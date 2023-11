escuchar

Más allá de quién gane el balotaje el próximo domingo, los analistas económicos coinciden en que el presidente electo deberá implementar un programa de estabilización para bajar la inflación y quitar los controles de cambios. Este plan, a diferencia del debate ocurrido a fines de 2015, no puede ser gradual, dice la economista Marina Dal Poggetto. “Vas a necesitar un shock, porque no hay crédito para financiar el gradualismo”, proyectó, en una charla en el foro Marval Legal Forecast 2024.

La directora de la consultora Eco Go dijo que hoy hay un esquema de represión financiera que tiene una enorme cantidad de costos. “Es ineficiente, pero es eficaz, entre comillas, para sostener la demanda de pesos”, señaló. Sin embargo, como el Banco Central se quedó sin dólares, se está paralizando la economía con el freno de las importaciones, indicó.

“El domingo va a haber una definición de cortísimo plazo. Si el riesgo de transición es un riesgo hacia un cambio de corto plazo [si gana Javier Milei], la eficacia del esquema de represión económica actual se achica. Si viene alguien que te dice que va a levantar los controles el día uno, o va a prender fuego el Banco Central, claramente es un riesgo de transición, porque viene un período de tiempo del día 21 del actual mes al 10 de diciembre, donde debería haber algún esquema cooperativo”, dijo Dal Poggetto.

En cambio, si gana el actual ministro de Economía, Sergio Massa, dice que sería “una cosa rarísima, porque es un esquema de transición consigo mismo”. En este sentido, indica, “la primera incertidumbre es cómo desarticulás este esquema tan perverso en el cual estás metido, pero que de alguna forma sostiene todo en su lugar”.

Marina Dal Poggetto, directora de Eco Go, en el foro Marval Legal Forecast 2024

La economista dijo que en algún momento debería haber un programa de estabilización y de reformas. “ No hay estabilización que dure si no hay reformas estructurales en el funcionamiento de la economía. Y para la estabilización y para las reformas, se necesita gobernabilidad . Para eso, primero se necesita que no te prendan fuego la calle cuando empieces a hacer las reformas. La segunda es que te permitan pasarlas por el Congreso. Luego, que no te anulen las reformas o los cambios a poco de andar, como le ocurrió a Mauricio Macri con el amparo a la suba de tarifas, en 2016. Eso implica algún grado de acuerdo con la Corte”, describió.

Dal Poggetto también insistió en que la Argentina necesita que se alargue el horizonte de la toma de decisiones. “Se necesita que el que venga no rompa los contratos del anterior. La alternancia es la norma en la democracia. No puede haber refundaciones cada vez que llega uno. A mí me gusta un país más normal, no me gusta la represión financiera, pero no podemos suponer que podemos pasar de la represión financiera a la libertad económica y menos aumentando la deuda de dólares en un país que tiene un riesgo de 2500 puntos básicos”, dijo, en referencia al esquema de dolarización que propone Milei.

En este sentido, criticó el plan que propone el referente económico de La Libertad Avanza, Emilio Ocampo, de crear un fideicomiso para conseguir liquidez para implementar la dolarización. “Si vos sos una empresa y tenés un problema de crédito, te aseguro que lo único que no hacés es aumentar el crédito en moneda dura para resolver el problema de crédito. Te sentás con el banco y renegociás la deuda. Te sentás con el flujo de fondos de la compañía y bajas los costos y mejoras los ingresos, aumentando la productividad”, dijo.

También criticó los instrumentos con los que Ocampo quiere darle garantía al fideicomiso, como los bonos del Tesoro que están en la cartera del Banco Central o las acciones de la Anses o de YPF. “ Las acciones de la Anses no las pudo vender ni el kircherismo ni Macri. Las acciones de YPF están metidas en un juicio en Nueva York. El 5G te lo acaba de vender Massa por US$300 millones ”, cuestionó.

