Observatorio: cómo funciona el organismo de Feletti para controlar los precios congelados

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, adelantó que se instalará un “Observatorio Nacional de Precios” para monitorear el cumplimiento del programa Más Precios Cuidados, pero no dio mayores precisiones. Se trata de un organismo que no es nuevo, sino que fue creado por la ley N° 26.992 de 2015 y puesto en marcha el pasado 20 de abril, cuando todavía estaba en el cargo Paula Español.

El nombre exacto es “Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios” y fue creado “con el objeto de monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en el Territorio de la Nación”, según dice la resolución 397/2021.

En ese mismo texto, fue designada como coordinadora ejecutiva del Observatorio a Georgina Pessagno, quiera era la jefa de Gabinete de Comercio Interior y la subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, durante la gestión de Español.

Según explicaron en la cartera que dirige Feletti, el objetivo del Observatorio es que funcione como un insumo técnico para la Secretaría, para controlar “qué está pasando con los precios a nivel nacional” y no tiene como fin labrar multas, sino solo informar de los incumplimientos. El secretario indicó que le dará más visibilidad al organismo, luego de que se lo pidieran el Consejo Federal de Comercio Interior (Cofeci) y el Consejo Consultivo de Consumidores, en un encuentro que mantuvieron el lunes.

El Observatorio no hará una relevación de precios, como sí hace el Indec, que mide la inflación, sino que controlará el cumplimiento de la resolución 1050, que congeló los precios de una canasta de casi 1500 productos por 90 días.

“Si hay un acuerdo de precios, voluntario o no, por definición es normal que se audite si se cumple. Desde ese punto de vista no hay nada raro. El Indec, por su parte, tiene que relevar los precios. La pregunta es si esto no es la punta de iceberg de algo más, que se da en el marco de reuniones del Gobierno con el Indec”, dice Lorenzo Sigaut Gravina, economista de la consultora Equilibra.

El analista se refirió a la reunión que mantuvieron el lunes en Casa Rosada el jefe de Gabinete, Juan Manzur, con el titular de ente estadístico, Marco Lavagna. “Si no hubiese habido intervención en el Indec, a nadie le parecería raro, el problema es que hay que sobreexagerar para el otro lado porque justamente ocurrió”, agregó Sigaut Gravina.

Guido Lorenzo, titular de la consultora LCG, también opinó sobre el encuentro de Manzur con Lavagna. “Me pareció innecesaria. En términos de señales no es bueno y hay que preservar bastante la independencia, porque si no vuelven los fantasmas de algún tipo de intervención, por más que después se salga a desmentir. No ayuda en este contexto, en el medio de la discusión por el congelamiento de precios. Es meter ruido sin necesidad”, dijo el economista.

Feletti había dicho el lunes que mantuvo reuniones con las asociaciones de defensa del consumidor que tienen alcance nacional “para explicarles el programa de precios que llevan adelante y el horizonte que se espera en cuanto a consolidar una canasta de precios regulados amplia para toda la población”.

“Este tema fue muy bien recibido, comprometieron su apoyo en el monitoreo, en esclarecer, informar y explicar a sus asociados el programa de Más Precios Cuidados y mantener un diálogo permanente con la Secretaría en procura de buscar diversas cadenas de producción y comercialización y, sobre todo, instalar el Observatorio Nacional de Precios”, expresó el secretario.