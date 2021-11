Números en rojo: por qué ni las buenas noticias impactan positivamente en el mercado

El mercado argentino parece no querer arrancar. Siquiera la derrota del oficialismo en las legislativas del domingo le sirvió como un catalizador para que las acciones locales repunten del largo letargo en el que vienen sumergidas desde las PASO de 2019. Más bien lo contrario. A pesar de haber amagado en las primeras horas del lunes con reaccionar hacia el alza, pasado el mediodía los activos locales terminaron mostrando números en rojo que al día de hoy aún continúan.

El rally no llegó, porque la incertidumbre preelectoral nunca se fue. El mercado tomó una posición cauta luego de las elecciones primarias de septiembre, cuando celebraron los resultados con subas del 17%, pero que se vieron opacadas por la crisis política que explotó dentro del oficialismo (con cambio de gabinete incluido). “En esta ocasión las elecciones no representaron sorpresas con respecto a lo que ya sabía luego de las PASO”, sumó Maximiliano Donzelli, jefe de research en IOL invertironline.

Para Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal de Inversiones (PPI), el mercado “no encontró señales concretas” que le permitieran sostener una tendencia alcista. El discurso de Alberto Fernández “generó incertidumbre”, y el mercado comprendió que la dinámica cambiaria y el rumbo económico del país -en materia fiscal y monetaria- no cambiará en el corto plazo. “Por lo que el optimismo inicial se fue diluyendo y ya desde el cierre del lunes se presentía la debilidad de los precios”, indicó.

“El Gobierno no ha tomado nota de los problemas que tiene en materia económica. Considera que sus problemas derivan de la herencia recibida y la pandemia. Pasadas las elecciones no nace un nuevo gobierno, porque el mercado le picó el boleto y no hay medidas contundentes para bajar el déficit y la emisión”, resumió por su parte el analista financiero Salvador di Stefano.

Este jueves el S&P Merval cerró el día en las 89.512 unidades. Y si bien cortó la racha de mermas que registraba desde las últimas cuatro ruedas (subió un 2,3%), todavía continúa un 5,6% abajo frente al viernes pasado. Son 5000 puntos menos.

Medido en dólares contado con liquidación (CCL), el número es aún más bajo. Ayer cerró en 407 puntos, un 7,6% menos en comparación con el último día hábil antes de las elecciones legislativas. Muy lejano a las 974 unidades de dólares que registró el viernes antes de las PASO presidenciales.

Cómo performó el Merval en dólares CCL desde las PASO de 2019 hasta las elecciones legislativas de 2021, según gráfico de PPI

“Nosotros consideramos que los precios no están tan por el suelo desde un punto de vista cíclico, ya que el Merval osciló durante todo 2012 a 2015 y desde agosto de 2019 para acá en un canal entre US$275 y US$550. En este momento estamos en un nivel aproximado de US$415, entonces para el entorno en el que estamos ahora no consideramos que esté particularmente barato, está más bien en el punto medio de ese canal. Pero los inversores tienen cierta incertidumbre respecto de lo que puede llegar a ocurrir con el ajuste recesivo con el programa del Fondo Monetario Internacional (FMI)”, sostuvo Ezequiel Fernández, research equity & credit director at Balanz Capital.

Con respecto al acuerdo con el FMI, Corujo mencionó el Proyecto Plurianual que busca llevar el Ejecutivo al Congreso y presentó sus dudas sobre si estará alineado con las condiciones que pide (o espera) el organismo multilateral o “si es solo una condición de base para sentarse a negociar”.

“La realidad es que la incertidumbre sigue siendo alta y el escenario no termina de despejarse. Cuando se presente realmente, podremos entender si el Gobierno escuchó lo que pide el organismo para poder cerrar un acuerdo y estimar si estamos cerca o lejos de ello. Pero por ahora, no hay datos o medidas concretas”, agregó.

¿Cuántas acciones argentinas se compran con un dólar?

Al analizar el valor en dólares de las acciones que cotizan en el Merval, los valores resultan irrisorios. El activo que más cuesta dentro del panel es Mirgor, con un precio de US$18,83. Bastante más lejos le siguen Bolsas y Mercados Argentinos (US$4,11), YPF (US$4,07), Cablevisión Holding (US$2,89), Banco Macro (US$1,56), Loma Negra (US$1,16), Telecom (US$1,08), Transportadora de Gas del Sur (US$1,05) y Grupo Financiero Galicia (US$1,02).

Por el resto, en la lista siguen acciones que valen menos de un dólar por papel. Pampa Energía registraba al miércoles 17 de noviembre un valor de US$0,74, Ternium del US$0,63, Cresud de US$0,51, Aluar US$0,46, el Banco Supervielle US$0,43, Transportadora de Gas del Norte US$0,41, Central Puerto US$,0,36, Edenor US$0,29, Transener US$0,27, Grupo Financiero Valores US$0,12. ¿La más barata de todas? Sociedad Comercial del Plata, que cuesta apenas tres centavos de dólar.

“Si es por precios, es cierto que las cotizaciones están en niveles mínimos, y que, por múltiplo, hasta pueden parecer baratas. Pero la realidad es que incluso podrían caer más, si el escenario se complicara. En tanto, si las expectativas son positivas, se percibe una menor incertidumbre, surge un acuerdo con el FMI y las variables macro se equilibran, tienen un potencial alcista interesante. Claro que las fórmulas mágicas, no existen”, cerró Corujo.