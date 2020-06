"Esta es nuestra última oportunidad para sortear esta crisis", señala el comunicado de IATA, la organización que nuclea a las empresas del sector Fuente: AP

Con una crisis que se extendió más de los esperado y la gran mayoría de los aviones en tierra, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) hizo un llamado urgente a los gobiernos de América Latina para que tomen medidas de ayuda al sector, que le permitan a las aerolíneas sobrevivir a lo que consideran una situación crítica. "Esta es nuestra última oportunidad para sortear esta crisis", señala el comunicado.

De acuerdo con el organismo internacional, que representa a 290 aerolíneas de todo el mundo, los gobiernos de América Latina y el Caribe son los que menos apoyo han dado hasta ahora al sector aerocomercial, poniendo a disposición solo US$300 millones, el equivalente al 1% de las ganancias que tuvieron las empresas en 2019.

Según las últimas estimaciones de la organización, el sector sufrirá solo en la región una pérdida de US$4000 millones en 2020 a partir de la paralización generada por la pandemia de coronavirus. A nivel global, IATA estima una pérdida de US$84.300 millones para 2020 y de US$15.800 millones para 2021.

"No aguantamos más, no hay industria que tenga liquidez para estar cuatro o cinco meses detenida. Reconocemos los esfuerzos que han realizado las autoridades y entendemos lo que están afrontando los países, pero el transporte aéreo es esencial para nuestra región y no puede desaparecer", manifestó Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para las Américas.

Según datos de IATA, el tráfico de pasajeros en las aerolíneas de América Latina y el Caribe disminuyó en abril un 96%, incluso cuando los mercados de México, Brasil y Chile continuaron operando. "Es una caída histórica", asegura.

El organismo solicitó que los países levanten las restricciones a los viajes "tan pronto como lo permitan las situaciones epidemiológicas" y que no se apliquen medidas como cuarentenas posteriores a los viajes. "Tienen un efecto devastador para el turismo, un sector esencial para la economía de Latinoamérica y el Caribe. Si se introduce la cuarentena, las economías se mantienen efectivamente bloqueadas para los viajes", argumentó.

IATA también solicitó, en una carta conjunta con otras organizaciones mundiales del sector, que los estados de la región colaboren en la implementación de las directrices globales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para una reanudación segura del transporte aéreo. Aunque el reinicio de las operaciones ocurrirá en fechas diferentes para cada país, consideran fundamental que los principales actores de la industria y los gobiernos trabajen juntos para facilitar el reinicio de las operaciones aéreas de manera segura, eficiente y armonizada.

"Hoy enfrentamos el mayor desafío en la historia de industria: reiniciar a la aviación de manera segura, protegiendo la salud, asegurando que no sea un vector significativo para la propagación del Covid-19. Nuestro sector lo ha resuelto en el pasado, después del 11 de septiembre y el SARS. Hay que trabajar juntamente con los gobiernos para hacerlo nuevamente y recuperar la confianza pública", concluyó Cerdá.