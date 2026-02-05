“Noticia falsa”: Shell descartó que esté analizando vender sus operaciones en Vaca Muerta

En la tradicional conferencia trimestral con inversores, la petrolera Shell tildó de “noticias faltas” la información de que estaría analizando vender sus activos en Vaca Muerta.

El CEO mundial de la compañía, Wael Sawan, señaló que era “fake news” y le dio la palabra al gerente financiero (CFO), Sinead Gorman, para que desarrolle la respuesta.

“ No creo que hayamos dicho nada sobre ese activo específico [Vaca Muerta] en este momento . De hecho, leí muchas cosas en el periódico, o al parecer sobre muchos otros activos que también estamos vendiendo, de las que no estaba al tanto”, dijo Gorman.

Hace unos días, la agencia internacional Reuters informó que Shell estaría considerando la posibilidad de vender sus activos en Vaca Muerta y que se habría acercado a potenciales compradores en las últimas semanas para evaluar su interés.

De acuerdo con la versión, proveniente de tres fuentes familiarizadas con el tema que hablaron con la agencia de noticias, Shell estaba dispuesta a vender parte o la totalidad de sus participaciones en la cuenca neuquina argentina.

“Es probable que los activos estén valuados en miles de millones de dólares", indicó Reuters, para añadir que resultaba “difícil realizar una estimación precisa, debido a la volatilidad de los precios de las materias primas y a la falta de desarrollo de algunos de ellos”.

LA NACION había consultado a Shell por estas versiones y la compañía lo había desmentido.

La petrolera angloholandesa, que tiene presencia en la Argentina hace 111 años, invierte entre US$500 y US$600 millones anualmente en el país y produce 50.000 barriles diarios de petróleo y 1,2 millones de metros cúbicos de gas.

Tiene los derechos de exploración y se operaran los bloques Cruz de Lorena, Sierra Blancas, Coirón Amargo y Baja de Añelo, en la provincia del Neuquén, así como participaciones no operadas en los bloques La Escalonada, Rincón la Ceniza, y Bandurria Sur.

También tiene dos activos offshore donde es operador en sociedad con Qatar Energy y uno donde no es operador con Equinor e YPF.

En 2018, tomó la decisión de vender su refinería de Dock Sud y la red de estaciones de servicio a la brasileña Raízen (de la cual Shell es accionista), aunque todavía la marca está presente sus puntos de venta.