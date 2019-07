Nicolás Tejerina, en diálogo con José Del Rio Crédito: Fabián Malavolta

El CEO de Navent dijo que la Argentina está en un proceso de acumulación de stock

Nicolás Tejerina es CEO y cofundador de Navent, firma referente de clasificados online en América Latina y propietaria de Zonaprop. En un mano a mano con José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, Tejerina planteó que, ante el contexto actual, se pueden elegir dos caminos: "Podemos lamentarnos por lo dura que está la cosa o empezar a entrenarnos para cuando el sector levante", animó.

Con respecto al mercado, Tejerina destacó que, a pesar de la caída en las ventas, los precios no se ajustaron. "Creo que la falta de ajuste genera que no haya muchas transacciones y creo que esto tiene que ver con la lógica del mercado", diagnosticó, y ejemplificó: "En Estados Unidos las compras con crédito son el 90%. Acá son menos del 1%". En esta línea, confirmó: "En la Argentina estamos en un proceso en el que se empieza a acumular el stock. La cantidad de anuncios de Zonaprop creció un 50% este año".

En este contexto, Tejerina aclaró que el foco del negocio de Zonaprop está en "ayudar a las inmobiliarias en el camino digital". Y destacó: "Somos amantes del CRM [el software que facilita la gestión de clientes]. Queremos que una inmobiliaria pueda entender el nivel de demanda por barrios, por ejemplo. Es información que podemos generar y dejar a disposición", destacó.

"En un contexto como el actual, lo único que te queda es innovar. Es increíble la cantidad de inmobiliarios que no saben cuántos contactos se respondieron", señaló, y llamó a los brokers a adaptarse y adoptar nuevas tecnologías. "Si no jugás, te sacan de la cancha. En la crisis de 2008 y 2009 hablamos con otros portales de otros mercados para entender qué les había sucedido en ese momento y había datos que preocupaban en términos de adaptación y uso de nuevas tecnologías. El que no se digitaliza tiende a desaparecer", aseguró.

Una de las novedades que presentó Tejerina fue el trabajo de Navent para traer al país el "modelo Zillow". Se trata de la posibilidad de comprar viviendas de manera inmediata, a bajo precio, para después revenderlas. Zillow es una compañía de bases de datos de bienes raíces. La crearon, en 2006, dos exejecutivos de Microsoft: Rich Barton y Lloyd Frink. Al momento, en Estados Unidos, ya llevan compradas 2000 casas, de las que vendieron un 30%.

"En Brasil se tarda, en promedio, 465 días en vender una propiedad y en la Argentina, cada vez más. Queremos acercarles ofertas a los vendedores para que tengan una liquidez inmediata", explicó Tejerina, y continuó: "Se le da una solución integral al vendedor del inmueble. Es un mercado cuyas condiciones macro son difíciles. Lo estudiamos porque son las nuevas tendencias y son modelos en los que interactúa el poder financiero con el poder de venta que tienen las inmobiliarias".

Luego aclaró que el objetivo de la firma no es ir por el negocio de las inmobiliarias. "En América Latina se venden 5 millones de inmuebles cada año. Nuestro negocio es llevarnos un porcentaje del dinero de marketing que las inmobiliarias invierten con las comisiones. No nos interesa ser inmobiliarias, no tenemos el expertise", concluyó.