febrero como en marzo.

Esta última es la información más importante, porque como expliqué hace tres semanas en LA NACION, la tasa de inflación registra cierta estacionalidad, por lo cual en cada uno de los años a partir de 2019 la tasa de marzo superó a la de febrero, pero también a la de abril.

Si pasado mañana la estimación oficial del aumento de los precios de abril, “empatara” la de marzo (7,8% en GBA, es decir, CABA + suburbios; 7,7% en Nación), esto indicará cierta aceleración inflacionaria, porque mostraría que el mes pasado el impulso del aumento de los precios fue más fuerte que la estacionalidad.

Dije aceleración inflacionaria, no hiperinflación. Hay que tener algunos añitos para haber vivido, de grande, la hiper argentina de 1989; por no decir haber estudiado la hiper de Alemania de 1923.

No estamos en hiper, y les dejo a los futuros historiadores que determinen si en estos días en la Argentina se está incubando una hiper. ¿Cerrar el boliche, por las dudas? De ninguna manera. La enorme mayoría de las actividades continúa operando, la enorme mayoría de los precios están publicitados en pesos y la enorme mayoría de las transacciones se pueden cancelar con pesos.

¿Porque los oferentes son tontos? No, porque “desensillar hasta que aclare” es una pésima estrategia empresaria. Lo que hacen quienes venden es atender con la radio prendida, no sea cosa que el comprador quiera adquirir mercaderías, no porque sean buenas o baratas, sino porque sabe algo que el vendedor ignora.

Así funcionamos los argentinos, con un gobierno que políticamente no existe y cuyos encargados del área económica hacen lo que pueden, considerando las dramáticas circunstancias que estamos viviendo. Ellos deben llegar al 10 de diciembre de 2023, y nosotros también. ¿Quién dijo que la vida es fácil?

Temas Comunidad de Negocios