Marina Dal Poggetto y Agustín Etchebarne, entrevistados por la periodista Florencia Donovan, de LA NACION Estudio Marval

Finalmente, dijo que para extender el horizonte de toma de decisiones del país se necesitan acuerdos básicos. “Eso no se hace con un régimen monetario rígido que puede terminar teniendo problemas de origen, porque requerís una híper para llegar ahí, porque no vas a conseguir financiamiento en dólares y si lo conseguís vas a tener un problema más rápido que tarde. Imagino una situación bastante caótica en esa transición”, proyecto.

La mirada de la Fundación Libertad

El analista económico Agustín Etchebarne, director de Fundación Libertad y Progreso, indicó que la Argentina ya está en un proceso hiperinflacionario. “La demanda de dinero en la Argentina cayó 70%. Entonces lo que te queda es el último pedacito de la híper, que es el más peligroso. Es donde los precios pueden saltar más rápido. Y esa tormenta que vamos a atravesar, indefectiblemente, con cualquiera de los dos candidatos, probablemente ocurra los próximos tres meses. La tenemos enfrente y con un país muy deteriorado, con una pobreza que es mucho más alta y con las instituciones mucho más complicadas”, dijo.

Para el economista, el país ya hizo el ajuste en salarios y jubilaciones, que están “en un nivel horrible”, pero dijo que a partir del domingo hay dos opciones de programas “diferentes hacia el futuro” .

“Una es más clara, si quieren, es más de lo mismo. Es decir, más de este sistema populista, que es un sistema cíclico, que va a tener una recuperación. Porque Massa, cuando tenga que tomar las decisiones, si hay algo que leen los políticos, es a Maquiavelo. En el capítulo ocho, Maquiavelo dice con mucha claridad que tenés que hacer el mal de golpe y el bien, de a poco. No solo eso. Hacés el mal de golpe y tenés que matar al príncipe anterior. Y eso los peronistas lo entienden con mucha claridad. Con lo cual, si yo estuviera en los papeles de Cristina, tendría mucho miedo en este momento”, indicó.

Para Etchebarne, el ajuste, por lo tanto, es inevitable. “El ajuste va a venir y el crawling peg [microdevaluaciones periódicas] no va a durar. Podemos ver qué hicieron en la historia para hacer este tipo de ajustes y te asustás. Los peronistas aplicaron con Menem un plan Bonex. Le confiscaron los depósitos a mucha gente a cambio de un bono a 10 años. La otra manera es la hiperinflación. El problema de las Leliq tiene una solución horrible por delante, cualquiera de las soluciones que tomes. Salvo que hagas algo diferente, que es lo que propone Emilio Ocampo”, dijo.

Agustín Etchebarne, director de Fundación Libertad y Progreso, en el foro Marval Legal Forecast 2024 Estudio Marval

En ese sentido, contó que “Ocampo tiene un equipo de 15 personas trabajando, diciéndonos que van a resolver este problema [de las Leliq] capitalizando el Banco Central, para reconocer la deuda y al mismo tiempo lograr que los bonos suban. Es un desafío muy complejo, que es muy difícil de explicar . Hace tres meses era mucho más fácil que hoy”.

Por lo tanto, dijo nuevamente que “son dos Argentinas distintas las que van a venir” y volvió a hacer referencia al periodo económico de Carlos Menem. “Si ustedes recuerdan nos puso entre los primeros 10 países del mundo en términos de libertades económicas. Eso es lo que busca hacer Milei. Menem cuando empezó lo hizo a los tumbos. No empezó fácil. Empezó, se juntó, y tampoco es que tenía un equipo de gente preparada. Recién se juntó por primera vez con el equipo de Bunge & Born en junio de 1989. No tenía un equipo preparado”, dijo.

Más allá de quién gane el próximo domingo, Etchebarne dijo que en el corto plazo ve escenarios muy parecidos. “Vamos a una economía en forma de U o de V en lo que se viene. Pero entramos en una montaña rusa especial, con bifurcaciones y depende de donde se toma las bifurcaciones es como salís, pues vas a salir a un país libre o vas a salir a lo mismo de siempre. Esa es la gran diferencia”, concluyó.