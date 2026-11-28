Las sucursales bancarias de 108 distritos de la provincia de Buenos Aires adelantarán dos horas su horario de apertura desde el lunes 30 de noviembre. Por lo tanto, a partir de esa fecha, el personal deberá cumplir su jornada laboral de lunes a viernes de 7.45 a 15.15 y se atenderá al público de 8 a 13.

De esta manera, el clásico horario bancario se adelanta con la finalidad de evitar que los clientes se expongan a las altas temperaturas durante el verano para realizar sus trámites en los distintos bancos del distrito.

El horario de verano de los bancos bonaerenses empieza desde el lunes Shutterstock

La medida fue oficializada por el decreto 2298/2026 del gobierno bonaerense y publicada en el Boletín Oficial el pasado lunes, con la firma del gobernador Axel Kicillof.

La administración evaluó necesario modificar los horarios de funcionamiento de las instituciones bancarias situadas en algunos municipios de la provincia para “facilitar a la comunidad el desenvolvimiento adecuado de la actividad financiera y el cumplimiento regular de las obligaciones tributarias”.

“Los gobiernos provinciales pueden disponer, cuando las necesidades locales lo hagan imprescindible, la implementación de horarios de ocupación para el personal y para atención al público distintos de los fijados, siempre que se mantenga la jornada laboral de siete horas y media para el personal y el lapso de cinco horas para la atención del público”, indicó en los considerandos.

El horario de verano rige para las sucursales de todos los bancos públicos y privados con presencia en los distritos adheridos hasta el 23 de marzo de 2027 inclusive.

En tanto, en todos los bancos continuarán habilitados los medios electrónicos las 24 horas y los servicios a través de home banking para todos los clientes que operen mediante su computadora o celular.

El homebanking funcionará con normalidad por 24 hs Shutterstock

El nuevo horario rige para las sucursales de todos los bancos que se sitúan en la provincia, mientras que los puntos de atención en el conurbano bonaerense y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) mantendrán el horario original de 10 a 15.

Uno por uno, los municipios que se suman al horario de verano

Estas son las localidades de la provincia de Buenos Aires en se aplica esta medida: